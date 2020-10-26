15 лет назад Джеррард почти перешёл в «Челси». Сделка сорвалась в последний момент

История Стивена Джеррада в «Ливерпуле» длилась 17 лет и закончилась переходом в «Лос-Анджелес Гэлакси». Хотя по факту могла оборваться значительно раньше.

В 2005-м Джеррард был в шаге от перехода в «Челси», но передумал буквально в последний момент.

На встрече с мамой Джеррарда Бенитес спросил, любит ли его сын деньги. Так он прощупывал тему с продлением контракта Джеррарда

Летом 2003 года Роман Абрамович стал владельцем «Челси» и за год сделал из него суперклуб за счёт вливания финансов. Первый год – «Челси» занимает второе место и отстаёт от «Арсенала» на 11 очков.

Сезон-2004/2005. «Челси» – первый. Там уже море звёзд, а командой управляет дерзкий Моуринью, мечтающий о мощной связке Лэмпард — Джеррард в центре полузащиты. Это была неофициальная причина возможного перехода Джеррарда в «Челси». Реальные предоставил сам Джеррард.

Первая – он хотел быть частью топ-клуба. «Челси», подкреплённый финансовым допингом, казался долгосрочным проектом, который в ближайшем будущем будет бороться за победу не только в Премьер-лиге, но и на европейском уровне. У «Ливерпуля» проблем было значительно больше: здесь и денежная часть вопроса, и комплектация состава.

Кроме того, «Ливерпуль» на тот момент поменял тренера – вместо забуксовавшего на месте Жерара Улье приехал Рафа Бенитес. Джеррард говорил, что не он первым увидел нового тренера, а его мама. И первый вопрос, который Бенитес задал ей: «Скажите, Стивен очень любит деньги?»

Джеррард говорил, что ни ему, ни его маме не понравился такой контакт с Бенитесом. Но потом в автобиографии Джеррард пояснил: так новый тренер узнавал, насколько сложно ему будет продлить с ним контракт.

На тот момент до конца соглашения с «Ливерпулем» оставалось три года – но уже тогда вокруг подписания нового контракта создавалась нездоровая атмосфера.

У Бенитеса и Джеррарда не было явного конфликта – оба хорошо отзывались друг о друге в прессе. Но, как сказал Джеррард в подкасте Джейми Каррагера, между ними не было тёплых отношений:

«Я был холоден в общении с Рафой. Он строил вокруг меня игру «Ливерпуля», был добр ко мне. Я относился к этому пренебрежительно. Я позволял себе между матчами за команду вести переговоры с «Челси». Сейчас я понимаю, что со своим нынешним мышлением я бы никогда себе не позволил этого».

Вторая причина переговоров на тот момент 25-летнего Джеррарда c «Челси» – «Ливерпуль» очень тянул с новым контрактом. Но об этом чуть позже.

Реальная причина желания Джеррарда играть за «Челси» – Моуринью. Он думал, что только с Жозе выиграет все те трофеи, о которых мечтал

Спустя 15 лет после трансферной разборки на сайте «Челси» появился материал с заголовком «Мог ли Джеррард играть за «Челси»?». В нём – часть главы из автобиографии Джеррарда, посвящённая этому событию.

Полностью этот текст можно прочитать здесь. А если вкратце:

1. Джеррарда хотел не только Моуринью, но и Венгер с сэром Алексом.

2. Сделка действительно была почти завершена, улажены все вопросы по личному контракту. «Челси» нужно было договориться с «Ливерпулем».

3. Руководители «Челси», работавшие над этой сделкой, получили согласие от Моуринью. У него была маниакальная идея создать треугольник в центре полузащиты: Макелеле-Джеррард-Лэмпард.

Последний пункт в этом списке – основной. Формально Джеррард и Моуринью встречались лишь один раз, обсуждали планы по телефону дважды. Но между ними возникла какая-то странная крепкая ментальная необходимость друг в друге.

Моуринью нужен был Джеррард для создания сильного трио. The Athletic пишет, что Жозе покорил Джеррарда во всех отношениях. Во время немногочисленных личных переговоров Джеррарду понравился тон Жозе. Его привлёк проект, который создавали в «Челси». Точнее, то, как Моуринью его подал.

В Моуринью Джеррард видел полную противоположность Рафаэлю Бенитесу, о чём потом много раз говорил. За год сотрудничества отношения с Бенитесом у Джеррарда так и не наладились. Зато Джеррард считал, что с Моуринью он выиграет все кубки и добьётся высот, о которых так мечтал.

Ещё один вопрос по этой связке – конфликт с Лэмпардом, которые английские журналисты раскручивали примерно каждый год с тех пор, как они вместе играли в сборной. Медиа ссылались на одинаковый функционал игроков, их соперничество на клубном уровне.

Однажды Джеррард прокомментировал это, когда оба уже играли в MLS: «Я надеялся, что все эти разговоры закончатся. У нас никогда не было разногласий с Фрэнком, мы всегда прекрасно ладили».

А вот строки из автобиографии Джеррарда о Моуринью:

«Однажды я поймал себя на мысли: «Я бы хотел сыграть под руководством Жозе Моуринью». Тут даже выбор был не столько в пользу «Челси», сколько в пользу Моуринью. Всё сводилось к одному вопросу: ухожу ли я в «Челси» или остаюсь преданным «Ливерпулю», за который играю с детства?»

Продление контракта с «Ливерпулем» – главная нервотрёпка в жизни Джеррарда. Виноваты агент, который уехал в медовый месяц, и жутко медлительное руководство клуба

К концу сезона-2004/2005 стало окончательно понятно: назревает что-то не очень хорошее, связанное со Стивеном Джеррардом.

В середине года «Ливерпуль» запустил кампанию по продлению контрактов. Один день – сообщение о подписании нового соглашения с Игором Бишчаном. Через пару дней – с Дитмаром Хаманном.

В это время Джеррард мучился и думал об отношении к нему со стороны «Ливерпуля».

Правда в том, что «Ливерпуль» обращался к нему с вопросом о продлении контракта, но делал это:

а) недостаточно часто;

б) недостаточно убедительно.

За девять недель до конца сезона «Ливерпуль» трижды выходил на него с новым соглашением – но условия были не такими привлекательными, как предлагал «Челси».

Вместе тем тормозили и представители самого Джеррарда. Его агент Струан Маршалл, как правило, работал в паре с помощником. В июне Маршалл улетел в медовый месяц, а его помощник не мог самостоятельно оформить трансфер или продление контракта.

Параллельно со всеми слухами об уходе Джеррарда фанаты «Ливерпуля» уничтожали его. Во время проигранного в том числе и из-за Джеррарда финала Кубка лиги (автогол в матче с «Челси») фанаты оскорбляли его жену и мать, которые сидели вместе на трибуне.

Фанаты сжигали футболки с 17-м номером (тогда Джеррард носил не восьмёрку), освистывали его во время матчей и открытых тренировок. Ключевым эпизодом для Джеррарда стал сюжет по ТВ, в котором фаны рядом с воротами Билла Шенкли, легендарного тренера «Ливерпуля», сжигали его майки и писали баллончиком ругательства про него.

«Я глотал таблетки парацетамола, как Smarties [глазированные шоколадные конфеты]. Я смотрел на всё это безумие и не мог поверить, что такое происходит со мной. Хорошо, что рядом были жена и родители, которые оказали мне поддержку».

«Челси» предлагал «Ливерпулю» разные суммы (23 млн фунтов, 25, 32), но эти предложения не устраивали красных. Маршалл пытался пробить своему клиенту новый контракт с клубом, но тех интересовало, какие у Джеррарда планы на будущее.

5 июля 2005 года Джеррарду всё надоело, и он подал официальный запрос на трансфер. За день «Челси» снова не договорился с «Ливерпулем», Струан Маршалл немного продвинулся в переговорах с руководством «Ливерпуля» – и это окончательно довело Джеррарда. Он поехал к отцу, в гостях у которого на тот момент был дядя, и выговорился.

В автобиографии Джеррард писал: «Я говорил, что не думал, что «Ливерпуль» даст мне столько любви, сколько я заслуживаю. Я говорил им, что вряд ли выиграю с «Ливерпулем» столько трофеев, сколько смог бы в «Челси». Я говорил им, что хочу играть за Моуринью. Но как только я высказался по «Челси», понял, что начинаю путаться. Я снова говорил о «Ливерпуле» – и говорил больше, чем о «Челси».

Джеррард говорил, что отец спрашивал его: справится ли он с тем, что фанаты отвернулись от него; сможет ли он отказаться от щедрого предложения; как он смотрит на то, что с «Ливерпулем» выиграет меньше трофеев. После разговоров Джеррард уже не был так уверен в «Челси».

Так он окончательно решил остаться в команде.

«Я позвонил Маршаллу в тот же вечер примерно в 11 часов и сказал: «Передай им, что я передумал – я остаюсь». Моя ошибка заключалась в том, что не я лично это сказал руководству, а агент. Говорят, Абрамович был в ярости, потому что уже второй год подряд «Челси» никак не мог подписать меня».

***

Джеррард позже говорил, что со временем пересмотрел для себя эту ситуацию и понял, что никогда бы не перешёл в «Челси», о чём он даже как-то сказал Моуринью. Тот, кстати, пробовал переманить Джеррарда, когда работал в «Реале» и в «Интере». Но оба раза получал отказы.

Позже Джеррард вспоминал:

«Моуринью пришёл ко мне в 2010-м, когда работал в «Реале». Представьте, что вам предлагает «Реал» играть за них в Лиге чемпионов. Но они хотели, чтобы я ушёл из «Ливерпуля» жёстко, с конфликтом. Потом у меня были серьёзные переговоры с «Баварией».

Когда от вас ускользают эти трансферы, вы думаете: «Чёрт, да я же капитан «Ливерпуля». Я уже в большом клубе, зачем что-то менять». Не думаю, что я был достаточно умён в 24-25, чтобы думать так».