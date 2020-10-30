В России вырос новый супербомбардир. Странно, что нападающий Сергеев до сих пор не в РПЛ

Текущий сезон в ФНЛ получается не менее интригующим, чем год назад: у множества клубов есть амбиции подняться наверх, подтверждаются эти амбиции не только словами, но и результатами. Расстояние от лидирующих «Крыльев Советов» до 8-го места на сегодня составляет всего восемь очков, а первая четвёрка ютится на ещё более сжатом пространстве. Каждый матч может всё перевернуть.

Но если выделять главных фаворитов, то их всё-таки четверо: «Крылья Советов» и «Оренбург», имеющие мощные на фоне остальных бюджеты и желающие быстро вернуться в элиту; «Нижний Новгород» под руководством опытного Роберта Евдокимова; а также «Торпедо», которое наконец-то обрело себя после перестройки и поднялось наверх. Причём рывок чёрно-белых совпал по времени с амбициозным заявлением владельца клуба Романа Авдеева. Ещё есть «Нефтехимик», стильные «Велес» и «Алания», нестабильная, но обладающая всем необходимым «Балтика» — на сегодня эти клубы расположились ниже, каждый может выстрелить в дальнейшем и добраться хотя бы до зоны стыков.

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А самым-самым мощным клубом ФНЛ конкретно сейчас видятся «Крылья Советов». На всякий случай напомню основные тезисы о самарском клубе: вскоре после вылета из РПЛ он пережил масштабное обновление, в команду пришли почти все ключевые игроки «Чертаново» во главе с тренером Игорем Осинькиным, а также два лидера прошлогоднего «Торпедо», центральный защитник Сергей Божин и форвард Иван Сергеев.

В первых турах «Крылья» потряхивало, они даже рухнули ближе к зоне вылета (три поражения и одна ничья в стартовых шести встречах), затем всё встало на свои места. Мощный состав сыгрался и добился 12-матчевой беспроигрышной серии: 10 побед и две ничьих. Сильно удивит любой другой результат, кроме прямого выхода «Крыльев» в РПЛ с одного из первых двух мест. Тем более в команде играет самый, пожалуй, сильный форвард ФНЛ.

Историю перехода Сергеева из «Торпедо» в «Крылья Советов» можно прочитать в интервью президента чёрно-белых Дениса Маслова. Сумма официально не называлась, но по разным данным составила от 15 до 17 млн рублей. Не так много, учитывая, что речь идёт о 25-летнем игроке с очевидным спортивным и трансферным потенциалом.

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Сергеев забил уже 17 голов в 15 матчах за новую команду, сделал три хет-трика и опережает свой же график прошлого сезона, который, казалось бы, и так был очень крутым. Рейтинг игроков с наибольшим количеством ожидаемых голов xG по ФНЛ изумляет: форвард «Крыльев» в нём умчался очень далеко от всех конкурентов. У Ивана – 17, у ближайших преследователей – 8 и меньше.

Такие разрывы редко увидишь в профессиональных чемпионатах, и эта аномалия рассказывает нам о двух фактах. Во-первых, о стиле «Крыльев», которые много создают и эффективнее остальных атакуют. Во-вторых, об уникальном умении Сергеева находить моменты. Команда на него много играет, но сам Иван тоже проделывает огромный объём работы. И ещё важно, что он свои шансы реализовывает, постоянно подпитывая уверенность, столь необходимую для любого нападающего.

Сергеев стабильно переносит свои качества на более высокий уровень. И это – огромный плюс

В ходе скаутинга я успел изучить множество форвардов, которые много забивали на каком-то определённом этапе, заслуженно завоёвывали интерес представителей более высокого этажа, но после перехода наверх растворялись и не могли подтвердить класс. Проблемными для них становились именно резкие шаги: из молодёжного первенство в ПФЛ, из ПФЛ – в ФНЛ, из ФНЛ – в РПЛ. А иногда даже футболист терялся при трансфере внутри одного дивизиона, попадая в другую среду и лишаясь зоны комфорта.



Умение переносить свои сильные качества с одного уровня на более высокий, то есть адаптироваться к новым скоростям, партнёрам, стилю игры, — способность, которая даже более важная для футболиста, нежели его сугубо спортивные характеристики. В Сергееве она как раз и нравится больше всего: в последние сезоны футболист постоянно сталкивался с новым вызовом, но всякий раз становился только лучше. Сначала Иван перенёс свои бомбардирские способности из «Строгино» в «Торпедо» в ПФЛ (короткий отрезок в «Тамбове» не беру, там было слишком ограниченное игровое время), потом в «Торпедо» из ПФЛ в ФНЛ, и вот теперь – в «Крылья Советов», команду более высокого уровня и амбиций (итоговое распределение мест может опровергнуть тезис, но пока это так).

В «Крыльях» по сравнению с «Торпедо» у Сергеева почти в два раза выросли все ключевые для форварда-бомбардира метрики – касания в штрафной, удары, ожидаемые голы, реальные голы. Понятно, что сейчас на нападающего ещё больше работают партнёры, чем в «Торпедо», но важно, что он сам соответствует уровню без всяких оговорок. На протяжении трёх сезонов подряд Сергеев становился лучшим бомбардиром лиг, в которых выступал, а сейчас высока вероятность и четвёртого. И это – лучшая характеристика, подтверждающая класс игрока.

Очень хороший баланс умений для форварда

Что делает Сергеева уникальным нападающим для ФНЛ? Сложно выделить какую-то одну черту, поскольку Иван – хорошо сбалансированный футболист для своего амплуа, и явных недостатков у него нет.



Во-первых, он достаточно мобилен и подвижен, обладает достойной скоростью, в том числе дистанционной. Поэтому Сергеева можно использовать в альтернативных зонах, сдвигать его эпизодически ближе к флангам, опускать в оттяжку. Он манёвренный, любит оказываться в зоне мяча, проделывает большой объём рывковой работы.



Во-вторых, Сергеев проводит много единоборств. В среднем по сезону у него 22,5 микродуэли за 90 минут (37,8% победных), 5,95 из них – вверху (39,6%). Это хорошие показатели для игрока атакующей линии. Ивана сложно назвать «таргетменом», он вряд ли зацепится за верховой мяч в борьбе против очень высокого защитника, но и на чистых мячах ни в коем случае не играет. Кроме того, головой внутри штрафной Сергеев играет достойно благодаря хорошему прыжку и расположению. Как доказательство – карта ударов головой по сезону. Их набралось 19 из 72, то есть 26 процентов. Четыре – голевых.

В-третьих, Сергеев просто роскошно действует по створу, совершает множество открываний за спину защитникам, ловит мячи перед чужими воротами. Часто всё это называют банальным выражением «голевое чутьё». Если просмотреть все голы Ивана в сезоне, то среди них очень много «лёгких», забитых из вратарской. Отсюда из сумасшедший показатель xG. Но почти каждый из голов был бы невозможным без предварительной ориентации в пространстве и грамотном манёвре. Если Сергеев попадёт в команду с хорошей, выстроенной структурой – он однозначно будет эффективен в ней, поскольку свои моменты умеет реализовывать.



Однако зависимость от партнёров у него всё же не столь высокая, как у многих нападающих штрафной. Сергеев может создавать моменты и сам, убегая на дистанции от соперников или улучшая позицию обводкой.

Почему он до сих пор не в РПЛ?

Это на самом деле загадка, поскольку в элитном российском дивизионе хватает нападающих, которые ничем Сергеева не превосходят. Знаю только, что когда летом Ивана предлагали представителям РПЛ, то выяснилось, что руководители некоторых клубов (их было немного, но всё же) вообще ничего о нём не слышали. И это в том числе показатель, насколько «внимательно» у нас следят за низшими дивизионами и ищут внутри страны талантливых ребят.

Скорее всего до РПЛ Сергеев доберётся уже вместе с «Крыльями» — вряд ли зимой самарский клуб отдаст своего лидера. Немного жаль, что дебют Ивана случится, когда ему исполнится уже 26. Есть стойкое ощущение, что он мог бы заиграть в элите раньше – и имел бы хорошие шансы выстрелить, учитывая умение адаптироваться к более высокому уровню.

Использованы данные InStat и Wyscout.