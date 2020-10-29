10 самых грубых игроков в истории РПЛ. Гацкан ещё может переписать историю!

12-й тур РПЛ получился богатым на фолы и наказания. В семи из восьми матчей было показано 42 желтых и пять красных карточек. По такому случаю вспомнили самых грубых игроков в истории чемпионата России, позаимствовав данные на портале transfermarkt.ru.
Начисление очков: 5 баллов — красная карточка, 3 балла — вторая жёлтая, 1 — жёлтая.
10. Олег Иванов, 95 очков
Матчи: 320
Жёлтые карточки: 85
Вторые жёлтые: —
Красные карточки: 2
Российский полузащитник выступал в РПЛ за шесть клубов: «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов» и «Ахмат». Только за красно-белых Иванов обошёлся без предупреждений. Две прямые красные карточки хавбек получил, будучи игроком «Ахмата». В сезоне-2020/21 у Иванова всего один «горчичник» в 10 матчах, полученный в конце матча с «Локомотивом» (3:2).
9. Юрий Дроздов, 96 очков
Матчи: 316
Жёлтые карточки: 90
Вторые жёлтые: 2
Красные карточки: —
Дроздов получал карточки в России за четыре клуба, а наибольший отрезок карьеры провёл в «Локомотиве» (более 300 матчей). Больше всех карточек бывший полузащитник «железнодорожников» заработал в сезоне-96/97 (девять «горчичников» и одна вторая жёлтая карточка). За «Локомотив» Дроздов нахватал 68 жёлтых и две вторые жёлтые карточки.
8. Дмитрий Тарасов, 103 очка
Матчи: 240
Жёлтые карточки: 69
Вторые жёлтые: 8
Красные карточки: 2
Тарасов получал карточки за все клубы, в которых играл: «Томь», «Москва», «Локомотив», «Рубин». За «железнодорожников» полузащитник схлопотал 41 желтую, шесть вторых жёлтых и две прямые красные карточки. Самым «урожайным» сезоном для Тарасова стал 2009/10, в котором он получил четыре «горчичника», две вторых жёлтых и одну красную карточки.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7. Тимофей Калачёв, 103 очка
Матчи: 291
Жёлтые карточки: 81
Вторые жёлтые: 4
Красные карточки: 2
Калачёв выступал в чемпионате России за «Ростов» и «Крылья Советов». Дисциплинарный итог — 73 жёлтых, четыре вторых жёлтых и одна красная. В сезоне-2014/15 Калачёв получил восемь «горчичников» и прямую красную карточку в 25 матчах чемпионата.
6. Руслан Аджинджал, 103 очка
Матчи: 396
Жёлтые карточки: 91
Вторые жёлтые: 4
Красные карточки: —
В чемпионате России Аджинджал сыграл за восемь клубов и в семи награждался как минимум «горчичником». Самыми «грязными» сезонами в карьере игрока стали 2006/07 (10 жёлтых карточек в 27 матчах) и 2008/09 (10 жёлтых карточек в 23 матчах). В среднем Руслан получал 0,24 карточки за матч.
5. Дмитрий Белоруков, 104 очка
Матчи: 284
Жёлтые карточки: 87
Вторые жёлтые: 4
Красные карточки: 1
Большую часть карьеры в РПЛ Белоруков провёл за «Амкар». Однако единственную прямую красную карточку защитник схлопотал в «Анжи». За махачкалинский клуб Белоруков сыграл девять матчей и помимо прямой красной получил четыре «горчичника» и одну вторую жёлтую карточку.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4. Олег Кузьмин, 106 очков
Матчи: 348
Жёлтые карточки: 89
Вторые жёлтые: 4
Красные карточки: 1
50 из 89 жёлтых карточек Кузьмин получил в футболке казанского клуба. Прямую красную тренер «Рубина» увидел перед собой в сезоне 2008/09, когда выступал за «железнодорожников». Помимо «Рубина» и «Локомотива» Кузьмин получал «горчичники» в «Москве» и «Уралане».
3. Юрий Ковтун, 126 очков
Матчи: 297
Жёлтые карточки: 88
Вторые жёлтые: 6
Красные карточки: 4
Ковтун чаще всех получал в чемпионате России прямую красную карточку. Также четыре красные карточки видели перед собой Фёдор Кудряшов, Леандро Фернандес и Игорь Ханкеев. Сезон 2002/03 — самый «грязный» в карьере Ковтуна (девять «горчичников», одна вторая жёлтая и прямая красная карточки).
2. Александр Гацкан, 137 очков
Матчи: 323
Жёлтые карточки: 111
Вторые жёлтые: 7
Красные карточки: 1
Гацкан — единственный игрок в Российской Премьер-Лиги, собравший больше сотни жёлтых карточек. За четыре сезона (с 2008/09 по 2012/13) полузащитник получил 45 жёлтых и три вторых жёлтых карточки. Единственную прямую красную Гацкан увидел перед собой в сезоне-2016/17. Александр ещё до конца 2020 года вышел бы в лидеры рейтинга, если бы «Крылья» не загремели в ФНЛ.
1. Дейвидас Шемберас, 138 очков
Матчи: 369
Жёлтые карточки: 99
Вторые жёлтые: 8
Красные карточки: 3
Шемберас — самый удаляемый игрок в чемпионате России (11 удалений), в восьми из 15 сезонов Дейвидас изгонялся с поля. Что касается самого «грязного» сезона в карьере защитника, то это был отрезок в «Динамо» в 2000 году (10 «горчичников» и две вторых жёлтых карточки).
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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