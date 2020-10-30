30 лет назад гениального Марадону закрыл простой русский парень из «Спартака» Вася Кульков

Про Марадону историй — море. И про футбол, и про бурную личную жизнь. Одна из самых памятных среди наших болельщиков — как 30 лет назад простой русский парень из «Спартака» Вася Кульков гениального аргентинца в Неаполе «съел».

Это было через полгода после того, как «Наполи» второй раз за три сезона выиграл чемпионат Италии – на тот момент сильнейшее национальное первенство в мире. Не будет сильным преувеличением сказать, что Марадона в одиночку обыграл великий «Милан» Сакки, ведомый голландскими звёздами ван Бастеном, Гуллитом и Рейкардом, «Интер» с его потрясающим немецким трио Маттеус — Клинсман – Брёме, и «Ювентус» во главе с будущим кумиром всех Апеннин Тото Скиллачи.



Через четыре месяца после чемпионата мира в Италии, где Марадона едва не привёл Аргентину ко второму подряд золоту. После финала он плакал, считая, что в поражении «альбиселесте» виновато продажное руководство ФИФА (и ведь действительно решающий пенальти в концовке был левым).



Наконец, через два месяца после того как аргентинец выиграл свой последний трофей с «Наполи» (и шестой за шесть лет) — 1 сентября в матче за Суперкубок Италии «адзурри» разгромили «Ювентус» — 5:1.



То есть если это был и не праймовый Марадона образца ЧМ-1986, то очень близкий к нему.

«Во сне я до сих пор бегу за Марадоной». История лучшего гола ХХ века Аргентинец обвёл полкоманды и забил. Повторить «гол столетия» смог только Месси.

24 октября 1990 года «Наполи» и «Спартак» встретились на «Сан-Паоло» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов (в стартовом раунде неаполитанцы легко прошли венгерский «Уйшпешт», а «Спартак» — пражскую «Спарту»).



То, что именно 24-летний опорный полузащитник Василий Кульков, игравший у Романцева ещё в «Красной Пресне» и «Спартаке» (Орджоникидзе), будет персонально опекать Марадону, главный тренер москвичей решил заранее.



«Васю Кулькова в опекуны Марадоны я выбрал не случайно, — рассказал Романцев в автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке». — У него тоже была бешеная стартовая скорость, он был ловким и быстрым. Так что других вариантов я, по сути, не рассматривал».

Диего Марадона (№10) и Валерий Шмаров (крайний справа) перед матчем «Наполи» — «Спартак». 1990 год

О самой игре, которая закончится нулевой ничьей (итальянцы в целом имели серьёзное преимущество, но свои моменты не реализовали), Романцев вспомнит следующее: «Каждое прикосновение наших игроков к Марадоне встречалось свистком. 27 штрафных назначили! Но обиды на судейскую бригаду у меня не было — гений есть гений, и они его охраняли. Прикасаться к нему было нельзя. Кстати, сам Марадона вёл себя порядочно — не симулировал. Толкнули — встал, поднялся и побежал дальше».



А вот каким его звёздный час в Неаполе (точнее, полтора часа) запомнился Кулькову: «Наполи» тогда считался фаворитом, все вокруг только и говорили: «Чемпионат Италии, «Наполи», Марадона!». Ёлки-палки, куда деваться! Где-то за час до матча, уже после установки, Романцев в раздевалке отвёл меня в сторону и сказал: «Будешь играть против Марадоны». Тот был уже не в лучшей форме, лишний вес… Но играть против него было интересно. Я получал удовольствие, если удавалось чисто отобрать мяч. На поле мы с ним не общались — ни словом не обмолвились».

Corriere dello sport после матча признает: аргентинец не в лучшей форме. Но отдаст должное и спартаковцу: «Кульков буквально преследовал Марадону по всему полю».



У форварда красно-белых Валерия Шмарова насчёт формы лидера «Наполи» другое мнение: «Один эпизод до сих пор стоит перед глазами – Марадона, не глядя, метров на 25 такой пас выдал! Смотрел в одну сторону, а потом как с разворота дал в другую! Карека один на один выбежал. Помню – я рот раскрыл, секунды три-четыре стоял, в себя приходил».

Диего Марадона и Валерий Шмаров

La Stampa поставит 3-му номеру гостей высшую оценку из всех спартаковцев – 6,5 (столько же получит Мостовой). Романцев в одном из недавних интервью так оценит игру Кулькова в Неаполе: «Василий с задачей справился идеально — Марадона не только ушёл с поля без гола, но и не сделал ни одной голевой передачи».

Гол Шмарова киевскому «Динамо», возможно, главный в истории «Спартака». Чистое кино И золотой, и красивый, и вообще.

Из ответного матча звёздный аргентинец ещё до его начала устроит сольное представление. Видимо, слишком бурно отметив 30-летие, Марадона прилетит в Москву только в день игры — отдельно от команды на частном самолёте и весь укутанный в меха. «Десятка» итальянцев выйдет на поле лишь во втором тайме, но в заснеженных «Лужниках» гости уступят в серии пенальти. Кульков реализует четвёртый одиннадцатиметровый «Спартака», Марадона — третий «Наполи».



Пройдёт ещё четыре месяца, и «Спартак» сенсационно выйдет в полуфинал Кубка чемпионов, обыграв в Мадриде «Реал», а Марадона провалит тест на допинг. Проверка после матча Серии А с «Бари» выявит наличие кокаина в организме Диего. 24 марта 1991 года, за несколько дней до начала 15-месячной дисквалификации, наложенной Итальянской федерацией футбола, Марадона проведёт свой последний матч за «Наполи»: «адзурри» в гостях разгромно уступят 1:4 будущему чемпиону «Сампдории». Диего с пенальти забьёт единственный мяч неаполитанцев.

Спустя годы Марадона признается: отмечая то самое скудетто в мае 90-го, он ухитрился притащить на яхту, где проходило чествование, целый пакет с наркотиками (потом будут говорить, что в чемпионском «Наполи» на кокаине, помимо Марадоны, плотно сидели ещё как минимум десять человек). И всё последнее время в Италии он самостоятельно проводил допинг-тесты: «Чтобы накануне игр в организме не оставалось ни следа от принимаемых препаратов». Коррадо Ферлаино, бывший президент «Наполи», расскажет, как Марадоне долгое время удавалось избегать наказания: «Я спасал Марадону десятки раз. Без помощи клуба он бы не прошёл ни одного допинг-контроля. С вечера воскресенья по четверг Диего мог делать то, что ему вздумается. Но в четверг он и остальные парни должны были быть чистыми. Если у кого-то это не получалось, то схема была отработанной. Накладку с мочой прятали в штанах и сдавали чужой анализ».



«В Неаполе я просто ошалевал от происходящего, — признаётся Марадона. — Это был невероятный мир, волшебный и манящий».



Но именно тогда, в марте 91-го, он, по большому счёту, закончится как великий футболист.

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994 Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.

Сегодня Марадоне — 60. Он второй год работает тренером в аргентинском клубе «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. И вряд ли в курсе того, что русского богатыря, который 30 лет назад закрыл его на «Сан-Паоло», больше нет в живых.



Кульков из последних сил боролся с раком пищевода, но тот оказался сильнее. 13 октября на похоронах одного из своих любимых игроков Романцев не смог сдержать слёз. Кулькову, которого он называл «сыночком», было всего 54 года…

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Судьба. Марадона полжизни провел на тяжёлых наркотиках и прочей гадости. Несколько раз его буквально вытаскивали с того света. Свой первый сердечный приступ он заработал ещё в 2000-м — в 40 лет. Причина — передозировка. Потом кома, долгое восстановление в компании друга Фиделя Кастро на Кубе… И всё с него, как с волшебного аргентинского броненосца, вода.



Не зря говорят, что бог с одной стороны забирает лучших (и юный Вася Кульков сейчас где-нибудь снова играет в Кубке чемпионов), а с другой — бережёт дураков, пьяниц и детей. Своё любимое футбольное дитя Диего Армандо Марадону он в обиду не даёт.