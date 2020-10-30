АПЛ потеряла кучу денег из-за пандемии. Но топ-клубы этого почти не ощутили

Играть в АПЛ — в финансовом плане рай для любого клуба. Где ещё можно потратить 20 млн евро на посредственность вроде Уэсли, как это сделала прошлым летом «Астон Вилла», и не ощутить последствий? Солидные доходы даже средних английских клубов плотно связаны с продажей прав на трансляции — АПЛ держит жирнейший кусок на рынке, который распределяется между участниками турнира. И даже аутсайдеры получают огромную прибыль — например, вылетевший в сезоне-2018/2019 «Хаддерсфилд» утянул с собой в Чемпионшип золотой мешок, потянувший на 96,9 млн фунтов.



Если добавить к этому огромные спонсорские контракты, маркетинговые доходы, продажу мерча и билетов на матчи, получаются просто космические суммы. Благодаря этому АПЛ раздула общий зарплатный фонд + внутренний трансферный рынок (переход Доминика Соланке из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 21 млн евро — один из примеров абсурдных тенденций в АПЛ).

Однако весной по финансовому благополучию английских клубов (да и вообще всех в Европе) был нанесён мощнейший удар. Когда всерьёз обсуждался вариант с досрочным завершением сезона (как это сделали во Франции), потенциальные потери команд АПЛ оценивались исполнительным директором Премьер-лиги Ричардом Мастерсом в 1,137 млрд фунтов (доходы от трансляций, рекламы и проведения матчей).



Естественно, что для недопущения коллапса (доходы «Бёрнли» от ТВ, например, составляют 83% от общего клубного оборота) лига бросила все силы на доигровку сезона-2019/2020: игроков и персонал тестировали на вирус два раза в неделю, трансляции дополнили интершумом, сезон добегали, «Ливерпулю» вручили многострадальную «чашку». Однако из-за трёхмесячного простоя лига всё равно потеряла 330 млн фунтов — в частности, Sky Sports получил скидку в размере 170 млн из-за временного отказа от абонентской платы, пока в мире все смотрели чемпионат Беларуси. Хорошая новость для клубов заключается в том, что этот платёж получил отсрочку до сезона-2021/2022.



Ещё одним ударом по этой статье доходов стало досрочное расторжение соглашения на сумму 523 млн фунтов с китайским бродкастером PPTV — конфликт между АПЛ и Китаем разгорелся уже давно (в этом даже поучаствовал Месут Озил — после его высказывания про притеснение уйгуров в Китае отменили трансляции матчей «Арсенала»), а за последнее время ситуация обострилась на фоне разногласий по Гонконгу и расторжения сделки с Huawei по внедрению 5G. Китай в ответ открыто кинул АПЛ и не выплатил 160 млн фунтов по телеконтракту за прошедший сезон. Решения вопроса ждали до сентября — в итоге АПЛ не вышла на Китай и расторгла свой крупнейший телеконтракт. В среднем каждый клуб потеряет от этого по 8-9 млн фунтов в новом сезоне.



Кстати, от китайцев пострадал ещё и «Саутгемптон» — LD Sports досрочно расторг со «святыми» трёхлетний контракт на сумму 22,5 млн фунтов.



Тем не менее АПЛ благодаря только Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC сохранит общую сумму контракта на 5 млрд фунтов (и увеличит долю трансляций в прямом эфире). Плюсом к этому идут зарубежные ТВ-контракты на сумму 3,83 млрд фунтов. Так что жить можно. Именно «подушка безопасности» в виде успешной продажи телеправ не даёт английским клубам свалиться в финансовую пропасть. Удивительно, но даже на фоне пандемии доходы клубов от телеконтракта АПЛ выросли по сравнению с сезоном-2018/2019 (хотя ожидался ещё больший рост).



«Астон Вилла», например, отбила таким образом всю свою крайне затратную летнюю трансферную кампанию.

А вот болельщики на стадионы так и не вернулись (хотя были планы пустить их хотя бы в октябре, «Брайтон» в августе даже провёл товарищескую игру с «Челси» с 8% вместимости от стадиона) — это серьёзный удар, например, по «Арсеналу», у которого доход от проведения матчей составлял 25% от общей прибыли. Тут вообще все без исключения большие клубы под ударом. «Манчестер Юнайтед», по оценкам экспертов, потеряет 72 млн фунтов, если предположить, что весь сезон так и пройдёт без болельщиков.



Но зато у больших клубов есть огромные спонсорские контракты — например, «Арсенал» получает 60 млн фунтов в год от «адидаса». Сравните это с 1,5 млн фунтов за сезон от Umbro для «Бёрнли» — просто адская пропасть.

Многие клубы, даже самые благополучные в финансовом плане, пошли на сокращение заработных плат. «Арсенал» в начале августа уволил 55 человек — под удар попал даже маскот Ганнерзавр, 27 лет проработавший в клубе. Тут, кстати, снова врывается Месут Озил — весной хавбек отказался от понижения зарплаты (она составляет 350 тыс. фунтов в неделю), после чего логично, с учётом своей игровой формы, вылетел из заявки клуба на АПЛ. Но это лишь единичный пример.



Вообще, крайне сложно отследить общие системные тенденции в изменении финансовой политики клубов АПЛ и способы решения проблем, вызванных пандемией. Важно понимать, что в лиге уже давно наметилась пропасть между богатыми и бедными — к примеру, зарплатная ведомость игроков «Манчестер Сити» составляет 128 млн фунтов в год, а «Шеффилд» платит футболистам всего 10 млн. При этом есть частные примеры долговых обязательств некоторых клубов («МЮ» имеет большую задолженность по трансферам, а «Фулхэм» вложился в реконструкцию своего дряхлого «Крэйвен Коттедж») и история с трансферным баном «Челси». Тут проще выделить группы риска и разбить клубы по уровню перенесённого ковидного урона.



Большие клубы потеряют огромное количество денег из-за отсутствия доходов от проведения матчей, но у них есть гарантия безопасности в виде спонсорских и рекламных контрактов плюс доходы от телеправ. Летние траты свидетельствуют о благополучном финансовом прогнозе по таким клубам (если там не самоубийцы работают, конечно): «МЮ» потратил 83,5 млн евро, «Челси» — 247, «Манчестер Сити» — 163, «Тоттенхэм» — 110,5. Уникальна история «Челси» — благодаря трансферному бану и продажам игроков (один только Азар в прошлом году стоил «Реалу» 115 млн евро) клуб подготовился к мощнейшей закупке даже в условиях прогнозируемого падения доходов. Плюс Лэмпард всё-таки вывел «Челси» в ЛЧ, а это тоже солидный куш.

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«Тоттенхэм», на котором висит долг по стадиону, очень давно так не тратился на рынке — поэтому в целом мог позволить себе закупку (плюс «Тоттенхэм» воспользовался ещё и госпрограммой по поддержке бизнеса, чтобы разгрузить себя в плане выплат простым сотрудникам — вместе с «Ньюкаслом» и вылетевшим «Норвичем»).



Особняком стоит только «Ливерпуль» — вы знаете, что клуб весной отказался от покупки Тимо Вернера, а Клопп недвусмысленно намекал на ограниченные финансовые возможности клуба. Тут всё просто — «Ливерпуль» переподписал контракты с ключевыми игроками, вложился в реконструкцию «Энфилда» и прилегающей к стадиону территории, а также строит новую тренировочную базу в Киркби. Поэтому клуб слегка экономит — по этой причине Жоту из «Вулверхэмптона» и Тьяго из «Баварии» взяли в рассрочку.

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«Арсенал», несмотря на зрительские потери, очередной пролёт мимо ЛЧ и раздутый зарплатный фонд (привет Озилу), имеет солидные спонсорские доходы (около 100 млн фунтов в год). Так что клуб не побоялся выкинуть 86 млн евро на трансферы минувшим летом. Но при этом жертвой пандемии пал бедняга Ганнерзавр, а в сезоне-2018/2019 «Арсенал» впервые с 2002 года ушёл в минус по общему балансу — клубу определённо надо возвращаться в борьбу за ЛЧ.



По середнякам тоже можно выделить частные примеры — и здесь уже больше вопросов. «Эвертон» летом потратил 75 млн евро и практически никого не продал — на клубе висят долги плюс у команды раздут бюджет заработной платы (восьмой в АПЛ по последним подсчетам). Самые крупные спонсорские сделки (Hummel и Cazoo) дают клубу всего 20 млн фунтов в год, но зато в январе «Эвертон» получил 30 млн фунтов от холдинга Алишера Усманова USM за права на название нового стадиона. Хотя уже следующим летом вряд ли «Эвертон» так жирно выйдет на рынок (если не устроит распродажу игроков — благо есть кого продавать).



Многие провели лето спокойно и без потрясений считают спонсорские и телевизионные деньги — к примеру, «Вулверхэмптон» номинально потратил столько же, сколько и выручил с трансферов. Подобным образом вели себя «Вест Хэм», «Брайтон», «Кристал Пэлас» (у этих, кстати, 6-я зарплатная ведомость по игрокам в АПЛ) и «Лестер», продавший Бена Чилуэлла в «Челси». Понятное дело, что в условиях пандемии эти клубы, заметно уступающие гигантам по спонсорским деньгам, не решились на массовые затраты («Лестер» ещё и бездарно упустил путёвку в ЛЧ).



Заметно потратились без особых компенсаций «Лидс» (107 млн евро — видимо, будут отбивать телеконтрактом и новыми спонсорскими сделками), «Астон Вилла» (82), «Шеффилд Юнайтед» (67), «Вест Бромвич» (40,5), «Ньюкасл» (39) и «Фулхэм» (37). «Дачники» поумерили аппетиты — пару лет назад они устроили масштабную закупку под промоушен и с треском вылетели из АПЛ, теперь надо внимательно следить за балансом, учитывая вложенные в реконструкцию стадиона 80 млн фунтов. «Астон Вилла», кстати, хитро сыграла на продаже клубного мерча — как только с футболок исчезли логотипы букмекеров Midnight Gaming W88 и BR88, продажи подскочили на 50%. Мелочь, а приятно.

«Саутгемптон» на фоне потери поддержки LD Sports ушёл в минус на трансферном рынке лишь на 14 млн евро (продали Хейбьерга, например) — это очень аккуратное поведение клуба, который оперативно нашёл спонсора на сезон в лице Sportsbet.io, получив от этого лишь 4 млн фунтов.



Ну и самой уязвимой командой АПЛ оказался «Бёрнли» — летом клуб потратил аж целый миллион евро на покупку Дэйла Стивенса из «Брайтона». Весной Майк Гарлик, владелец «Бёрнли», открыто говорил, что в случае досрочного завершения сезона у клуба просто не будет денег (выше уже упоминалось, насколько «Бёрнли» зависит от телевизионных доходов). Сезон доиграли, но с учётом слабого спонсорского притока (относительно других клубов АПЛ) и отсутствия зрителей на матчах «Бёрнли» не имел возможности для изменения состава. Стареющая банда дровосеков Шона Дайча, пострадавшая от эпидемии травм, крайне тяжело начала сезон (всего 1 очко в 5 турах и предпоследнее место в лиге по xG — 4,35).



Это как раз пример крайне негативного влияния пандемии на, казалось бы, доходный клуб. И подтверждение колоссальной разницы между богатыми и бедными в английском футболе.