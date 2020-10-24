Спартак» убрал «Краснодар» и вернул лидерство в РПЛ! Надолго?

Крайне неудачный тур для участников Лиги чемпионов от России: проиграли дома и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». В центральном матче 12-го тура «Спартак» переиграл команду Мурада Мусаева и захватил единоличное лидерство в РПЛ. Сегодня стало окончательно понятно – команда Доменико Тедеско вопреки прогнозам критиков и скептиков реальный претендент на золотые медали.

Главные события матча «Краснодар» – «Спартак»:

— Эсекьель Понсе успел залечить травму и сыграл в Краснодаре с первых минут. Впервые в основе «Спартака» появился новичок Виктор Мозес. Отсутствовали в заявке «Спартака» Илья Кутепов, Остон Урунов и Александр Соболев.

— У «Краснодара» было гораздо больше потерь – набралось на целую команду! По разным причинам вне игры Егор Сорокин, Сергей Петров, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Реми Кабелла, Вандерсон, Ари, Евгений Марков и Маркус Берг. В результате впервые в стартовый состав попал воспитанник клуба, 20-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян.

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— «Спартак» сделал большое дело для такой игры – забил быстрый гол. Джордан Ларссон сохранил мяч, находясь под давлением Кайо, после паса из глубины поля и сделал передачу на Понсе. Показалось, что аргентинец подтолкнул защитника «Краснодара» Евгения Чернова перед ударом. Тем не менее петербургский судья Владислав Безбородов засчитал взятие ворот, а судьи с VAR, как ни удивительно, поддержали его решение. Спорный эпизод поменял характер матча.

Арбитр Федотов: первый гол «Спартака» «Краснодару» был забит с нарушением

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— Второй гол «Спартака», забитый на исходе получаса, привёз Магомед-Шапи Сулейманов. Атакующий полузащитник зачем-то пустился в обводку и потерял мяч вместо того, чтобы отдать передачу на врывавшегося в свободную зону Игоря Смольникова. Что же происходит с одним из талантливейших российских игроков?!

Команде Доменико Тедеско такие подарки делать нельзя – накажет. Айртон разогнал контратаку, а Понсе поставил спину защитнику и поделился мячом с Виктором Мозесом. Нигерийский новичок, не использовавший хороший момент в начале матча, открыл счёт своим голам за красно-белых. Выцарапал мяч у всё того же Чернова и пробил с левой.

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— Нельзя сказать, что «Спартак» не заслужил 2:0 по итогам первого тайма. Но «Краснодар» точно не заслужил 0:2 к перерыву. Бывают и такие парадоксы. Хозяева играли 4-2-3-1 без нападающих – эту роль вынужденно исполнял Алексей Ионов. Причём в прессинге защитников красно-белых действовавший слева Кристиан Рамирес был явно агрессивнее, чем игравший справа Сулейманов, который, прежде всего, контролировал направление передач на Айртона. Тем не менее моменты хозяева создавали. По ударам за 45 минут получилась ничья – 8:8 (в створ – 3:3).

Два шанса «Краснодару» подарил грубейшими ошибками Александр Максименко. Правда, оба раза голкипер «Спартака» сам же исправил свои ляпы, совершив тяжёлые, красивые сейвы. Но свою дуэль Матвею Сафонову (от сравнения двух самых многообещающих российских вратарей никак не уйти) Максименко проигрывал. Судить-то будут по ошибкам, да и во втором эпизоде не было бы сейва, если бы не помог Айртон.

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— После перерыва прессинг «Краснодара» стал мощнее, мяч у команды задвигался быстрее. Как только тренер хозяев заменил Сулейманова на Леона Сабуа, «быки» сократили счёт. 20-летний дебютант РПЛ и соорудил голевую атаку, отскочив, чтобы сделать скидку грудью. В конце концов, в обороне «Спартака» был посеян такой хаос, что Сабуа свободно забивал из пределов вратарской.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— «Спартак» при 1:2 с трудом сдерживал натиск разыгравшегося «Краснодара», понёс потерю – получил травму и был заменён Георгий Джикия. В середине тайма хозяева забили в результате стандарта, но Безбородов отменил гол, зафиксировав нарушение Александра Мартыновича на Самуэле Жиго. Ещё одно не самое очевидное решение судьи (Жиго умеет «рисовать» фолы на себе) краснодарские болельщики, разумеется, встретили свистом. В этом моменте Максименко тоже дал повод для обсуждения своих действий, но лишь для того, чтобы через минуту обсуждение сменилось восхищением новым суперсейвом голкипера красно-белых. Каким же разным бывает Александр!

— Эмоции «Краснодара» остудил вышедший на замену Александр Кокорин на пару с Ларссоном. Кокорин грамотно сыграл на опыте, убрав от мяча за счёт резкости и работы корпусом безбашенного Кайо. А финт шведа перед голом – волшебный! С такими трюками Джордан и к отцу в «Барселону» попадёт. Сафонов в итоге вряд ли может считать себя победителем в дуэли с Максименко: он пропустил три гола после пяти ударов в створ (общий счёт ударов – 16:13, в створ – 6:5).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

В добавленное время красную карточку заработал Александр Мартынович. В следующем туре «Краснодар» останется ещё и без лидера обороны.