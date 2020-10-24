Как можно было не дать пенальти? У «Челси» украли победу в матче с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» – две абсолютно равные команды на сегодня. Да, безусловно разные. «МЮ» больше играет на контратаках и часто добывает результат за счёт пенальти. Мало кто в мире так провоцирует соперника на фолы в собственной штрафной. Если не брать идиотский пенальти в прошлом сезоне, когда Фернандеш наступил на ногу сопернику, но вместо жёлтой/красной карточки пошёл бить пенальти, то в остальном одиннадцатиметровые получаются вполне объяснимыми. «Челси» – более сумасшедшая команда, которая стабильно много моментов и создаёт сама, и допускает у своих ворот.
При всех отличиях, команды в прошлом сезоне набрали равное количество очков (66) и забрали две оставшиеся путёвки в ЛЧ (попадание в этот турнир «Ливерпуля» и «Сити» последние годы сомнений не вызывает). Этот сезон АПЛ обе команды начали невнятно, хотя это сейчас касается всех топ-клубов Англии.
И вот в шестом туре «МЮ» и «Челси» встретились друг с другом. Изначально было понятно, что при таком балансе сил имеют значения детали в 1-2 эпизодах. Тем более, что «Челси» лишился фактора Кепы. В основу вернулся Менди, который совершил минимум три шикарных сейва:
- выход Рашфорда один на один (35-я минута)
- Мата пробил под штангу (41-я минута)
- удар Рашфорда под штангу (91-я минута)
Хотя, справедливости ради, Менди в первом тайме и начудил, подарив сопернику угловой в абсолютно спокойной ситуации. Даже при этом он точно стал лучшим игроком матча.
В результате встреча закончилась без голов. Ещё был шанс у Кавани отличиться уже первым касанием в дебютной встрече, но мяч прошёл рядом со штангой. И всё же, не смотря на все эти моменты «МЮ», у «Челси» есть основания чувствовать, что у них украли победу.
Дело в том, что на 40-й минуте Магуайр схватил двумя руками Аспиликуэту. На первый взгляд кажется очевидным, что капитан «МЮ» сфолил на капитане «Челси». И самое интересное, что, рассматривая повторы, ощущения не меняются. Мяч летел на испанца, которого держали двумя руками за шею и у подмышки.
Эпизод единоборства Гарри Магуайра и Сесара Аспиликуэты в штрафной «Манчестер Юнайтед»
Фото: Oli Scarff/Getty Images
Комментатор «Окко Спорт» Филипп Кудрявцев даже заметил, что такой захват уместнее видеть при захвате заложников или у мануального терапевта, который хрустит шеей пациента.
Забавно, что во втором случае случился ещё один такой же эпизод. Снова Магуайр в штрафной держал руками соперника, когда к нему шёл мяч. Только теперь уже завалил не Аспиликуэту, а Зума. В похожей ситуации сегодня назначили пенальти в матче «Барселона» – «Реал». Само собой, судейство стало главной темой послематчевых интервью.
Жоржинью сказал, что в случае с Аспиликуэтой был пенальти, и судье стоило потратить 20 секунд, чтобы самому посмотреть повтор. Это же сказал и Фрэнк Лэмпард: «Мне интересно послушать, что другие скажут. «МЮ» часто получает пенальти последние два года. Тут вполне очевидный одиннадцатиметровый. Я не понимаю, почему главному арбитру не подсказали. Судьям действительно стоит самим чаще подходить к монитору VAR».
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