«Челси» разгромил «Краснодар». Как это было

На один из лучших стадионов России (вероятно, даже лучший) наконец приехала Лига чемпионов. Несмотря на ограничения с посещаемостью, зрители подготовили перфоманс. Само собой, с изображением быка.

Фото: fckrasnodar.ru

Приехал даже Роман Абрамович. Похоже, он впервые оказался на матче своей команды за 455 дней. Судя по всему, последний раз он смотрел живьём товарищеский матч «Челси» – «РБ Зальцбург» в июле 2019 года.

Начало получилось мощным. «Краснодар» пробил по воротам соперника три раза за первые четыре минуты! Опаснее всего получилось у Уткина. Будь Кепа в воротах «Челси», а не Менди, то с большой вероятностью счёт был бы открыт. Затем уже преимущество «Челси» по владению и моментам стало очевидным. В результате уже на 13-й минуте Кайо привёз пенальти.



Я уже ни раз писал, что этот игрок – главная проблема «Краснодара». У защитника за несколько месяцев набралось столько ошибок, что уже даже не хочется в тысячный раз говорить о нём. Так что лишь коротко отметим, что бразилец сбил Вернера, который бежал не на ворота, а к угловому флажку, не представляя серьёзной опасности для ворот. Всё! Больше не буду писать о том, что у Кайо паника при виде мяча. И опущу то, как идиотски он пролетел мимо мяча неделю назад в другом матче Лиги чемпионов против «Ренна». Наверное, в командах РПЛ нет другого футболиста, который настолько бы не соответствовал уровню своей команды.

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Зато с пенальти «Краснодару» повезло. Жоржиньо забил 11 пенальти из последних 12, но теперь не реализовал. Причем повезло дважды. Во-первых, фортануло, что мяч от штанги отскочил не в ворота, а в поле. Во-вторых, что от спины Сафонова мяч отскочил не в ворота, а в сторону. Теперь можно говорить, что у Жоржинью уже два незабитых пенальти в октябре.

И всё же «Челси» открыл счёт в первом тайме. Причём на 37-й минуте отличился Хадсон-Одои, который редко попадает в основу. Обиднее всего, что гол случился не без ошибки Сафонова, который последнее время находился в отличной форме и стал стабильно вызываться в сборную. Вратарь не попал ладонью по мячу, который перелетел через голкипера.

Ошибка Матвея Сафонова Фото: кадр из трансляции

Второй тайм тоже начался с хороших моментов у «Краснодара». Газинский даже попал в перекладину. Было видно, что при поддержке стадиона хозяева местами даже заиграли на кураже, но «Челси» выстоял в этом отрезке. Затем уже команды подустали, и стало очевидно, что у одних почти некого выпустить, а у других на скамейке такие футболисты как Канте.



У «Челси» вообще изначально на замене было 9 полевых футболистов, а у «Краснодара» – 5 (Шапи, Литвинов, Сабуа, Сперцян и Кутовой). На 71-й минуте гости провели сразу тройную замену выпустив трёх полузащитников: Пулишича, Канте и Маунта. Вскоре после этого «Челси» заработал ещё один пенальти. Жоржинью на поле уже не было, а Вернер оказался точен. Забавно, что немец забил 8 мячей в Лиге чемпионов и все – на выезде.



При 0:2 «Краснодару» уже нечего было терять. Сафонов дважды позволил себе пойти в обводку у своих ворот (возможно, впервые на взрослом уровне). Однако явных шансов у команды Галицкого больше не появилось, а «Челси» отличился ещё дважды. Зиеш отметился дебютным голом за клуб. А завершил матч удар Пулишича между ног Сафонову – 0:4.

В какой-то момент казалось, что игру ещё можно перевернуть, но в результате получилось грустно.