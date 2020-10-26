Как здоровье Роналду, сыграет ли с «Барсой» и что ему грозит за нарушение карантина

Коронавирус достал не только футбол, но и лучшего игрока на земле. 13 октября стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился. Из-за этого форвард пропустил матч группового этапа Лиги наций со Швецией, а также три игры «старой синьоры» (две — в чемпионате, одну — в Лиге чемпионов).

Как здоровье игрока

Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Нападающего поддержала любимая девушка Джорджина Родригес, а Джорджо Кьеллини рассказал о самочувствии партнёра по команде.



«С Криштиану всё в порядке, он спокоен и загорает. Когда он придёт в норму, всё вернётся на круги своя. Что касается коронавируса в целом, то мы должны быть готовы ко всему. Но я убеждён, что мы должны продолжать играть. Нужно соблюдать меры предосторожности, но ни в коем случае нельзя останавливаться. У этого есть две причины: экономическая и социальная», —сказал Кьеллини.



Слова защитника «Ювентуса» подтвердил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.



«Криштиану в порядке. Он говорит, что просто хочет играть, — заявил Сантуш. — Отсутствие любого игрока из-за коронавируса — огромная потеря, но отсутствие Роналду очень ощутимо. Однако я абсолютно уверен в игроках, которые будут играть».

Роналду сбежал из «Ювентуса» в сборную, нарушив карантин. А теперь заболел К счастью, чувствует себя хорошо.

Обвал акций «Ювентуса»

Заболевание Роналду сразу ощутила Миланская фондовая биржа. Акции «Ювентуса» сразу упали: на минимуме бумаги дешевели на 6,9% к закрытию торгового дня, до €0,7204 за акцию. Затем цена акций скорректировалась — к 18:10 падение замедлилось до 2,64%. После был резкий всплеск до € 0,7970. Сейчас цена за акцию котируется в районе € 0,7592 и больше так резко падать не продолжает. Данную ситуацию можно сравнить с августовским падением. Тогда акции «Ювентуса» упали на 11,8% после того, как команда неожиданно вылетела из Лиги чемпионов. «Старая синьора» проиграла французскому «Лиону» со счётом 0:1, а на следующий день клуб уволил главного тренера Маурицио Сарри.

Возвращение в Италию и критика со стороны властей

Узнав о положительном тесте, форвард тут же принял решение вернуться в Италию, чтобы отбыть карантин там. Причина — в Италии правила отличаются от португальских, и находиться в изоляции здесь требуется 10 дней, а не 14.



Уже находясь в Италии, Роналду подвергся резкой критике со стороны министра спорта и иммунолога Антонеллы Виолы за нарушение карантина.



«Думаю, Роналду нарушил медицинский протокол, если только у него не было специального разрешения от органов здравоохранения», — заявил министр спорта Винченцо Спадафора.



Реакция со стороны туринского клуба не заставила себя ждать, и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался на тему возвращения Роналду.



«Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения и внутренних дел, чтобы получить объяснения. «Ювентус» придерживается федерального протокола. Я спортивный менеджер, поэтому не знаю, нарушил ли Роналду протокол», — сказал Аньелли.



Не смолчал и сам Роналду, заявив, что соблюдает все рекомендации по соблюдению карантина: «Моя семья располагается на другом этаже дома, мы не можем контактировать друг с другом. Я постоянно нахожусь дома и загораю, чтобы убить время. Я соблюдаю протокол, я его не нарушал. Это ложь. Я вернулся из Португалии, потому что мы с командой соблюдали все процедуры. Я вернулся в Италию на машине скорой помощи и ни с кем не контактировал даже в Турине».

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отреагировал на действия нападающего «Ювентуса» и пожелал игроку быстрого выздоровления.



«Известность и талант некоторых игроков не позволяют им быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Напротив, чем больше ты знаешь, тем сильнее должен чувствовать ответственность, чтобы думать, прежде чем говорить что-то и подавать хороший пример. У меня нет намерения бесконечно рассматривать этот вопрос. Подтверждаю то, что сказал вчера по поводу ухода из отеля некоторых игроков «Ювентуса», основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в здравоохранительные органы Турина. Не буду вмешиваться. Желаю быстрого возвращения к нормальной жизни», — процитировал Спадафору ANSA.



На этом Винченцо Спадафора не успокоился и провёл расследование на нарушение карантина нападающим. «Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование», — сказал Спадафора Football Italia.

Роналду может пропустить матч с Месси в Лиге чемпионов. Но очень хочет сыграть Даже поменял страну, чтобы успеть.

Как проводит время Роналду

По возвращении в Италию Роналду выложил фото, продемонстрировав, как поддерживает свою сборную в матче со Швецией.

Вадим Евсеев поддержал игрока, сопроводив своей фотографией.

Роналду не только смотрит футбол, но и поддерживает себя в форме. Форвард продемонстрировал подписчикам в «Инстаграме», как на карантине занимается спортом.



«Не позволяй тому, что ты не можешь сделать, помешать тому, что ты можешь».

Также Криштиану сменил имидж, побрившись наголо, и показал видеофрагмент из домашней тренировки. «Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями», — написал Роналду.

«Стиль четверга».

Помимо тренировок нападающий «Ювентуса» зачастил с пацанскими цитатниками. «Пусть ваша уверенность говорит сама за себя», — написал Роналду в очередной публикации.

Также Криштиану наблюдал за боем Хабиба и Гэтжи и поздравил российского чемпиона с победой.

Когда Роналду вернётся на поле и что ему грозит

По информации Tuttosport, 25 октября Криштиану прошёл тест на COVID-19, и он опять оказался положительным. Таким образом, если португалец сдаст отрицательный тест за сутки до встречи с «Барселоной», то сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 28 октября в Турине. Пока же участие игрока в матче с сине-гранатовыми под вопросом.

Лионель Месси не остался в стороне и пожелал здоровья главному сопернику в мировом футболе, заявив, что ждёт его в среду на стадионе.



«Это соперничество с Роналду было и остаётся особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определённый уровень в течение длительного времени непросто. Дуэль между мной и Криштиану Роналду была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она понравилась. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все любители футбола увидели грандиозное зрелище. Надеемся подарить им ещё больше эмоций.



Очевидно, когда Криштиану выступал за «Реал», игры были особенными. Эти матчи всегда были особенными, но с Криштиану на поле они приобрели особое значение. Однако теперь это прошлое. Мы с нетерпением ждём сегодняшних вызовов. В среду может возникнуть эта проблема. Мы надеемся, что Криштиану сможет выздороветь от коронавируса и принять участие в этом матче», — приводятся слова Месси на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.

Что касается штрафа за нарушение карантина, то точной информации, как и на сколько могут оштрафовать Роналду, пока нет. В ситуации, когда, например, игроки «Ювентуса» нарушили карантин и уехали в сборную, сумма штрафа составила € 1000. Мелочь для Криштиану.