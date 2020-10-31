«Никакой уверенности в победе «Зенита» нет». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

В 12-м туре у нас появился новый лидер чемпионата, а неожиданные результаты матчей не позволили участникам набрать много очков.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин набрал 2 балла. Он угадал исход матчей «Динамо» — «Сочи» и «Ахмат» — «Уфа». Читатель Дмитрий Шляков из Санкт-Петербурга верно предсказал разницу в играх «Урал» — «Тамбов» и «Ахмат» — «Уфа», а также исход встречи «Динамо» — «Сочи». Это 7 очков.



Ответственный секретарь «Чемпионата» Евгений Кустов набрал 2 балла — угадал исходы матчей «Ахмат» — «Уфа» и ЦСКА — «Арсенал».

Таблица после 12-го тура

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Продолжаем.

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:



«Рубин» — «Арсенал» — 3:0



Прошлый матч с ЦСКА — «не арсенальский» день. «Армейцы» делали всё, что хотели. Это сослужило им дурную службу в матче с загребским «Динамо». Если «Арсенал» будет также играть: провалами, допускать ошибки в индивидуальной борьбе, командном построении, то «Рубин» на три гола разгрузит их легко.



«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1



«Ахмат» физически готов лучше, поэтому я предвижу игру хозяев первым номером. У них могут быть провалы, потери в индивидуальных действиях. У «Краснодара» есть Шапи, что позволит им отойти назад и сравнять счёт.



«Спартак» — «Ростов» — 2:0



Если «Ростов» лишит кислорода Крала, Понсе и Ларссона, то выиграет на контратаках. Сделать это будет очень непросто, потому что бегунка Ионова у ростовчан уже нет. Думаю, «Спартак» додавит, скорее всего, через стандарты. Первый гол красно-белые забьют со стандарта, а второй — когда «Ростов» пойдёт раскрываться.

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«Сочи» — «Локомотив» — 1:2



Хвалебные речи после матча с «Баварией» могут помочь «Локомотиву», тем более после поражения «Сочи». В плане организации игры «железнодорожники» выше, хотя есть потери Баринова и Магкеева. «Сочи» может организовать контригру, но опыт Лиги чемпионов должен помочь «Локомотиву» взять три очка.

«Уфа» — «Урал» — 0:0



Команды будут биться стенка на стенку, если судья не поведётся на какую-либо симуляцию или, наоборот, случайно не заметит какой-либо пенальти. Вратари, особенно Беленов, хорошо действуют на последней линии. Индивидуальные качества могут быть проявлены, если противник ошибётся: устанет, даст простор, отвлечётся. Будет битва характеров и командных перестроений. Нас ждёт читаемая игра, пока кто-либо не дрогнет.



«Химки» — «Зенит» — 0:0



Четвёртое поражение подряд для «Зенита» будет негоже. Когда такое происходит посреди сезона — меняют тренера. Не выигрыш в Химках будет значить о системном сбое внутри команды. Надо смотреть на травмы, на причину сбоя в центральной зоне Ракицкого. Мне кажется, он очень сильно переживает, хочет результата, и его желание не подпитывается внутренней готовностью к этому. Такие ошибки опытные игроки допускают только по причине перегрева нервной системы, или когда начинается спад физического состояния. Если у «Химок» не будет впереди напряга, то «Зенит» сыграет на ноль.



В атаке можно грузить на Дзюбу. Условные забросы на Артёма и сброс на Ерохина могут быть просчитаны и нейтрализованы. Это не пройдёт, так как маневр игры каждой команды изучается в целом. Кто будет убегать за спину вместо Азмуна — большой вопрос. При наличии связки Дзюба-Азмун это было бы возможно. Защитники «Зенита» попытаются остановить Мирзова. Они знают все его перемещения, но могут наткнуться на это оружие.



«Ротор» — ЦСКА — 0:2



«Армейцы» сейчас обозлённые, поэтому забьют два гола. Окрылённость «Ротора» основана на том, что «Локомотив» после первого матча в Лиге чемпионов готовился ко второму. У ЦСКА есть кому убежать, к тому же они имеют такой резерв, из которого можно сделать новую команду.

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«Тамбов» — «Динамо» — 1:2



Ещё где-то два тура психологическая встряска со сменой тренера в «Динамо» будет действовать. Игроки, которые были в основном составе при предыдущем тренере, тоже захотят себя показать. Вся подготовка команды до конца года — заслуга Новикова. Она подготовлена добротна и на хорошем уровне. Спад, который был, можно сказать, не просчитали.

Прогноз читателей

Олег Родин (Санкт-Петербург):



«Рубин» — «Арсенал» — 1:0



После победы на выезде над фаворитом чемпионата казанцам не составит труда лишить трёх очков «Арсенал».



«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1



Много сил гости оставили в матче с «Челси», поэтому не смогут обыграть «Ахмат».

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«Спартак» — «Ростов» — 2:1



Лидер чемпионата сейчас в полном порядке, и команде Карпина не удастся остановить его.



«Сочи» — «Локомотив» — 0:1



«Сочи» без Нобоа играет не ахти. «Железнодорожники» смогут их дожать.



«Уфа» — «Урал» — 0:0



«Уфе» надо срочно выбираться из подвала турнирной таблицы, поэтому она не проиграет.



«Химки» — «Зенит» — 1:2



Если гости не возьмут три очка, то закачается кресло под Семаком. Вряд ли это произойдёт в Подмосковье.



«Ротор» — ЦСКА — 0:1

Даже после неудачи в Лиге Европы «армейцы» смогут одолеть новичка чемпионата.



«Тамбов» — «Динамо» — 0:1



Новый тренер бело-голубых без проблем одержит вторую победу даже в гостях.

Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:



«Рубин» — «Арсенал» — 3:1



Команда Леонида Слуцкого имеет едва ли не самую эффективную атаку в лиге. В предыдущем туре она по делу обыграла «Зенит». Скорее всего, в субботу вновь будет победа, но без пропущенного гола «Рубин» не обойдётся, «на ноль» он провёл всего две встречи из 12.



«Ахмат» — «Краснодар» — 2:0



Талалаев знает, что «Краснодар» максимально выложился в Лиге чемпионов против «Челси», и постарается воспользоваться нехваткой энергетики. «Ахмат» умеет прессинговать и играть интенсивно, поэтому гостям придётся очень непросто, учитывая, что возможности по составу ограничены.



«Спартак» — «Ростов» — 2:1



Красно-белые не идеальны, но у них есть мощный импульс и заряд уверенности, поэтому победы притягиваются к победам даже при неровной игре. В этот раз команда Тедеско вновь выиграет, но эта победа точно не будет уверенной.



«Сочи» — «Локомотив» — 1:1



После мощного начала чемпионата «Сочи» просел в качестве игры. «Локомотив» приходит в себя, работу Николича все вокруг наконец-то начали оценивать головой, а не сердцем, скучающем по Юрию Палычу. Но не рискну поставить на «железнодорожников» по двум причинам. Во-первых, из-за дисквалификации пропустит игру Крыховяк. Во-вторых, сил против «Баварии» было затрачено много. Но и проигрывать два тура подряд, после осечки с «Ротором», — это для «Локомотива» станет перебором. Ничья.



«Уфа» — «Урал» — 2:0



У «Уфы» за спиной 10 игр подряд без побед, у «Урала» — пять. Грустно. Но не исключаю, что именно сейчас Рахимов возьмёт свои первые три очка в новом клубе.



«Химки» — «Зенит» — 1:2



Разговоры о глубоком кризисе «Зенита» пока всё-таки преувеличены, хотя никакой уверенности в победе Семака на «Арене Химки» нет. Но всё же разница в уровне игроков слишком велика. Как-нибудь сине-бело-голубые своё возьмут.



«Ротор» — ЦСКА — 0:2



Волгоградцы в минувшем туре одержали сенсационную победу над «Локомотивом» — первую для себя в текущем сезоне. Но с ЦСКА будет намного сложнее. Команда Гончаренко набрала достойный ход и создаёт в каждом матче много моментов.

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«Тамбов» — «Динамо» — 1:3



Эффект нового тренера в «Динамо» всё ещё будет действовать. С «Тамбовом» бело-голубые наверняка справятся.



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