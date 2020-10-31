Заболотный – звезда матча с «Локомотивом». В октябре он был круче Дзюбы

Антон Заболотный не даёт забыть о себе! Три тура назад нападающий отметился эффектным дублем в ворота «Ростова», а сегодня стал звездой матча с «Локомотивом». «Сочи» победил благодаря голу и голевой передаче Заболотного. Южане обошли «железнодорожников» в таблице.

Четыре дня назад «Локомотиву», несмотря на поражение, аплодировали за хорошую игру с «Баварией». В статусе аутсайдера команда Марко Николича почти на равных сражалась с победителем Лиги чемпионов. Но у самих «железнодорожниках» в последних матчах не получается быть «Баварией» – выигрывать там, где они фавориты. Вице-чемпионы России уступили в прошлом туре в Москве «Ротору», а теперь и в Сочи.

«Локомотив» испытывал проблемы с составом. Гжегож Крыховяк не сыграл с «Сочи» из-за дисквалификации, а Ведран Чорлука и Станислав Магкеев травмированы. Вдобавок Николич дал отдохнуть Антону Миранчуку и Зе Луишу, которые не попали в основу. Но, конечно, это не может служить оправданием тому, как красно-зелёные провели первый тайм. Москвичи уступили по ударам 4:12, ни разу не пробили в створ (0:4).



Первый гол на 14-й минуте состоялся в результате ошибки Мацея Рыбуся при розыгрыше от ворот. Поляк потерял мяч под давлением, и Заболотный забил головой после кросса Тимофея Маргасова. Нападающий классно исполнил удар, открывшись между центральными защитниками «Локомотива» Виталием Лысцовым и Мурило.

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Потом Заболотный был близок ко второму голу, когда сыграл на опережение после углового. Антон опять бил головой – «железнодорожников» спасла от пропущенного мяча перекладина. Не сумев оформить дубль, центрфорвард «Сочи» проявил себя в подыгрыше, отдал голевую передачу. Заболотный на пару Никитой Бурмистровым разорвали оборону «Локомотива» в стремительной контратаке, которая началась с потери мяча Лысцовым.

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За какие-то 45 минут у Заболотного при 20 касаниях мяча набралось пять ударов по воротам и четыре ключевых паса!



Было подозрение, что «Сочи» развалится после потери травмированного Кристиана Нобоа. В отсутствие лучшего снайпера РПЛ южане проиграли «Динамо» (1:3). Однако сегодня команда Владимира Федотова прилично атаковала и без Нобоа, а сам эквадорец обнадёжил новостями по поводу своего здоровья. Он пропустит меньше, чем прогнозировалось.



«Самочувствие лучше, – сказал Нобоа в интервью для «Матч ТВ». – Общались с врачами, думаю, через две-три недели уже буду готов играть. Первая МРТ показала очень большой разрыв. Врачи говорили, что, возможно, на восстановление потребуется минимум два месяца. Потом стали наблюдать, как идёт процесс восстановления. Сейчас чувствую себя хорошо, прошли боли. Хочу играть, хочу помочь, но пока не могу».



Во втором тайме «Локомотив» окончательно забрал себе мяч, вся игра шла на половине поля «Сочи». Тем не менее впервые удар в створ москвичи нанесли лишь на 65-й минуте. И забили! Причём сделал это только-только вышедший на замену Миранчук, пославший мяч в сетку первым же касанием. Ошибся арендованный у «Зенита» Эмануэль Маммана, который сделал неудачную скидку головой.

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Хотя сочинцы глубоко защищались весь второй тайм, Заболотный имел ещё один момент за 15 минут до конца. Тоже после подачи углового. Антон выиграл верх, но пробил головой немного выше цели. С такой игрой Заболотный может и в сборную России вернуться. Почему нет, если октябрь он провёл лучше, чем, например, капитан команды Антон Дзюба?