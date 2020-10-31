Кокорин встретился с Мамаевым на поле. Пострадал «Спартак»

Похоже, «Спартак» придавило лидерством. В матче с «Ростовом» красно-белые были не похожи на себя и потерпели второе поражение в чемпионате. Теперь ЦСКА может выйти на первое место в случае победы над «Ротором», а «Зенит» догонит красно-белых, если выиграет у «Химок».

Главные события матча «Спартак» – «Ростов»:

— За «Ростов» сыграл Роман Ерёменко, несмотря на удаление в прошлом туре. КДК РФС отменил красную карточку финского полузащитника, что вызвало недовольство главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско (сам-то немец смотрел футбол с трибуны из-за дисквалификации). Кстати, Ерёменко и остальные ростовчане приехали на стадион, одетыми в костюмы в стиле героев фильма «Джентльмены».

— В заявку «Спартака» попали Остон Урунов и Александр Соболев, пропустившие два тура. Павел Маслов не смог принять участие в матче с «Ростовом» по причине перебора карточек. Его заменил Илья Кутепов.

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— Экс-спартаковец Валерий Карпин предложил очень смелый футбол своей бывшей команде, максимально затруднив хозяевам выход из обороны. Ростовчане высоко и агрессивно прессинговали, разбирали красно-белых один в один. Гости не боялись создавать против быстрых игроков атаки лидера РПЛ ситуации три в три или четыре в четыре. В результате игра свелась к большому количеству длинных передач и единоборств. «Ростов» ни в чём не уступал «Спартаку» – по-настоящему опасных моментов почти не было.



— «Ростов» закреплялся на половине поля «Спартака», неплохо контролировал мяч. Наконец, на 26-й минуте забил. Гол – следствие цепочки ошибок красно-белых в обороне. Виктор Мозес не закрыл кросс Николая Пояркова, Айртон неправильно прочитал эпизод и бросил Ерёменко на подборе, а Самуэль Жиго не заблокировал удар Павла Мамаева.

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— До конца первого тайма «Спартак» так и не смог чем-либо поставить в тупик оборону «Ростова». Разве что молодой Поярков испытывал небольшие проблемы с Мозесом на мяче, но коллективными усилиями южане справлялись с этим. Хотя ещё при счёте 0:0 кросс нигерийца едва не привёл к голу Эсекьеля Понсе. По ударам было практически равенство – 7:6 (в створ – 1:1). Джордан Ларссон с Зелимханом Бакаевым сделали на двоих лишь 37 касаний мяча, совсем не угрожали воротам соперника.

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— В перерыве Тедеско произвёл при помощи телефонной связи напрашивавшуюся замену – вместо Бакаев на поле появился Александр Соболев. «Спартак» ускорил движения мяча, заставив ростовчан глубже обороняться. Соболев вышел чересчур заведённый – быстро заработал «горчичник». В то же время центрфорвард едва не сотворил гол-шедевр трюком для шоу-матчей: ловко перекинул мяч через защитника Максима Осипенко и пробил в угол. Чуть-чуть не попал.

— Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые встретились на футбольном поле после своей криминальной истории. Впрочем, они поиграли друг против друга всего пять минут. Едва форвард вступил в дело, как подуставший хавбек отправился на скамейку. Пока Кокорин искал себя в этой игре, Соболев обеспечил «Спартаку» численное преимущество. Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку Денису Хаджикадуничу за фол на центрфорварде. По мнению судейского эксперта Игоря Федотова, арбитр ошибся, так как форвард симулировал.

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— В концовке оставался только один вопрос: дожмёт «Спартак» ростовчан или нет. Редкий случай – в обеих командах произошли обратные замены. Ушли Урунов (травма) и Артур Сохиев (молодой форвард не цеплялся за мяч). «Ростов» перешёл на схему 5-3-1, стойко оборонялся. «Спартак» много грузил в штрафную на Соболева и Кокорина. Хозяева во втором тайме пробили лишь четыре раза, в створ – один (гости два, в створ – ноль). И всё безрезультатно: ростовчане справились с забросами, а Кокорин сделал всего восемь касаний мяча.