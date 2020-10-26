«Зенит» ведёт переговоры с финалистом ЛЧ. Когда-то от Почеттино отказался «Спартак»

Руководство «Зенита», по информации «Чемпионата», ведёт переговоры с Маурисио Почеттино – аргентинский тренер уже почти год сидит без работы и сейчас открыт к предложениям. Пишут, что он интересен многим грандам, но до конкретики пока не доходило, так что у петербуржцев есть реальный шанс побороться за именитого тренера.

Тренерская карьера началась с женской команды, а когда он получил назначение главным в «Эспаньоле», ходил просить у Чёрной Мадонны спасти его команду от вылета

Ещё играя в футбол, Почеттино пошёл учиться менеджменту: он признавался, что футболисты живут, как в пузыре, который создаёт иллюзию их значимости, что сильно бьёт после завершения карьеры. Вместе с бизнес-дипломом пришли и тренерские курсы, и первая стажировка – в женской команде «Эспаньола».

Предполагалось, что спустя год он перейдёт к управлению второй мужской команды, но получилось ещё лучше: клуб скатился в зону вылета, тренера уволили, а на его место, благодаря убедительным разговорам Почеттино с руководством, назначили аргентинца. Получив должность, он прошёл 12 км по горе Монсеррат, чтобы попросить у Богородицы спасти его команду от вылета.

Случилось удивительное: «Эспаньол» впервые за много лет обыграл «Барселону» на «Камп Ноу», выиграл в восьми матчах из десяти и завершил сезон на 10-м месте.

Сказалась ли молитва Чёрной Мадонне или же жёсткие требования Почеттино к игрокам – каждый думает, как считает нужным. Но его первые действия в новом статусе были кардинальными: на тренировках футболисты бегали с GPS, получали выговоры за неправильные действия, ветераны постепенно перестали попадать в состав, а на их место пришли молодые. Досталось и тренеру по физподготовке – Почеттино его уволил несмотря на то, что тот был крёстным его ребёнка. Футболисты изнывали, что аргентинец гоняет их на тренировках, как ездовых собак, и не даёт поблажек. Но таков тренер Почеттино: он работал так и в «Эспаньоле», и в «Саутгемптоне», и в «Тоттенхэме». Как результат – игроки, которые обязаны ему карьерой: Гарри Кейн, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Данни Роуз и другие.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В Англию аргентинец приехал без знания языка: первое время из-за этого не спал, а начал учить английский по песни Adele

Осенью 2012-го Почеттино уволили из «Эспаньола» за неудовлетворительные результаты. В его планах было немного отдохнуть, начать учить английский, но не вышло: на молодого тренера вышел «Олимпиакос» и киевское «Динамо». Пока он думал, ему набрал агент Николо Кортезе – управляющего «Саутгемптона». Почеттино услышал, что в нём заинтересованы, как в единственном, кто способен капитально перестроить клуб и вдохнуть в него новые силы. Следом поступил звонок уже от самого Кортезе, который повторил ещё раз всё, что сказал его помощник, – Почеттино согласился на встречу.

Они разговаривали три часа: обсуждали тренерский стиль аргентинца, его умение работать с молодёжью, и человеческие качества, которые позволяют игрокам расти. Почеттино, который так и не выучил английский, и без этого умения смог убедить Кортезе, что тот не ошибся в своём выборе, – стороны договорились.

Перед первой встречей с командой аргентинец не мог уснуть: «Я не знал, что делать. Я не мог сказать ни слова по-английски, и мне нужно было поставить себя перед примерно 50 людьми, включая председателя. Меня трясло». К тому моменту у него состоялся всего один урок английского – учителя нашла ему жена. Двухчасовое занятие было настолько скучным, что репетитор не знала, как найти к нему подход, и в итоге предложила начать изучение языка с песни: «Она поставила Adele — Skyfall, что, как вы можете себе представить, очень сложно для человека, который не знает ни слова по-английски. Зато теперь каждый раз, когда я слышу эту песню, вспоминаю тот момент и улыбаюсь. А тогда я думал, что никогда не смогу выучить этот язык!» Времени на изучение английского почти не оставалось, потому что с утра до ночи он работал. Но при этом уже спустя полгода заговорил – начал отвечать журналистам на английском.

Игроки «Саутгемптона» говорили про Почеттино-тренера что-то подобное, что и футболисты «Эспаньола»: благодарили за рост, но тренировки вспоминали с содроганием. Было из-за чего: на сборах аргентинец устраивал три тренировки в день и заставлял всех ходить по горячим углям.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Саутгемптона».

В «Саутгемптоне» он проработал полтора года: когда Кортезе ушёл, Почеттино не захотел оставаться в клубе без того, кто его привёл. Интересный факт – тогда его посредники предложили его «Спартаку» (аргентинец был готов приехать за 700 тысяч евро в год), но в Москве в итоге сделали выбор в пользу Мурата Якина. После этого Почеттино продолжил искать работу самостоятельно и позвонил президенту «Тоттенхэма» Дэниелу Леви.

Так началась его лондонская история длиною в пять лет.

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На судьбу аргентица в Лондоне повлияли не только результаты: в последние месяцы, как писали британские СМИ, он совсем потерял право голоса – президент клуба Даниэль Леви яро показывал, что главный в клубе он. Например, Почеттино хотел установить на базе статичные камеры, чтобы записывать тренировки, но получил отказ. А на попытку заплатить за всё самому, но всё же установить нужное оборудование, получил ещё более жёсткий ответ: Леви дал понять, что без его хозяйского одобрения никакие изменения происходить не могут. При этом президент согласовал съёмки документального сериала, которые предполагали установку почти идентичных камер. Важным моментом стало отсутствие взаимопонимания по трансферным вопросам: Почеттино говорил, что ему нужно, как тренеру (убеждал, что нужно продавать ряд игроков, пока за них ещё можно выручить какие-то деньги, а на замену им купить другим – вполне очевидное желание), но Леви делал всё наоборот. Аргентинца подобное отсутствие свободы сильно напрягало: уже летом он начал акцентировать в интервью, что он не менеджер, а главный тренер.

Осенью его уволили – именно уволили, а не разошлись по обоюдному согласию. На официальном сайте вышли слова Леви, кратко которые звучат так: спасибо за всё, но в услугах Почеттино «Тоттенхэм» больше не нуждается, потому что без него будет лучше.

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Тренер отдыхал от бесконечных тренировок, установок и матчей, но футбол из его жизни никуда не исчезал – хоть и немного трансформировался в гольф.

До Катара Почеттино побывал у себя на родине – в Аргентине, – где побывал в «Ньюэллс Олд Бойз», где начинал профессиональную карьеру в конце 80-х. Там он оказался благодаря Марсело Бьелсе: начинающий тренер академии колесил по стране в поисках юных талантов, и так судьба забросила его в провинцию Санта Фе, на матч одной из детских команд. Маурисио там не было – в тот момент он был в школе в своём родном городе. Мерфи, куда отправился Бьелса за расхваленным талантом, находилась далеко – вместе со своим помощником на стареньком «фиате» к месту назначения они доехали только к ночи. Но дверь им всё же открыли – Почеттино-старший предложил поздним гостям кофе, а они к нему со странной просьбой. «Можно мы посмотрим на ноги вашего сына?» – спросил ошеломлённых родителей Бьелса. В спальне он приподнял одеяло и, увидев то, что хотел, довольно прошептал: «Это ноги футболиста!»

Так Почеттино оказался в академии в Росарио, где прошёл школу жизни и футбола от Бьелсы. Порой было жёстко: тренер заставлял его читать спортивные газеты, разбирать соперников, а в случае малейших ошибок на поле – жёстко проходился по юному игроку. Но всё было не зря: в 17 Маурисио дебютировал за основу, в 19 – стал чемпионом Аргентины, в 20, после финала Кубка Либертадорес, уехал в Испанию – в «Эспаньол».

О своём воспитаннике в Росарио не забывают: Почеттино очень тепло встретили и подарили красно-чёрную футболку с его именем. А после отдыхающий тренер поехал в Ла-Плату – в гости к кумиру и бывшему одноклубнику, Диего Марадоне. Они вместе играли в «Ньюэллс»: Почеттино только начинал, а Марадона уже постепенно подходил к завершению карьеры. Как-то Маурисио вспоминал первую ночь в одной команде с легендой: «Это было удивительно, потому что в детстве на стене моей комнаты всегда висела его фотография. А тогда я оказался с ним рядом – это было потрясающе! Помню свою первую ночь: я выключил свет и лежал, пытаясь понять, смогу ли уснуть. Не мог в это поверить, думал, что мне все приснилось. Это было что-то нереальное».

Встрече спустя долгое время обрадовались оба, а Марадона по старой дружбе даже вызвался найти безработному Почеттино работу – сказал, что может устроить его в «Бока Хуниорс». Но специалист сразу дал понять, что намерен вернуться в Европу: «По семейным и другим обстоятельствам пока трудно думать о работе в Аргентине».

Вариантов в Европе у Почеттино действительно было немало – за последние полгода слухи отправляли его в «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Рому», «Ювентус», «Барсу»…Обычно аргентинец прозаично отвечал на появлявшуюся информацию: «Футбол заведёт меня туда, куда будет угодно». Когда активно пошли разговоры про «Барселону», ему напомнили его слова из 2018: «Я никогда не буду тренером «Барселоны» или «Арсенала», потому что меня ассоциируют с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Лучше буду работать на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах».

За параллель «Барселоны» и работы на ферме (семья Почеттино – потомственные фермеры) тренера тогда сильно раскритиковали – настолько, что он до сих пор за них оправдывается: «Я не высокомерен, и мне не нравилось делать подобные заявления. Может быть, сейчас я бы не стал так говорить, потому что в жизни никогда не знаешь, что произойдет».

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Аргентинец так проникся культовым сериалом, что назвал свою собаку Санса – в честь одной из главных героинь, королевы Севера. А вот финалом остался крайне недоволен: «Это был потрясающий сериал, но в прошлом году его создатели будто действовали так: «Нам нужно закончить, как мы можем это сделать?» И всё вышло так, что никакого здравого смысла не было! Думаю, все это чувствуют, не только я».

Журналист talkSport в том интервью также спросил у Почеттино, с кем из героев он себя ассоциирует. Недолго думая, Маурисио выдал: «Я как дракон – так же силён!»

Вот такая характеристика Почеттино от самого себя.