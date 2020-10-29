Как же крут этот парень! Рашфорд вышел на полтайма и разбил полуфиналиста ЛЧ

Как же прекрасен «Манчестер Юнайтед» в этой Лиге чемпионов! После победы в первом туре над финалистом прошлого розыгрыша «ПСЖ» в Париже (2:1) команда Уле-Гуннара Сульшера разгромила на «Олд Траффорд» и полуфиналиста ЛЧ «РБ Лейпциг». А главным героем игры стал Маркус Рашфорд, который офомил хет-трик, выйдя на замену. Ранее это удавалось только четырём игрокам – Уве Реслеру («Кайзерслаутерн», 1998 год), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2001), Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008) и Килиану Мбаппе («ПСЖ», 2019). Сколько бы ни критиковали Сульшера, но по игре на контратаках «МЮ» действительно одна из лучших команд Европы.

Перед матчем главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман, чувствуя силу своей команды, довольно смело заявил: «Мы уверенно начали сезон во всех турнирах, поэтому можем говорить о победе в матче с «Манчестер Юнайтед». Конечно, Нагельсман даже не представлял, что ждёт его в Англии.

Впрочем, и до выхода Рашфорда на 63-й минуте у Нагельсмана наверняка не было предчувствия катастрофы. К тому моменту манкунианцы выигрывали с минимальным счётом 1:0. В середине первого тайма Мейсон Гринвуд (его-то и заменит потом Рашфорд) вывел хозяев вперёд, избежав офсайда, после проникающей передачи Поля Погба.



Через 11 минут после появления на поле Рашфорд забил свой первый гол: убежал с центра поля после хитрой передачи Бруну Фернандеша. «РБ Лейпциг» слишком рисковал и раскрывался. Ещё четыре минуты спустя Рашфорд обыграл защитника и выскочил один на один благодаря тому, что Фред перехватил мяч у Марселя Забитцера.

Взял Лигу чемпионов раньше Аленичева, в «Спартак» не пустила жена. Где сейчас Владимир Бут В 90-е он очень высоко котировался в Европе.

На 87-й минуте тот же Забитцер привёз пенальти, срывая фолом очередной контрвыпад «МЮ». Антони Марсьяль заработал одиннадцатиметровый и сам же его реализовал. Наконец, в компенсированное время Рашфорд отличился в третий раз после прохода Марсьяля, который выкатил мяч на свободного партнёра к линии штрафной. Маркус своим хет-триком разбил заносчивый «РБ Лейпциг».