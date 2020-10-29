«Краснодар» = Лига чемпионов во всём (от блюд у арены до финтов Сафонова). Даже после 0:4

После первого в клубной истории домашнего матча Лиги чемпионов игроки «Краснодара» не валились на газон, не присаживались на колени и не шли извиняться всей командой за разгром. Похлопали трибунам и ушли в раздевалку – потому что выжали максимум (так посчитал Мусаев), играли на одном уровне с «Челси» (думает Ольссон), отлично давили (Лэмпард не врёт) и совсем не изменили уровню нового для себя турнира (так считаю я и сейчас докажу).

• Нервы и эмоции «Краснодара» = жизнь. Конечно, «Краснодар» нервничал, раз Даниил Уткин, который, по словам Мусаева, перестал быть ребёнком и радует прогрессом, начал матч с паса в пустоту и провалил штрафной у ворот «Челси»: сначала попал в стенку, а на добивании свалил его в сторону небес. Матвей Сафонов пропустил нелепый гол из-под самого себя и получил расстрел в ближний угол.

Даниил Уткин (в центре) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Эмоции давили даже на опытных игроков: Газинский так мечтал о голе, что после попадания в перекладину подпрыгнул, схватился руками за волосы и в итоге выключился из эпизода – если бы мяч снова прилетел к нему, он бы вряд ли его отыграл.



Соединяем со счётом 0:4 и видим конец? Совсем нет!



Эмоции (а иногда и нервы) превращаются в энергию, которой не хватает команде с потерями и после поражения от «Спартака» в выходные.

Тимо Вернер (в центре) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

• «Краснодар» не выключился. И не потерялся даже при 0:4 – тогда Шапи крутанул в ближний угол и потрогал мячом сетку. Сафонов, пропустивший в стиле сухаря Акинфеева, прокачивал уверенность финтами в штрафной против нападающих «Челси» – два раза за пять минут обыграл Вернера и Пулишича (соперники подпрыгивали от неожиданности, а трибуны нашли новый повод для аплодисментов).

И ещё много моментов, чтобы не забывать: здесь Лига чемпионов с обеих сторон. Рамирес набегал на защиту «Челси», резко ставил бег на паузу за секунду до пересечения с ногой соперника и разворачивал атаку ложным замахом. Ольссон обвёл мяч ногой и пробросил за Аспиликуэту и Ковачича – так свободно, будто финту научили во дворах Школьной улицы рядом со стадионом, где делают клумбы-лебедей из шин и играют в футбол на затоптанном песке. Крестовина от Газинского вообще случилась после того, как «Краснодар» поджал «Челси», а чувствительный стадион тянул «Краснодар» больше минуты – показатель для молодого клуба с пока короткими кричалками.



«Разница в реализации», – поверим Ольссону.

Фото: «Чемпионат»

• Уважение, спокойствие и семейность. После второго гола «Челси» сектор с малышами из академии «Краснодара» страдал и раскачивался – так синхронно парни хватались за головы и валились на кресла. Помогали чем могли. Остальные болельщики выкрикивали имя Сафонова (особенно после его ошибок) и аплодировали Пулишичу, у которого не получился удар через себя: плюхнулся на газон без касания мяча. Болельщики не уходили и при 0:4 и выкрикивали новые для Лэмпарда имена воспитанников Эдуарда Сперцяна и Леона Сабуа. С поддержкой и отрицанием негатива трибунами в Лиге чемпионов точно будет легче.

• В тексте про ранний «Краснодар» я цитировал начальника команды Нурбия Хакунова, который разделял «клуб» и «команду», где первый должен развиваться быстрее второго.

Фото: «Чемпионат»

Клуб «Краснодар» уже давно в Лиге чемпионов, ведь поход на стадион начинается с подсвеченного парка и может продолжиться ужином в кафе внутри фирменного магазина (с мягким ковром в игровом уголке для детей в носочках). В меню нет пива и сухарей, зато можно пить кофе и лимонады, есть пирожные, тосты из авокадо и гречку с печёными помидорами и яйцом-пашот. Видели такое в трёх минутах от стадиона? Внутри фан-шопа с кучей разнообразных быков, раскрашенных под «Краснодар», бутылками для протеина и набора плакатов. Всё это время со стеклянных дверей болельщикам улыбаются воспитанники Уткин и Сафонов (вы едите – они продолжают); вы идёте к стадиону по подсвеченной дорожке, где людей в чёрно-зелёных шарфах так же много, как женщин с колясками (вот она – безопасность).

В общем, Лига чемпионов.



Особенно после того, как на опустевшем стадионе, где бегали и тянулись с физиотерапевтом не сыгравшие футболисты, я услышал детский голос: «Краснодар – чемпион». И это после 0:4!