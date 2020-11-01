Идеальный момент для «Интера» наконец-то подвинуть «Ювентус». Но миланцы всё портят

10 лет половина Италии мечтала об этом моменте: когда «Ювентус» сдуется и будет объективно не тянуть на роль главного фаворита чемпионата. Да и не только в Италии: всем, кто интересуется европейским футболом, успели надоесть унылые скудетто, которые «Ювентус» штампует независимо от качества игры. Туринцы так далеко вырвались вперёд, что смогли позволить себе радикальные эксперименты: позвать Криштиану Роналду и изменить стиль игры, позвать Маурицио Сарри и изменить стиль ещё раз (даже сильнее), попытаться соединить на поле Роналду и Пауло Дибалу, а потом вообще предложить должность Андреа Пирло, у которого опыт работы главным тренером такой же, как у Александра Мостового.

А Пирло точно тренер? По игре с «Барселоной» появились сомнения В некоторых эпизодах игроки «Ювентуса» не знали, что делать. Это ненормально.

Последовательные эксперименты сработали: «Ювентус» не впечатляет ни игрой, ни результатами, причём результаты даже не настолько плохи, как могли быть. Первый, кто должен воспользоваться ситуацией – это «Интер». Клуб, который платит 12 млн самому статусному итальянскому тренеру (Антонио Конте получает больше, чем Пирло, Гаттузо и Гасперини, вместе взятые), хочет побед здесь и сейчас – и ради этого даже наполняет состав возрастными игроками.

Всё в пользу «Интера». Кроме самого «Интера»

Во время сжатого трансферного окна руководство «Интера» пошло на серьёзные уступки Конте. Его вкусы в игроках довольно специфичны, молодым талантам и тонким креативщикам он предпочитает возрастных футболистов с опытом больших побед и примитивных, зато работоспособных атлетов. Конте получил, что хотел.

Видаль и Коларов дали команде опыт и правильный менталитет. К тому же, Видаль – один из любимых игроков Конте по функционалу. Наингголан и Перишич в прошлом сезоне ушли в аренду из-за нефутбольных причин, но Конте симпатизирует обоим игрокам, и старые обиды были забыты, оба вернулись в его расположение. На правый фланг купили Ашрафа Хакими – игрока, который идеально вписывается в схему Конте и одновременно является чуть ли не лучшим молодым латералем в Европе.

Эти приобретения пополнили короткий, но уже достаточно качественный состав. Конте получил возможность для ротации, в том числе игроков своего любимого типа: центральных полузащитников с лошадиным объёмом работы. И… ничего.

Как объяснить странные результаты

У «Интера» одна победа в шести последних матчах во всех турнирах, пять очков в четырёх последних турах Серии А и промежуточное пятое место, хотя у большинства конкурентов на игру меньше.

Невозможно трактовать такие результаты иначе, чем кризис. Но есть парадокс: если взять любую из последних неудачных игр, то в каждой «Интер» был по качеству игры сильнее соперника. Везде итог матча более-менее нелогичный.

Всё началось в дерби с «Миланом». Матч имени Златана Ибрагимовича: великий швед сделал дубль на опыте, дважды поймав ошибку Коларова (одну грубую и одну позиционную). «Интер» пыхтел, вытоптал всю штрафную «Милана» (один только Лукаку нанёс восемь ударов из пределов штрафной!), но забил только раз. Может, на победы и не наиграли, но матч как минимум ничейный.

«Интер» сильнее «Милана». Но не сильнее Ибрагимовича Личность против системы.

Победа над «Дженоа» — единственная в октябре, и она неплохо отражает степень доминирования «Интера» над соперниками во время этого отрезка. За 90 минут миланцы допустили один удар в сторону ворот.

И вот сейчас ничья с «Пармой», причём «Интеру» пришлось отыгрываться с 0:2 после двух контратак имени Стефана де Врея. Голландец, который был признан лучшим защитником чемпионата в прошлом сезоне, зевнул два однотипных паса за спину, оба раза медленно развернулся и очень удивился, увидев за спиной Жервиньо. Жервиньо реализовал оба момента – великолепная эффективность, которой очень не хватало миланцам. Они нанесли 25 ударов, создали пять Big Chance по данным Opta, вытащили ничью в концовке, а на 95-й минуте должны были забивать третий, но Видаль промахнулся с трёх метров.

В промежутках между матчами Серии А случились две игры Лиги чемпионов – они не влияют на расклад в чемпионате, но тоже важны, потому что в них у «Интера» то же самое. С «Боруссией» М удалось отыграться с 0:2, при этом по явным голевым моментам (всё та же Opta) счёт 5:2 в пользу «Интера». Матч с «Шахтёром» — невероятный отскок «Шахтёра», просто посмотрите карту ударов (размер квадрата обозначает опасность момента).

Единственный раз в октябре, когда миланцы не добились победы по дела – ничья с «Лацио». Антонио Конте после матчей постоянно говорит, что доволен игрой и не может требовать от команды большей отдачи – его можно понять, команда создаёт достаточно, чтобы громить соперников. «Мы играли, как большая команда, правильно отнеслись к делу. Такие матчи надо выигрывать, но я не могу быть недоволен игроками» — после «Шахтёра». «Поздравляю «Милан», но если бы мы реализовали наши моменты, сейчас все говорили бы, как здорово мы играем». Но долго так продолжаться не может, и у того же Конте заканчивается выдержка. «Это происходит уже не в первый раз. Мы доминировали, а потом чуть не проиграли. Я не могу требовать от игроков больше, чем они дали сегодня, но всё это очень разочаровывает. Такие матчи надо выигрывать».

Кстати, первые признаки проблемы начались ещё в прошлом сезоне. Финал Лиги Европы как будто предвосхитил нелогичные результаты осени.

Этот финал ЛЕ – великий. В нём есть главное, за что мы любим футбол «Севилья» снова сделала это.

У Конте нет решения этой проблемы. Его система работает: команда не поражает зрелищностью, но мало что позволяет у своих ворот, а собственные прямолинейные атаки через фланги постоянно доводит до ударов из опасных зон. Просто не залетает.

В чём опасность аномальной реализации

Когда это случается один-два раза, можно не обратить внимания. Но если ситуация тянется целый месяц, это уже очень опасно. Всего два месяца ужасной реализации на фоне хорошей игры в прошлом сезоне выключили «Атлетико» из чемпионской гонки в Испании уже к январю – хотя по количеству моментов и контролю соперников мадридцы не уступали «Реалу» и «Барселоне». Невезение «Ман Сити» в начале прошлого сезона помогло «Ливерпулю» оторваться на колоссальную дистанцию.

«Атлетико» и «Сити» были если не чемпионскими командами, то вполне претендентами. Но из-за реализации вторая половина чемпионата для этих команд стала формальностью. Аномальный сбой в начале сезона может стоить всего сезона – вот в чём опасность.

В нынешней Италии, где нет ни одной команды с большим запасом прочности, плохой старт сезона может не иметь таких серьёзных последствий. Но ведь и «Ювентус» вряд ли потом будет играть хуже, чем сейчас: команда медленно адаптируется к идеям Пирло, а Пирло на ходу учится быть тренером. Трудный старт был предсказуем, а значит, лучшее время, чтобы им воспользоваться – сейчас. «Наполи» и «Милан» пользуются.

«Наполи» купил игрока за 70 млн евро + бонусы. Как это возможно? И это даже не звезда.

Гаттузо и Пиоли выжимают максимум из своих команд, если не по качеству игры (хотя Гаттузо невероятно удивляет и прогрессирует), а Конте жалуется на нереализацию, хотя это как раз ситуация для него: безвременье в чемпионате, когда уже к декабрю можно было бы прилично оторваться от остальных. И он сам точно знает это лучше всех.

Проблема усугубляется тем, что Конте – не тот тренер, который долго сможет сохранять хладнокровие. Если «Интер» не прорвёт, то уже очень скоро команду ждёт взрыв. В таких случаях он обрушивается на всех: игроков, судей и руководство. Его можно понять: он делает ровно то, что всегда приносило успех, а результата нет по независящим от него причинам. Проиграть чемпионскую гонку перестроечному странному «Ювентусу», или «Милану», ведомому 40-м Златаном, или провинциальному «Наполи» с провинциальным тренером – какой вариант унизительнее для тренера, помешанного на победах? Скорее всего, все сразу. Что-то должно произойти.