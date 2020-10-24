Месси разучился забивать «Реалу»? Первое «класико» для тренера Кумана сложилось неудачно

Мадридский «Реал» в среду, неожиданно для многих, потерпел домашнее поражение в Лиге чемпионов от «Шахтёра» (2:3). Дончане уже к перерыву забили три мяча, а оборона «сливочных» походила больше на проходной двор, нежели на линию защиты действующих чемпионов Испании. В преддверии «класико» команда Зидана получила мощную оплеуху, а сам главный тренер «Реала» – большой объём пищи для размышлений. «Королевский клуб» смог извлечь из поражения правильные выводы и обыграл «Барсу» на выезде со счётом 3:1, и главную роль в этом успехе сыграл Серхио Рамос.

Это звучит странно, но в поражении «Реала» от «Шахтёра» виноват Азар Правда, Зидан тоже. Это уже похоже на кризис.

Капитан «Реала» вернулся в состав после травмы. В матче с «Шахтёром» его отсутствие бросалось в глаза – слишком уж неуверенно действовал Милитао. Из-за травм матч с «Барсой» пропускали Эдегор, Азар, Карвахаль и Одриосола. Справа в обороне у «сливочных» вышел Начо, а Ферлан Менди расположился на более привычном для него левом фланге защиты.

Что касается «Барселоны», то их состав мало чем отличался сочетаний из предыдущих матчей. Место в воротах занял Нету, поскольку Тер Штеген продолжает восстанавливаться после травмы колена. Присел на скамейку запасных Серхи Роберто – вместо него справа в защите играл Сержиньо Дест.

На первых минутах мячом больше владел «Реал». Ситуативно расстановка «Барсы» принимала очертания схемы 4-4-2. Месси и Ансу Фати оставались в центре атаки, а Педри и Коутиньо отвечали за фланги полузащиты. Уже на 5-й минуте «Реал» открыл счёт: Бензема нашёл передачей Феде Вальверде, который вошёл в штрафную и пробил в дальнюю «девятку». Не лучшим образом сыграла защита каталонцев – высокий прессинг обернулся провалом в центре обороны. Виноват отчасти и Бускетс, не успевший подстраховать Пике (именно из его зоны и набегал Вальверде).

«Барселона» буквально сразу же сравняла счёт. Альба подключился в атаку и, дождавшись заброса от Месси, выполнил прострел на Фати. Молодой испанец в касание замкнул передачу. Таким образом, Ансу стал самым молодым автором забитого мяча в «эль класико» (17 лет и 359 дней). Каталонцы продолжали давить на оборону «Реала», но до опасных моментов долгое время не доходило. На 15-й минуте Коутиньо, сместившись в центр, нанёс удар из-за пределов штрафной – Куртуа без проблем забрал мяч. Чуть позже пробивал Месси, но вновь не слишком опасно.

На 23-й минуте Лео сыграл уже намного острее: получив передачу от Фати, он убрал на замахе Рамоса и нанёс удар с правой ноги. Куртуа оказался на месте и совершил эффектный сейв. В ответной атаке «Реал» также мог забить. Кросс простреливал на Бензема, тот бил в касание, но Нету выручил свою команду.

Присутствие Рамоса сильно сказалось на обороне «Реала». Жутких провалов, как это было в матче с «Шахтёром», не наблюдалось. Выделялся активностью Начо, вышедший в основе. Неоднократно он включался в атаку, надёжно действовал в защите, уверенно играл на перехватах. Примерно в том же ключе действовал и правый защитник «Барсы» Сержиньо Дест.

Высокую планку в плане борьбы установил Хуан Мартинес Мунуэра, главный арбитр встречи. В первом тайме было сразу несколько спорных моментов, когда фол не фиксировался. Незадолго до перерыва Зидан произвёл замену – Васкес вышел вместо Начо, так здорово начавшего встречу. Испанец получил травму в одном из игровых эпизодов. Концовка тайма прошла без опасных моментов, команды ушли в раздевалку при счёте 1:1.

«Реал» начал встречать «Барселону» выше во втором тайме. Прессинг включала и «Барселона», но делала это чуть реже. На 52-й минуте хозяева провели две опасных атаки, причём оба раза с участием Фати. Через пару минут Ансу нашёл передачей Коутиньо, но бразилец неточно пробил головой.

Атаки гостей потеряли остроту. Не всегда «Реал» доходил даже до штрафной «Барсы», не говоря уже о создании голевых моментов. Опасность пришла со стандарта – Кросс навесил на Рамоса, которого схватил за футболку Лангле. После долгих обсуждений и просмотра VAR Мунуэра указал на «точку». Сам Серхио взялся пробивать пенальти и уверенно его реализовал.

После забитого мяча «Реал» ожидаемо отошёл назад. Высокого прессинга стало меньше, а давления «Барсы» – больше. На 70-й минуте каталонцы имели отличный шанс сравнять счёт: прострел Альбы неудачно прервал Куртуа, а первым на добивании оказался Коутиньо. Удар Фелиппе заблокировал Рамос, после чего капитан «Реала», выбивая мяч, угодил в руку Варану. Пенальти назначен не был.

Под конец встречи «Реал» действовал в основном на контратаках. Куман, пытаясь освежить линию нападения, выпустил Гризманна, Дембеле и Тринкана. Своей заменой ответил и Зидан – вместо Асенсио вышел Родриго. На 85-й минуте «сливочные» имели три отличных момента для того, чтобы забить, но каталонцев выручил Нету.

На исходе основного времени Модрич, вышедший на замену, всё-таки добил «Барсу». Нету пошёл на выход и не успел вернуться в ворота – Лука отправил мяч в сетку внешней стороной стопы. «Класико» закончилось победой «Реала» в гостях со счётом 3:1. «Королевский клуб» вышел на первое место в чемпионате Испании, набрав 13 очков после 6 встреч. Поражение от «Шахтёра» теперь точно можно забыть.

Лионель Месси, в свою очередь, никак не может забить мадридскому клубу с 2018 года. После отъезда Криштиану Роналду в Италию, результативность аргентинца в « эль класико» претерпела существенные изменения.