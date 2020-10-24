13:0! Историческая победа «Аякса» в чемпионате Нидерландов

Ла Лига и «эль класико»? Нет! Эредивизия! Казалось, хедлайнером сегодняшнего дня должна была стать встреча между «Барселоной» и «Реалом». Но «Аякс» решил затмить старейшее испанское противостояние. Всё произошло в Венло, где одноимённая команда умудрилась пропустить столько, сколько не пропускают в хоккее.
Первый тайм, который не предвещал ничего эпохального
«Аякс», проигравший «Ливерпулю» в минувший четверг, пожаловал в гости к «Венло». Ротация была неизбежна, Эрик тен Хаг сделал сразу 4 изменения по сравнению с еврокубковым матчем. Что касается «Венло», в стартовых 5 турах команда набрал лишь 5 очков, расположившись в середине таблицы. Интересный факт: «Венло» не может набрать очки с «Аяксом» с 2011 года.
Надежды местных болельщиков длились ровно 17 минут. К этому моменту табло стадиона «Де Кул» фиксировало 0:2 в пользу гостей: отличились Юрген Эккеленкамп и Лассина Траоре (не путать с экс-форвардом ЦСКА). До свистка на перерыв «Аякс» удвоил счёт и казалось, что ничего интересного во вторые 45 минут не произойдёт.
Второй тайм и неожиданный результат
В дебюте второго тайма главный арбитр Данни Маккели оставил хозяев вдесятером. Изначально судья не усмотрел грубой игры от Кристиана Кума, но на помощь пришёл видеопомощник. VAR исправил ошибку Маккели — Кум был удалён. После этого события, видимо, футболисты «Венло» бросили играть окончательно. Тот самый момент, когда лучше увидеть, чем прочитать.
Авторами забитых мячей стали 7 футболистов: Траоре — пента-трик, по дублю у Эккеленкампа и Хунтелара, по одному голу у Тадича, Антони, Блинда и Мартинеса.
Главный герой матча — Лассина Траоре. Нападающий, забив пять мячей, стал первым игроком «Аякса» после Марко ван Бастена в 1985 году, которому удалось столь результативно выступить в одном матче.
Наш старый знакомый Квинси Промес появился на поле на 46-й минуте. Казалось, очень сложно не набрать результативных очков в таком матче, но он смог! Статистика полузащитника после матча: 0+0.
Статистика матча по ударам (в створ): 3 (1) — 45 (37)
Самоирония — это очень хорошо. Аккаунт «Венло» в «Твиттере» держался до счёта 0:8.
Сегодняшняя победа «Аякса» со счётом 13:0 — самая крупная победа в истории чемпионата Нидерландов. Предыдущее достижение также принадлежало амстердамцам: в 1972 был бит «Витесс» (12:1).
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Использованы данные WhoScored.
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