«Спартак» — чемпион-2021? Что означает лидерство красно-белых и как долго оно продлится

«Спартак» снова выиграл. Сделал это на выезде, в матче с прямым конкурентом, уверенно по счёту. Победа вывела клуб на чистое первое место – и это уже слишком серьёзное событие, с которым всем остальным придётся считаться.

«Спартак» – одни эмоции. Тедеско показывает кулаки, фанаты тянутся к команде Запомним их такими на первом месте.

Болельщики и руководство в восторге. Тедеско предложен новый контракт, хотя предельно ясно, что дело вовсе не в эмоциях. Шаг назрел давно, «Спартак» вряд ли найдёт в ближайшее время более сильного тренера – такого же неравнодушного, полностью отдающего себя клубу и, главное, системного. Очень не хотелось бы ошибиться в Доменико, но он уже проделал колоссальную работу.

Однако так ли закономерно лидерство «Спартака»? Что движет клуб вперёд? И насколько велики шансы красно-белых на итоговое чемпионство? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

«Спартак» выдал очень уверенный первый тайм. Прессинг «Краснодара» работал плохо

Первый тайм в Краснодаре – это плюс-минус то, к чему «Спартак» должен стремиться в каждой игре. Команда показала хорошую структуру позиционной атаки и очень уверенно преодолевала чужой прессинг. «Быки» выстроили его по схеме 4-3-3. Центральный нападающий Ионов поднимался до Жиго. Рамирес и Сулейманов располагались чуть ниже, контролировали полуфланги и ограничивали включения Маслова и Джикии соответственно. Сперцян и Вильена, соответственно, играли по Кралу и Зобнину.

Прессинг «Краснодара» до перерыва не работал – и это после игры признал главный тренер Мурад Мусаев. Главных проблемы было четыре. Во-первых, на центральных защитников, Джикию и Маслова, не оказывалось реального давления, у них было достаточно времени для выполнения адресных средних или длинных передач. Во-вторых, «Краснодар» не всегда успевал контролировать манёвры Бакаева между линиями при подборах и его же забегания во фланговые зоны. В-третьих, центральные защитники часто проигрывали первое касание форвардам красно-белых Понсе и Ларссону. В-четвёртых, «Краснодар» не справлялся с флангом Мозеса. Из-за высокой позиции Рамиреса при обороне против нигерийца приходилось играть фланговому защитнику Чернову.

Если в зоне Чернова оказывался ещё Бакаев или Ларссон, то левому защитнику автоматически приходилось сужать пространство – и тогда у Мозеса в широкой позиции возникало преимущество. То же самое случалось при резких разворотах с противоположного фланга или при вытягивании Чернова в глубину поля. Ширина поля не контролировалась.

Из-за перечисленных причин Мозес показал до перерыва высокую вовлечённость: принял 13 передач от партнёров, выполнил три навеса, нанёс три удара, пять раз пускался в обводку (четыре успешные попытки). Его гол стал прямым следствием активности.

Кроме того, прессинг «Краснодара» рушился и в ситуациях, когда широко на правом фланге открывался опорник Крал – в таких случаях полузащитники «быков» не решались подниматься за ним, чтобы не образовывать дыру в средней линии.



Если переводить прессинг хозяев в цифровую составляющую, то до перерыва его интенсивность составила 14,1 – это плохой показатель, который характеризует слабое давление на соперника.

У «Спартака» потрясающие по меркам РПЛ нападающие, которые дополняют друг друга

Прессинг «Краснодара» мог бы работать успешнее, если бы центральные защитники лучше выжимали нападающих «Спартака» при средних передачах в недодачу, но Понсе и Ларссон выдали классный матч с точки зрения приёма мячей, пущенных со своей половины. Они часто выигрывали первое касание у Мартыновича и Кайо, либо открывались в зону между защитниками, а Бакаев работал на подборах в случае отскоков. Расстояния между линиями у «Краснодара» было значительным, и на эту проблему в том числе обратил внимание Мусаев после матча.

«Спартак» убрал «Краснодар» и вернул лидерство в РПЛ! Надолго? Мозес забил дебютный мяч, а вот Максименко сыграл неоднозначно.

Вообще, стоит признать, что прессинг против сегодняшнего «Спартака» — не такое уж простое занятие как раз из-за того, что тройка атакующих игроков эффективна с точки зрения зацепов мяча и подборов. Понсе и Ларссон дополняют друг друга (аргентинец – борьба, игра в оттяжке, швед – первое касание в оттяжке, подстройка и рывки в зоны), а Бакаев, при всех своих проблемах с решениями и браком в передачах, выполняет колоссальный объём беговой работы в поиске мяча между линиями или заполнением флангового пространства. И поэтому Бакаев настолько важен для структуры Тедеско. Когда ты прессингуешь «Спартак» персонально впереди и оставляешь сзади мало игроков, велик риск, что получишь быструю атаку после длинной передачи.

Тренерский штаб красно-белых обязательно нужно похвалить за работу с атакующей линией. Что Понсе, что Ларссон – оба добились колоссального прогресса, и на сегодня они составляют, пожалуй, самую интересную связку форвардов во всём чемпионате. В оптимальной форме с ними сравнятся Дзюба и Азмун, однако там всё же другая стилистика. Дуэт спартаковцев более разносторонний и быстрый.

«6+4» Ларссона и «6+1» Понсе – закономерные показатели их игры, причём у второго они могли бы быть и ещё выше.

Во втором тайме «Спартак» стал прессинговать осторожнее. Повысилось качество подборов, пропала свобода у Мозеса

Сразу после перерыва Мусаев изменил структуру прессинга. Команда перешла в этой фазе на 4-4-2 – пусть в передней линии больше не было численного равенства, зато лучше контролировалась ширина поля. По Мозесу начал играть Рамирес, центральные защитники стали лучше поджимать (и пропало пространство между линиями), Газинский контролировал Бакаева, возможность для подборов пропала.

Как итог: интенсивность прессинга PPDA у «Краснодара» улучшилась до 6,9. Точность передач «Спартака» снизилась с 84% до 77, а доля длинных пасов повысилась с 11 до 14%. Мозес перестал получать мяч на пространстве, за 22 минуты второго тайма выполнил всего четыре передачи (две точных), не совершил ни одной попытки дриблинга. Проблему фланга Мусаев решил.

Также намного активнее при получении мяча стали играть фланговые полузащитники «Краснодара» — Рамирес и Сулейманов (позже – Ионов), которые опускались в глубину и вытягивали за собой чужих центральных защитников. Уткин улучшил структуру за счёт движения и разворотов с мячом. В результате у «Спартака» затруднился свой прессинг – отборы мяча пропали.

Тайм для «Спартака» получился плохим: по суммарной остроте команда проиграла (0,41 xG против 1,25), причём гол Кайо, отменённый из-за неоднозначного фола, в статистику не попал. Тедеско среагировал на изменившийся сценарий переходом с 3-4-1-2 на 3-3-2-2, то есть схему с двумя «восьмёрками» и одной «шестёркой» вместо схемы с двумя «шестёрками» и одной «десяткой». Умяров расположился не на своей номинальной позиции, а чуть выше, ближе к правому полуфлангу – и провёл отрезок достойно.

Но третий гол «Спартака» — это всё-таки следствие быстрой атаки, грубой ошибки Кайо в выборе позиции и потрясающего исполнения Ларссона с резким разворотом и быстрым ударом.

Как стоит оценивать лидерство «Спартака»

Подчеркнём, что красно-белые играли в сильнейшем составе, тогда как у «Краснодара» не было Кабелла, Классона, Вандерсона, Петрова, Берга, Ольссона.

Это критические кадровые проблемы – и даже при них «быки», несмотря на провальный первый тайм, могли рассчитывать хотя бы на одно очко.

«Спартак» превратился в лидера, но я бы не стал пока переоценивать это событие и уж тем более строить прогнозы на весь сезон. Пока лидерство тонкое, запаса прочности у команды нет, и все последние победные матчи в принципе при стечении обстоятельств победами могли и не завершиться — что с «Краснодаром», что с «Химками», что с «Тамбовом», что с «Рубином».

В модели xG от Understat у «Спартака» четвертая по остроте ударов атака в чемпионате (выше «Краснодар», «Рубин», «Зенит»), восьмая по надежности оборона (лучше — «Зенит», «Ростов», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Рубин»). По ожидаемым очкам 4-е место с самым большим перебором в лиге. В Wyscout похожая картина. Понимаю, что xG для многих — лже-наука, но здесь визуальная оценка отчасти совпадает со статистической.

Успехи приходят во многом за счет феноменальной формы форвардов, а ещё банально чувствуется отличная энергетика, работает принцип «победы притягиваются к победам». Безусловно, на таких импульсах можно доскакать и до золота, но лучше бы обрести хотя бы какой-то запас игровой прочности. А так в любой момент может качнуться в другую сторону. Грань тонкая.

Хотя ни в коем случае нельзя отрицать, что Тедеско проделал потрясающую работу. В прошлом сезоне эти же футболисты боролись за выживание.

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