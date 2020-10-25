Не нужный «Спартаку» Мирзов тащит «Химки», Бериша — «Ахмат». «Уфа» проигрывает без Евсеева

После первого игрового дня 12-го тура ожидания от матчей воскресенья были невысоки. Громких вывесок нет, поэтому привлечь зрителя не так легко. Однако, интересные события произошли, о которых расскажем вкратце.
10 жёлтых карточек в Екатеринбурге
Матч между «Уралом» и «Тамбовом» выдался самым грубым в туре (пока что). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал 10 «горчичников» (шесть — «Уралу», четыре — «Тамбову»). При этом из семи игр тура этот матч стал вторым, в котором обошлось без удалений.
Второй гол Мирзова за «Химки»
Арендованный игрок «Спартака» продолжает блистать в подмосковной команде. В матче против красно-белых Мирзов открыл счёт, а сегодня отметился победным голом в ворота «Ростова» на 91-й минуте, проскочив змейкой к воротам жёлто-синих.
Проявил себя и другой арендованный игрок — Брайан Идову, принадлежащий «Локомотиву». Спустя четыре минуты после гола Мирзова русский нигериец забил второй мяч «Химок», обеспечив гостевую победу над «Ростовом» (2:0). Для Брайана это также второй гол за команду Черевченко.
Дебюты новичков «Ростова»
Первые матчи за новый клуб провели шведские игроки «Ростова» Армин Гигович и Понтус Альмквист. Оба футболиста вышли в концовке встречи, провели на поле менее 10 минут и ничем особо не отметились.
Дубль и голевая Бериши в ворота «Уфы»
Жарко сегодня было только в Грозном. «Ахмат» и «Уфа» выдали огненный матч, а лучшим игроком встречи стал нападающий хозяев Бернард Бериша. На 14-й минуте 29-летний форвард был сбит Беленовым в штрафной и успешно реализовал пенальти, а уже на 77-й минуте установил окончательный счёт матча, убежав один на один. Вратарь «Уфы» снова был бессилен. Также форвард «Ахмата» ассистировал Владимиру Ильину, который забил второй гол хозяев в матче.
«Уфа»: 10 матчей без побед
После ухода Вадима Евсеева лучше в «Уфе» не стало. Уфимцы потерпели второе поражение в чемпионате при Рахимове, проиграв в гостях «Ахмату» (1:3). Это поражение стало восьмым в сезоне для «Уфы». Также клуб из Башкортостана не может одержать победу в чемпионате уже на протяжении 10 матчей. Последнюю и единственную победу в этом сезоне «Уфа» одержала во втором туре, обыграв на выезде «Арсенал» (3:2).
- 25 октября 2020
-
23:17
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:33
-
22:10
-
22:10
-
21:58
-
21:56
-
21:42
-
21:38
-
21:21
-
21:21
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
19:57
-
19:54
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:17
-
19:12
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:29
-
18:22
-
18:10