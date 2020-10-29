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«МЮ» – «РБ Лейпциг» – 5:0, хет-трик Рашфорда в Лиге чемпионов, 28 октября 2020 года

«МЮ» – «РБ Лейпциг» – 5:0, хет-трик Рашфорда в ЛЧ
София Михайлова
Как же крут этот парень! Рашфорд вышел на полтайма и разбил полуфиналиста ЛЧ
Встал в один ряд с Мбаппе.
Футбол / Лига чемпионов 0

Как же прекрасен «Манчестер Юнайтед» в этой Лиге чемпионов! После победы в первом туре над финалистом прошлого розыгрыша «ПСЖ» в Париже (2:1) команда Уле-Гуннара Сульшера разгромила на «Олд Траффорд» и полуфиналиста ЛЧ «РБ Лейпциг». А главным героем игры стал Маркус Рашфорд, который офомил хет-трик, выйдя на замену. Ранее это удавалось только четырём игрокам – Уве Реслеру («Кайзерслаутерн», 1998 год), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2001), Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008) и Килиану Мбаппе («ПСЖ», 2019). Сколько бы ни критиковали Сульшера, но по игре на контратаках «МЮ» действительно одна из лучших команд Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
28 октября 2020, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Гринвуд – 21'   2:0 Рашфорд – 74'   3:0 Рашфорд – 78'   4:0 Марсьяль – 87' (пен)   5:0 Рашфорд – 90+2'

Перед матчем главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман, чувствуя силу своей команды, довольно смело заявил: «Мы уверенно начали сезон во всех турнирах, поэтому можем говорить о победе в матче с «Манчестер Юнайтед». Конечно, Нагельсман даже не представлял, что ждёт его в Англии.

Впрочем, и до выхода Рашфорда на 63-й минуте у Нагельсмана наверняка не было предчувствия катастрофы. К тому моменту манкунианцы выигрывали с минимальным счётом 1:0. В середине первого тайма Мейсон Гринвуд (его-то и заменит потом Рашфорд) вывел хозяев вперёд, избежав офсайда, после проникающей передачи Поля Погба.

Через 11 минут после появления на поле Рашфорд забил свой первый гол: убежал с центра поля после хитрой передачи Бруну Фернандеша. «РБ Лейпциг» слишком рисковал и раскрывался. Ещё четыре минуты спустя Рашфорд обыграл защитника и выскочил один на один благодаря тому, что Фред перехватил мяч у Марселя Забитцера.

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На 87-й минуте тот же Забитцер привёз пенальти, срывая фолом очередной контрвыпад «МЮ». Антони Марсьяль заработал одиннадцатиметровый и сам же его реализовал. Наконец, в компенсированное время Рашфорд отличился в третий раз после прохода Марсьяля, который выкатил мяч на свободного партнёра к линии штрафной. Маркус своим хет-триком разбил заносчивый «РБ Лейпциг».

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