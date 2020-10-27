25 лет назад «Локомотив» обыграл в гостях «Баварию». Где сейчас герои того матча

25 лет назад «Локомотив» встретился с «Баварией» в 1/32 финала Кубка УЕФА и одержал первую еврокубковую победу. Большую часть матча «Локомотив» здорово оборонялся, а на 71-й минуте провёл результативную атаку. Евгений Харлачёв реализовал выход один на один, записав на свой счёт первый гол команды в еврокубках и оформив историческую победу. В ожидании новой встречи «Локо» и «Баварии», теперь на групповом этапе ЛЧ, разбираемся, где сейчас участники исторического для нашего клуба матча.

Вратарь: Сергей Овчинников, 49 лет

В апреле 1994 года Овчинников вошёл в список из 55 кандидатов в сборную для поездки на чемпионат мира в США. Однако тренерский штаб национальной команды в конечном варианте остановился на Харине и Черчесове. В чемпионате России 1994 года Сергей сыграл 28 матчей, пропустил 26 мячей и помог клубу завоевать бронзовые медали. Если в первом матче против «Баварии» вратарю «Локомотива» удалось удержать ворота на замке, то в ответной встрече Овчинников пропустил пять голов.

Фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

С 2014 года экс-голкипер «железнодорожников» работает старшим тренером в ЦСКА.

Защитник: Алексей Арифуллин, ушёл из жизни в 2017 году

Арифуллин — воспитанник «Локомотива», дебютировал в составе московского клуба в 18 лет. До 2000 года вся карьера защитника была связана с «железнодорожниками». Он провёл 238 матчей в футболке «Локомотива». Во время отпуска в декабре 1999 года Арифуллин попал в автомобильную аварию, в результате которой серьёзно повредил ногу и поставил под угрозу дальнейшую карьеру. После долгого лечения он всё-таки вернулся в строй летом 2000 года, но в состав «Локомотива» уже не проходил. В августе Арифуллин отправился в аренду в «Торпедо», затем были этапы в «Крыльях Советов» и «Динамо», пока в декабре 2001 года Алексей не завершил карьеру.

Фото: fclm.ru

В 2017 году Арифуллин перенёс операцию на сердце, а утром 28 сентября скончался от сердечной недостаточности.

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Защитник: Юрий Дроздов, 48 лет

В послужном списке Дроздова значится восемь клубов, однако большую часть карьеры он посвятил «Локомотиву» (более 200 матчей). Вместе с «железнодорожниками» игрок завоевал чемпионство в 2002 году, побеждал в Мюнхене «Баварию», играл в сборной.

Фото: Александр Сафонов/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Защитник: Саркис Оганесян, 52 года

В 1994 году Саркис покинул московское «Динамо» и, выбирая между «Аланией» и «Локомотивом», отдал предпочтение столице. В составе «железнодорожников» Оганесян дважды становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а в 1996 году стал обладателем Кубка России. После пяти лет в «Локомотиве» Оганесян перешёл в «Рубин», где и завершил игровую карьеру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/fclm.ru

С 2009 года экс-защитник красно-зелёных входит в тренерский штаб основной команды.

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Защитник: Игорь Чугайнов, 50 лет

Чугайнов застал в «Локомотиве» ещё чемпионат СССР. В лице Игоря «Локомотив» приобрёл одного из сильнейших защитников страны, настоящего лидера и капитана. Вместе с «железнодорожниками» Чугайнов завоевал четыре Кубка России, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионата, а также дважды выходил в полуфинал Кубка обладателей Кубков. За «Локомотив» защитник провёл 351 матч и забил 37 голов.

Фото: fclm.ru/Александр Сафонов, «Чемпионат»

С июня по декабрь 2019 года Чугайнов был главным тренером «Новосибирска». Сейчас — без работы.

Полузащитник: Алексей Косолапов, 49 лет

Косолапов — воспитанник московского «Спартака», но большую часть карьеры провёл в «Локомотиве». Алексей выступал за «железнодорожников» с 1993-го по 1998-й. Уже через год после прихода в команду Юрий Сёмин наградил Колослапова капитанской повязкой. Именно в период капитанства Косолапова «Локомотив» завоевал свои первые трофеи, взяв подряд два Кубка России.

Фото: РИА Новости/ «Чемпионат»

С мая 2020 года экс-капитан «железнодорожников» трудится ассистентом тренера в клубе СДЮШОР, выступающем в первой лиге Казахстана.

Полузащитник: Евгений Харлачёв, 46 лет

После двух лет в самарском клубе Харлачёв перебрался в Москву, где провёл восемь лет карьеры. Перейти в «Локомотив» полузащитника долго уговаривал Сёмин. «Когда тренировался с олимпийской сборной в Новогорске, приехал уговаривать Юрий Сёмин. Ещё на год я остался в Самаре, но в конце 1993 года отправился на переходный турнир и в гостинице «Россия» снова встретился с Сёминым. Уже не смог ему отказать», – вспоминал Харлачёв.

Вместе с «Локомотивом» Харлачёв одержал первую победу в еврокубках — над «Баварией». «Пусть в итоге мы и не прошли дальше, вообще, та победа в Мюнхене стала, несомненно, поворотной, — рассказывал Евгений. — Именно тогда началась новая история «Локомотива», как неоднократно говорил в разных интервью Юрий Палыч. Не во мне дело — именно команда тогда поняла, что способна решать самые серьёзные задачи. И ведь решала потом! Сколько раз мы проигрывали лишь будущим победителям еврокубков: начиная с той же «Баварии» и заканчивая итальянским «Лацио».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/fclm.ru

Сейчас автор исторического гола «Локомотива» возглавляет омский «Иртыш».

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Полузащитник: Сергей Гуренко, 48 лет

В 1995 году Гуренко перешёл в «Локомотив». Белорусы тогда сенсационно обыграли Голландию (1:0) в квалификации Евро-1996, и Сергей привлёк внимание многих клубов. За четыре года в «Локомотиве» Гуренко завоевал два Кубка России, серебро и бронзу чемпионата, а вскоре получил приглашение из «Ромы». Всего за «Локомотив» полузащитник провёл 334 матча.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С 2019-го по апрель 2020 года Гуренко тренировал минское «Динамо».

Полузащитник: Олег Елышев, 49 лет

Карьера Елышева в «Локомотиве» была недолгой. За два года полузащитник сыграл 93 матча, забил девять голов, стал обладателем Кубка России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. В 1997 году Елышев отправился играть в Корею, затем в Израиль, но карьеру завершил в воронежском «Факеле».

Фото: ok.ru/profile/572693693382

Сразу после окончания игровой карьеры экс-полузащитник начал тренерскую: с 2006 года работает наставником юношеской команды «железнодорожников».

Полузащитник: Андрей Соломатин, 45 лет

Путь Соломатина в «Локомотиве» начался в 1995 году. За пять лет в стане «железнодорожников» Андрей сыграл 184 матча и забил 10 мячей. В «Локомотиве» полузащитник стал трёхкратным обладателем Кубка России. В прошлом году в интервью «Чемпионату» Соломатин делился воспоминаниями от победы в Мюнхене:

«Победу над «Баварией» тоже отмечали. Я в голевой поучаствовал – Лёшке Косолапову пас дал, а он – Харлачёву. Сейчас за такое празднование с рейса сняли бы… Палыч – вообще уникальный человек. Когда кипятился, пихал на бровке, кино можно было снимать – шедевры были бы. Жаль, мобильных ещё не было. Эдуардыч, врач «Локомотива» Ярдошвили, всё сокрушался. Говорил: «Просто сиди на скамейке и снимай – нереальные пантомимы!».

Фото: Александр Сафонов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас Соломатин тренирует детей и юношей в своей футбольной школе и не пропускает домашних матчей ЦСКА, любовью к которому проникся в пору выступлений за красно-синих.

Нападающий: Олег Гарин, 54 года

В 1993 году Гарин пополнил «Локомотив», перейдя за 8 млн рублей. Благодаря успешным выступлениям за «Океан» из Находки в чемпионате России форвард попал в поле зрения тогдашнего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и перебрался в Москву. В «Локомотиве» игрок дважды становился лучшим футболистом команды. Нападающий стал двукратным обладателем Кубка России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России. За московский клуб Олег провёл 130 матчей и забил 44 гола.

Фото: fclm.ru/lokomotiv.info

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Гарин работает тренером: в 2018 году возглавлял женскую команду красноярского «Енисея».

Полузащитник: Владимир Маминов, 46 лет

Маминов — один из немногих игроков в истории российского футбола, чья карьера протекала в одном клубе. За 16 сезонов в «Локомотиве» Владимир сыграл 400 матчей. В московском клубе полузащитник дважды становился чемпионом России, выиграл по четыре серебряных и бронзовых медали, завоевал пять Кубков и два Суперкубка страны, а также трижды входил в список 33-х лучших футболистов сезона. Чемпионский 2002 год стал одним из лучших в карьере Маминова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/fc-aktobe.kz

Сейчас Владимир занимается тренерской деятельностью: с января по февраль этого года тренировал «Актобе».

Главный тренер: Юрий Сёмин, 73 года

Именно благодаря Сёмину в 1990-е годы «Локомотив» превратился в одного из флагманов российского футбола. Впервые за 39 лет в 1996 году «железнодорожники» выиграли Кубок России, одержав победу в финальном матче над «Спартаком». Сёмин провёл в «Локомотиве более 25 лет: выступал в качестве игрока, долгие годы тренировал клуб, выиграл 25 трофеев, а в 2006-2007 годах занимал должность президента клуба.

Фото: РИА Новости/Артём Гусев, «Чемпионат»

В середине мая руководство «железнодорожников» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером. Сейчас Сёмин часто появляется на телевидении в качестве эксперта в разных футбольных передачах.