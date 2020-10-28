Когда вы в последний раз видели, чтобы Нойер тянул время? Флик так и не вспомнил

Я слышал, что так бывает, но еще никогда не видел своими глазами. Болельщики, стоя, аплодировали своей команде, которая проиграла. Проиграла по делу. Уже почти все игроки ушли с поля, а фанаты все равно хлопали, держа руки над головой.
Фото: «Чемпионат»
«Бавария» – это не очередной соперник. Это даже не футбольный клуб по сути, а марка. Можно заменить название команды на «Лучший клуб мира». У букмекеров перед началом матча коэффициент на победу гостей был унизительно низким – в районе 1.13.
Игры с «Баварией» – на все времена. Это из серии: «А, помните, «Спартак» побеждал «Арсенал» – Титов забивал». Такое будут вспоминать и через 20, и через 40 лет. Вот и аккаунт «Ростова» перед игрой проснулся.
Да, историческим матч стал бы лишь в случае победы, но эти девять минут при счете 1:1… Нужно было видеть ошалевшие глаза моих коллег. У меня примерно такие же были, наверное. Понятно, что «Бавария» многое прощала. Даже для этих девяти минут потребовалась удача, но во втором тайме у «Локомотива» было сразу несколько выходов фактически один на один. В районе 77-й минуты казалось, что возможно даже то, что вслух тяжело произнести – слишком неправдоподобно. А потом «Локо» все-таки пропустил. Победный гол остался за Киммихом – героем лучшей футбольной байки, которую я слышал за последние годы.
Маленький штрих. В конце матча Нойер тянул время при вводе мяча в игру. Такое не часто увидишь. И это против «Локомотива» с Мурило и Райковичем в центре защиты! Просто сравните с вот этим:
Фото: «Чемпионат»
После матча я попросил тренера «Баварии» вспомнить, когда Нойер последний раз так тянул время. Ханс-Дитер Флик от ответа ушел: «Я не припоминаю, чтобы он прямо тянул. Может быть, просто давал время, чтобы игра и команды немножко успокоились. Это абсолютно естественно, Нойер – очень умный игрок».
«Локомотив» оставался в игре до последней минуты – до забега Гильерме в чужую штрафную. Николич далеко не с первой попытки докричался до своего вратаря, чтобы направить его в штрафную – так шумели трибуны. Хорошо, что на этом матче было хоть сколько-то зрителей – допустили 30% от вместимости арены. Учитывая ограничение, был аншлаг без нескольких мест на vip-секторах.
За считанные минуты до игры вокруг касс ходили фанаты в поисках билета. На моих глазах кто-то пытался пройти по аккредитации журналиста, но не смог, потому что она именная. В результате смотрели игру на телефоне и, вероятно, слышали доносившиеся скандирования «Молодцы», «Спасибо, парни». Пускай кто-то скажет, что при поражении нечему радоваться. И это вполне понятная позиция. И все же получилось достойно. После полнейшего провала с «Ротором» (1:2) игроки «Локомотива» показали желание драться – Зе Луиш и Жемалетдинов в прямом смысле слова.
Ну и да, «Ротор» теперь может хвастаться, что играет на уровне «Баварии».
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