«Зенит» лёг на дно в Дортмунде. Для кого-то в клубе уже звучит хит «Спектакль окончен»

Безнадёга.ру. Наш чемпион в Европе несостоятелен. Но только ли Семак в этом виноват?

Начать хочу с той же фразы, которой закончил итоговую колонку после первого тура Лиги чемпионов — умом футбольную Россию не понять. И на второй игровой неделе мы так же удивляемся и удивляем. Проиграли все, но единственный позитив вызвала игра команды, у которой шансов на очки, казалось, просто нет – «Локомотив» вдруг дал бой лучшему клубу Европы. А два других представителя (по-другому и не назовёшь) — 0:6 на двоих…

Да, я ставил на победу «Краснодара» в матче с «Челси». И оправдываться за эту ставку не собираюсь. Несмотря на все проблемы «быков», в них хотелось верить. Но как известно: наши ожидания — наши проблемы. Хотя 0:4, конечно, жестковато. И не по игре. Сафонов? Тут всё просто — или крепче станет, или вся похвала в его адрес была зря.

Сафонов уже круче Кепы и Менди. И сегодня может доказать это себе, Чеху, Абрамовичу, всем «Краснодар» — «Челси» — в истории «быков» ещё не было матча с такой громкой вывеской.

А вот «Зенит» в Дортмунде — это, конечно, мрак. 0 ударов в створ — абсолютная беспомощность в атаке, граничащая с творческой импотенцией (резюме Боярского: «Зенит» стерилизован»). И тешить себя иллюзией, что это просто был такой план на игру, — и стыдно, и страшно одновременно. Стыдно, потому что чемпиону России в принципе не пристало так играть (точнее — НЕ играть). А страшно — поскольку надежды на другой футбол в Европе (и другие результаты) в исполнении этого «Зенита», похоже, нет.

Понятно, что будь в составе Азмун и Малком, с контратаками могло быть поинтереснее. Что после двух поражений подряд, когда зенитовское будущее Семака заволокло грозовыми тучами, результат в Дортмунде (в матче против главного фаворита группы, которому кровь из носу требовалось реабилитироваться за поражение в Риме) был важнее игры. Но в итоге-то не получилось ни того, ни другого. С позиции силы (с «Брюгге») — не получилось, от обороны (с «Боруссией») — тоже. Тупик, господа. Ни игры, ни результата.

Удивили слова Семака: «Зенит» в Дортмунде планировал контролировать мяч». Все, кто смотрел матч, уверен, другого мнения: «Зенит» приехал обороняться, отбиваться, терпеть — и так все 90 минут. Взять очко, а если повезёт (с голом в контратаке или после стандарта), то и три.

Но везёт тому, кто везёт. А не жмётся к канатам, дожидаясь гонга, словно ничего другого и не умея. Даже если бы отстояли эти нули — в глобальном отношении (оценки качества футбола и перспектив) мало что изменилось бы.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?

И теперь для кого-то в «Зените» впору звучать хиту Полины Гагариной: «Спектакль окончен». Я отмечал, что крайним в любом случае будет Семак. Справедливо это или нет, можно спорить, но таковы правила. Виноват всегда тренер. Вопрос — сможет ли условный Почеттино с этой командой сделать больше?

Люди, отвечающие за трансферы? И к ним я уже обращался – могу повторить слово в слово: «А ведь кто-то из года в год получает большие деньжищи за то, чтобы чемпион России совсем по-другому смотрелся в Лиге чемпионов — и по игре (доминируя), и по результату (побеждая). Можно ли ожидать, что когда-нибудь эти люди все-таки сделают свою работу? Вопрос риторический».

Обсуждаемая замена Дзюбы? По-моему, решение Семака, отдающее агонией. Почему именно сейчас? Почему именно в перерыве? То, что капитан устал и не в форме, все поняли уже давно. Но беда в том, что даже с уходом такого Дзюбы лучше «Зениту» не стало.

А то, что эти разговоры про усталость наших команд и их лидеров будут подниматься в попытке оправдать неудачи, прогнозировалось ещё летом. Хотя тот же «Локомотив» ненамного больше «Зенита» отдыхал. И тоже сезон матчем за Суперкубок открыл. Но команда Николича против «Баварии» весьма бодро выбегала в контратаки. Значит, силы есть, и нечего искать лишний повод себя пожалеть.

Андрей Мостовой Фото: fc-zenit.ru

Жалеть надо о том, что чемпион России на старте Лиги чемпионов — это пустота и безнадёга. Продолжая геройскую тематику яркого ролика-превью (это пока лучшее, что «Зенит» сделал в турнире), остаётся фиксировать анамнез — наш флагманский корабль, не пережив первых же абордажей, камнем пошёл на дно. И, увы, нет никаких предпосылок к тому, что в матчах с «Лацио» он от него оттолкнётся.