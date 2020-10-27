Влашич – исключительный. Он тащит ЦСКА в ЛЧ, его ни в коем случае нельзя отпускать

При всей неоднозначности пенальти, который ЦСКА получил в игре с «Арсеналом» в конце первого тайма, вряд ли будет справедливо выделять это событие как ключевое, строить вокруг него анализ всего матча и пытаться предугадать, как всё закончилось бы, если бы не 11-метровый.

Влашич затащил ЦСКА на второе место! Впереди – только «Спартак» А вот «Зенит» уже выпал из зоны Лиги чемпионов.

Для меня совершенно очевидно, что «армейцы» на сегодня – едва ли не самая прогрессирующая команда РПЛ среди главных претендентов на Лигу чемпионов, в скорости роста они превосходят даже лидирующий в таблице «Спартак». С момента перехода на старую-новую схему 4-2-3-1 у ЦСКА стали прослеживаться более разнообразные и интересные атакующие принципы, при этом качество обороны, несмотря на отказ от третьего центрального защитника и снизившуюся интенсивность прессинга (теперь он применяется дозированно), пока не пострадало.

Если брать за точку отсчёта первую игру по системе 4-2-3-1, против «Краснодара» 26 августа, то начиная с этой даты ЦСКА провёл восемь матчей, из которых выиграл шесть, одну свёл вничью и в одной уступил. Но не будем всё сводить к результату. В модели xG у «армейцев» тоже достойные показатели: третья по остроте атака на названном отрезке после «Рубина» и «Краснодара» и вторая оборона по надёжности после «Зенита».

Время для категоричных выводов и долгосрочных прогнозов ещё не наступило, нельзя исключать, что на дистанции эффективность модели с двумя центральными защитниками не будет такой же высокой. Но и противоположный эффект – то есть бурный дальнейший прогресс – тоже вероятен, ведь у ЦСКА есть резерв в лице Гайча, Бруно Фукса, Эджуке, Ахметова, каждый из которых способен стать более важным игроком для Гончаренко по сравнению с сегодняшним днём.

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А ещё, помимо эффективной структуры, у ЦСКА есть Влашич. Футболист, который способен вытаскивать даже плохую игру, приносить результат в матчах, когда система не работает. В настоящее время он в фантастической форме, и если клуб хочет получить деньги от Лиги чемпионов, то зимой ему ни в коем случае нельзя отпускать хорвата даже при достойном предложении. Заменить Николу в нынешнем составе не сможет никто.

В матче с «Арсеналом» Влашич установил личный рекорд – 9 (по другим данным – 10) ударов

Любопытный факт: по итогам матча с «Арсеналом» хорватский футболист получил от аналитиков InStat рейтинг в 470 баллов – это один из самых высоких показателей в истории РПЛ. Таким образом, есть наглядное подтверждение, что Никола является исключительным футболистом.

Такую оценку Влашич получил за классную конкретику («2+1» по системе «гол+пас»), а также за гигантский объём – 9 ударов, 21 единоборство, 9 обводок, 56 передач, из которых 3 оказались ключевыми.

Количество ударов Влашича уникально, ранее на протяжении своей «армейской» карьеры он ни разу не достигал такой цифры. Но при этом он всегда даёт как минимум количество. Ради интереса проанализировал на предмет наличия ударов все матчи Николы за ЦСКА в РПЛ. Среди них нет ни одного, в котором Влашич не нанёс хотя бы один удар.

Разбивка по общему количеству ударов:

0 ударов — 0 матчей;

1 удар — 4 матча;

2 удара — 17 матчей;

3 удара — 17 матчей;

4 удара — 13 матчей;

5 ударов — 10 матчей;

6 ударов — 3 матча;

9 (10) ударов — 1 матч.

Расхождения между 9 и 10 в последнем случае – это следствие разной оценки эпизодов различными статистическими компаниями, но мы не будем к этому цепляться, а лишь ещё раз подчеркнём: по заряженности на удар Влашич – один из лучших во всём чемпионате. В текущем сезоне он идёт на втором месте с 4,9 попытками за удар (выше только уникум Макаров, который, впрочем, играл сильно меньше). Личный прирост Николы по сравнению с прошлым сезоном составил 43 с лишним процента, что тоже в том числе говорит нам о его текущей форме.

По качеству удара Влашич – тоже один из лучших в чемпионате. И это сильнейший козырь ЦСКА

На примере Панченко или Шюррле мы знаем: важно не количество ударов, а их среднестатистическое качество. Если ты не обладаешь нужными характеристиками, то твои неподготовленные и неудачные попытки только вредят команде, приводят к частым потерям мяча, а не дополнительной остроте.

Но Влашич – совсем не история Панченко и Шюррле. Его удар для нашего чемпионата действительно почти уникален. Первый факт, который это подчёркивает: перебор голов в модели xG. С момента начала карьеры в ЦСКА Влашич настрелял в РПЛ 15,34 ожидаемого гола, притом что количество реальных голов составило 23. Перебор за три неполных сезона в 7,66 мяча – роскошный показатель, наглядно характеризующий качество удара хорвата даже из сложных, дальних и закрытых позиций.

В текущем сезоне в динамике перебор пока самый большой — 4,02, что соответствует 6 голам при 1,98 xG. Человек умеет решать эпизоды, не попадающие в категорию опасных моментов, — и это роскошь, которая недоступна некоторым другим клубам-грандам РПЛ.

Не менее красиво выглядит и карта голов Влашича. Восемь голов из-за штрафной – то есть 34,7% от общего количества.

Наконец, разбивка по частям тела тоже смотрится внушительно. Так выглядит карта ударов с правой ноги.

А так – с левой.

Количество попыток и качество не совсем равноценны, но сопоставимы – человек, если потребуется, не будет тратить время на перекладывания мяча с рабочей правой на левую. Визуально мы видели вчера отличный удар Влашича с левой границы штрафной, мяч чуть-чуть разминулся с дальним углом.

Эджуке, кстати, вряд ли даст такие показатели в обозримом будущем. Там наоборот с ударными характеристиками всё очень печально. Да и в целом сопоставимых игроков в ЦСКА нет, поэтому втройне важно сохранить Влашича на весну.

С Влашичем ЦСКА будет набирать очки даже при плохой атакующей игре. А сейчас у команды она ещё и хорошая. Если сохранить сегодняшний темп роста, то итоговый результат окажется очень высоким.

Использованы данные InStat и Understat.