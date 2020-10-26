Влашич затащил ЦСКА на второе место! Впереди – только «Спартак»

А вот «Зенит» уже выпал из зоны Лиги чемпионов.

12-й тур РПЛ завершался встречей ЦСКА и тульского «Арсенала». Перед началом игры «армейцы» занимали третье место в турнирной таблице, и в случае победы могли обогнать «Зенит». ЦСКА без проблем разобрался с соперником, отправив сразу пять мячей в ворота гостей.

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Состав «армейцев», обескровленный многочисленными травмами, выглядел немного рискованным. Прежде всего, в центре поля у хозяев фактически не было опорника. Ситуативно «нижним» становились Дзагоев или Обляков, Влашич при этом в защиту практически не возвращался.

Радостным событием для ЦСКА стало возвращение в строй Марио Фернандеса. В атаке «армейцев» вышли Эджуке, Чалов и Кучаев. У туляков, кстати, тоже хватало классных исполнителей впереди: Джорджевич расположился в центре нападения, из глубины его поддерживали Ломовицкий, Эванс Кангва и Панченко.

ЦСКА, как и ожидалось, больше владел мячом, но первый опасный момент создали гости. Бауэр навесил в штрафную «армейцев», где первым на мяче оказался Панченко. Его удар головой был неточен. Через пару минут пробивал уже Влашич, но также мимо ворот.

«Арсенал» искал свои шансы в контратаках, хотя забросы на Джорджевича срабатывали далеко не всегда. Когда туляки разыгрывали мяч через центр, то бросалось в глаза отсутствие у «армейцев» номинального опорника. Неоднократно гости разгоняли свои атаки именно через ту зону, за которую отвечали Дзагоев и Обляков. Обоим не хватало навыков игры в обороне, но их креативная связка в центре помогала ЦСКА при развитии собственных атак.

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На 16-й минуте всё тот же Влашич неточно приложился из-за пределов штрафной. ЦСКА вообще часто сбивался на дальние удары – то ли от безысходности, то ли от самоуверенности. Розыгрыши мяча низом, хоть и были эффектными, но опасности приносили не слишком много. Привычно подключался вперёд Марио Фернандес. В середине первого тайма он оказался на убойной позиции, но удар с острого угла прошёл параллельно воротам.

Туляки оборонялись низким блоком и на какое-то время даже забыли о контратаках. Лишь под конец первой половины встречи «Арсенал» наладил владение мячом. А может ЦСКА и намеренно отдал инициативу гостям, пытаясь поймать их на встречном курсе.

На исходе первого тайма «армейцы» получили подарок от Николая Рассказова – воспитанник «Спартака» сфолил на Зайнутдинове в собственной штрафной. После просмотра VAR судья указал на точку, пенальти реализовал Фёдор Чалов. Этот гол стал первым для форварда ЦСКА в нынешнем сезоне, если брать его матчи за клуб. «Армейцы» ушли на перерыв, ведя в счёте 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Хозяева бодро начали вторую половину встречи: уже на 50-й минуте отличился Влашич, отправив мяч в дальний нижний угол. На счету хорвата к тому моменту было 7 ударов, так что гол можно считать прямым следствием его активности. Чуть позже Никола мощно пробил со штрафного, но «Арсенал» выручил Егор Шамов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Настырный Влашич всё-таки оформил дубль. На 57-й минуте хавбек ЦСКА, получив свободу перед штрафной «Арсенала», вновь приложился к мячу. Удар оказался точен, и Шамов здесь уже не спас.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

После этого Гончаренко произвёл две замены: вместо Марио Фернандеса и Алана Дзагоева вышли Константин Марадишвили и Ильзат Ахметов. Из игры ЦСКА немного выпадал Эджуке. Нигериец чересчур увлекался дриблингом и часто терял мяч. Гончаренко поменял и его – вместо Чидеры на поле появился Адольфо Гайч.

Ничего не получалось у «Арсенала». Редкие подходы к владениям Акинфеева выглядели сумбурно, отчего туляки порой откровенно грубили. На 78-й минуте гостям удалось сократить отставание, причём гол совершенно не вытекал из логики встречи. Простой вынос мяча стал голевой передачей для Джорджевича. Грубо ошибся Акинфеев: выйдя на перехват, он не достал до мяча, после чего Лука забивал уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Пропущенный мяч лишь раззадорил «армейцев». В течение двух минут ЦСКА забил дважды – отличились Сигурдссон и Обляков. Влашич к дублю добавил ещё и результативную передачу (он ассистировал Сигурдссону).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Встреча закончилась победой «армейцев» со счётом 5:1. Теперь ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на один балл.