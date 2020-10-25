Все говорят о судье, но в конце всё испортил Куман. Он подставил «Барселону»

Пожалуй, это «класико» не станет в ряду великих, как 6:2 в 2009 году, 4:2 в 2005 году или 5:0 в 2010-м, но по количеству игровых событий и разных футбольных смыслов оно точно одно из лучших за последние годы. Символичные голы Феде Вальверде и Ансу Фати, отказ «Барселоны» от владения, эпическое падение Серхио Рамоса, количество нападающих у «Барселоне» в концовке мачта – есть о чём вспомнить.



За большим количеством событий легко пропустить, что обе команды находятся далеко не в лучшей форме и сами это осознают. «Реал» с первых минут даже не пытался вступать в высокий прессинг и после каждой потери откатываться назад. «Барселона» на первых минутах включалась мощным высоким прессингом, но уже к середине тайма от него не осталось ничего: пропустив гол и пару опасных выпадов, хозяева заиграли скромнее. И даже отдали «Реалу» владение.

Роналд Куман отказался от основы каталонского стиля, а Зинедин Зидан – от самого проверенного способа доставить «Барселоне» проблемы. И оба пошли на это из осторожности, чтобы играть попроще. Нагляднее признать собственные проблемы просто невозможно. Вот, что из этого получилось.

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Как команды менялись по ходу матча

«Барселона» без мяча строилась в 4-4-2 с Фати и Месси в центре. Они накрывали центральных защитников, хотя Лео бросил это занятие ещё до того, как хозяева на системе отказались от прессинга. Педри и Коутиньо примерно до середины первого тайма накрывали крайних защитников, а потом – обозначали давление и мешали пасовать в центр, либо вступали в отбор на своей половине поля. Интересное решение, которое ни к чему не привело: Серхио Бускетс выдвигался за Тони Кроосом до самой чужой штрафной, оставляя свою зону пустой. Но несогласованность действий «Барселоны» в прессинге быстро привела к тому, что что от стартового плана пришлось отказаться. И способность «Реала» владеть мячом под давлением так и не была протестирована.



«Реал» защищался по схеме 4-1-4-1, оставляя в атаке только Карима Бензема. Винисиус Жуниор и Марко Асенсио закрывали фланги, помогая при опасных подключениях Жорди Альбы и Сержиньо Деста. Это был стартовый план Зидана, и он не сработал – так же, как план Кумана. Асенсио не успевал за Альбой. Тот здорово врывался по своему коридору на бровке, тем более что Филиппе Коутиньо хорошо чувствовал такие моменты и смещался в центр, уводя Начо за собой. В итоге, Асенсио к концу первого тайма стал садиться пятым защитником в линию, чтобы не пустить Альбу за спину.

Жорди Альба и Ансу Фати организовали единственный гол «Барселоны» в «класико» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ранний гол «Реал» вскрыл недостатки смелого стартового плана Кумана. Альба и Френки де Йонг застряли в высоких позициях, в центре поля у «Реала» даже образовалось ситуативное большинство. Но и Альба, и де Йонг не мешали розыгрышу (и Коутиньо тоже) – потому «Реал» легко доставил мяч до Карима Бензема. Бензема часто стягивается в опорную зону, но на этот раз ему там было особенно комфортно. Он здорово выдержал паузу и отдал подключившегося Вальверде. Важный момент: из-за застрявшего де Йонга зону контролировал Бускетс, именно он должен был держать Вальверде, когда тот начал рывок. Но Бускетс его проигнорировал. Глупо в конце выглядел Жерар Пике, из-за спины которого выскочил полузащитник «Реала», но как раз он в эпизоде не виноват. Виноват провалившиеся Альба и де Йонг и не подстраховавший Бускетс.

Бускетс виноват и в эпизоде, когда чуть не забил Бензема. «Реал» снова разорвал линии «Барселоны» рывком центрального полузащитника в атаку. На этот раз рванул Кроос, а Бускетс его проигнорировал, чем вызвал панику в собственной штрафной.



«Барселона» перестроилась после первого же урока, а «Реал» допускал однотипные провалы весь первый тайм. Асенсио не успевал за Альбой, поэтому Начо оказывался один против двоих – либо Альба получал свободу. На восьмой минуте из этой свободы родился гол, а всего за тайм Альба четыре раза пасовал в чужой штрафной. Каждый раз было опасно.



Во втором тайме «Барселона» вернула мяч и стала дольше разыгрывать атаки. Тем не менее, самыми опасными получались быстрые атаки после перехватов, с ударами Фати и Коутиньо. До гола Рамоса каталонцы были лучше командой и имели больше подходов к воротам.

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Два слова о пенальти. Падение Рамоса достойно «Лебединого озера», но это не отменяет того факта, что Лангле не пустил его к мячу в момент подачи. В таких моментах пенальти дают не каждый раз, но повод точно есть.



Ничего не менять после пенальти – важное решение Кумана. У него на скамейке сидели четыре форварда, но тренер тянул с заменами. Решение казалось разумным: «Барселона» владела мячом, часто заходила в штрафную и постоянно была в одном пасе от голевого момента. «Реал» вышел вперёд из-за неопасного эпизода, который не отражал ход игры, а после гола ничего не изменилось – команда Кумана была интереснее.



Когда тренер «Барселоны» всё-таки решил делать перестановки, то поменял сразу трёх игроков (а через пару минут – четвёртого). И учитывая позиции заменённых и вышедших игроков, показалось, что Куман просто не справился с нервами.



«Барселоне» действительно не хватало остроты. Но были подходы к чужим воротам, мяч держался, а у «Реала» не проходили опасные контратаки. Всё это изменилось после замен. После замен Кумана «Барселона» перестала контролировать центр поля, разбилась на группу атаки и группу обороны и стала пропускать одну контратаку за другой.



После серии замен де Йонг стал левым защитником, Коутиньо остался один в опорной зоне, а Гризманн, Тринкау, Месси, Дембеле и Брейтуэйт образовали атакующую пятёрку с фиксированными ролями у Дембеле (левый край) и Тринкау (правый край). Это категорически не сработало.



Счёт по ударам после 82-й минуты (с момента тройной замены) – 0:6. Пять из этих шести ударов игроки «Реала» нанесли из пределов штрафной. Три Opta относит к явным голевым моментам – трудно не согласиться, Кроос и Рамос были очень близки. Когда игра пошла без центра поля, хозяева не получили тотального владения (58%, это не доминирование), зато контратаки гостей были настолько частыми, что по пасам в атакующую треть у команд почти равенство – 29:23). У «Реала» дважды прошли атаки четыре в четыре. Именно в такой атаке дважды пробил Кроос, в такой забил Модрич. С отрывом лучший игрок «Барселоны» в этом отрезке – Нету, это показательно.

Лука Модрич (в центре) поиздевался над вратарём «Барселоны» перед третьим голом. Карим Бензема (№9) паса так и не дождался Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возможно, без радикальных перестановок «Барселона» и не дожала бы «Реал». Но точно не развалилась бы так резко мощно. Куман подставил команду.



Итоговый счёт, так же как итоговая статистика ударов, не отражает силу команд. «Барселона» была чуть лучшей на протяжении большей части матча, «Реал» — явно лучшей на протяжении нескольких минут. А решающим событием стал пенальти, назначенный не в голевом эпизоде. Победа «Реала» заслуженна, но никакого разрыва между командами нет. Обе находятся в перестройке.

Это звучит странно, но в поражении «Реала» от «Шахтёра» виноват Азар Правда, Зидан тоже. Это уже похоже на кризис.

Месси снова не забил. Он провалился?

В завершение несколько слов о Месси: слишком много разговоров о том, что он уже два года не забивает в класико. Этот матч не сказал нам о Месси ничего нового. Давно известно, что это не тот игрок, который потащит за собой команду, когда всё плохо. Под конец 2020 года говорить, что Лео не лидер даже как-то неудобно. Но то, что он не вытащил этот матч, не значит, что матч был провальным. Месси создал момент для Фати, а до того – ещё лучший момент для самого себя, когда убрал Рамоса. Вообще, его проход с сейвом Куртуа – самый яркий нереализованный момент матча, не считая концовки.

Лионель Месси уходит от Карлоса Кахемиро Фото: Alex Caparros/Getty Images

Месси провёл неудачный матч не потому, что не забил, а потому что во втором тайме несколько раз передержал мяч и принял пару странных решений, которые испортили быстрые атаки. Это нетипично для него и многое говорить о его роли в команде Кумана. Месси явно до сих пор не освоился. Он по-прежнему очень много смещается в центр, иногда даже в опорную зону, по-прежнему топово тащит мяч на дриблинге под давлением и способен убрать кого-угодно финтом на входе в штрафную, но складывается впечатление, что эффективность его взаимодействия с командой снизилась. Или, скажем так, перестала быть стабильно высокой.



Желание Кумана строить «Барселону» заново, переосмысливая роль Месси, ценно и своевременно. Тренер пытается эффективнее использовать игроков, за которых были заплачены огромные деньги. Но если у Коутиньо и де Йонга уже что-то получается, то про Антуана Гризманна трудно сказать хоть что-то хорошее.

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Гризманну удобно играть в правом полуфланге в свободной роли. Там же, где играет Месси. И Куман придумал для Месси новую роль. Как ответил Гризманн? Никак. Ни одного паса под удар уже в шести матчах, ни одного гола. В класико он появился в худший возможный момент: за 10 минут до свистка и при неудачной смене схемы. Но это не отменяет того факта, что даже при таком раскладе Брейтуэйт был в разы заметнее. Он вышел на поле на пять минут позже и коснулся мяча семь раз за семь минут. Гризманн вышел на 13 минут и коснулся мяча один раз. Он снова выпал из игры. Сравните: Месси стал главным участником нескольких лучших эпизодов в игре «Барселоны» и пары неудачных эпизодов. Гризманн не участвовал ни в каких. Это проблема посерьёзнее.