Не нужный «Спартаку» Мирзов тащит «Химки», Бериша — «Ахмат». «Уфа» проигрывает без Евсеева

После первого игрового дня 12-го тура ожидания от матчей воскресенья были невысоки. Громких вывесок нет, поэтому привлечь зрителя не так легко. Однако, интересные события произошли, о которых расскажем вкратце.

10 жёлтых карточек в Екатеринбурге

Матч между «Уралом» и «Тамбовом» выдался самым грубым в туре (пока что). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал 10 «горчичников» (шесть — «Уралу», четыре — «Тамбову»). При этом из семи игр тура этот матч стал вторым, в котором обошлось без удалений.

Второй гол Мирзова за «Химки»

Арендованный игрок «Спартака» продолжает блистать в подмосковной команде. В матче против красно-белых Мирзов открыл счёт, а сегодня отметился победным голом в ворота «Ростова» на 91-й минуте, проскочив змейкой к воротам жёлто-синих.



Проявил себя и другой арендованный игрок — Брайан Идову, принадлежащий «Локомотиву». Спустя четыре минуты после гола Мирзова русский нигериец забил второй мяч «Химок», обеспечив гостевую победу над «Ростовом» (2:0). Для Брайана это также второй гол за команду Черевченко.

«Спартак» укорачивает «скамейку», «Химки» усиливаются. Главные трансферы РПЛ за неделю Трое «наших» отправились в Европу.

Дебюты новичков «Ростова»

Первые матчи за новый клуб провели шведские игроки «Ростова» Армин Гигович и Понтус Альмквист. Оба футболиста вышли в концовке встречи, провели на поле менее 10 минут и ничем особо не отметились.

Дубль и голевая Бериши в ворота «Уфы»

Жарко сегодня было только в Грозном. «Ахмат» и «Уфа» выдали огненный матч, а лучшим игроком встречи стал нападающий хозяев Бернард Бериша. На 14-й минуте 29-летний форвард был сбит Беленовым в штрафной и успешно реализовал пенальти, а уже на 77-й минуте установил окончательный счёт матча, убежав один на один. Вратарь «Уфы» снова был бессилен. Также форвард «Ахмата» ассистировал Владимиру Ильину, который забил второй гол хозяев в матче.

«Уфа»: 10 матчей без побед

После ухода Вадима Евсеева лучше в «Уфе» не стало. Уфимцы потерпели второе поражение в чемпионате при Рахимове, проиграв в гостях «Ахмату» (1:3). Это поражение стало восьмым в сезоне для «Уфы». Также клуб из Башкортостана не может одержать победу в чемпионате уже на протяжении 10 матчей. Последнюю и единственную победу в этом сезоне «Уфа» одержала во втором туре, обыграв на выезде «Арсенал» (3:2).