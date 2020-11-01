Слуцкий не боится выглядеть смешно. Как футбольный мир отмечал Хэллоуин

Вчера во всём мире отмечали Хэллоуин. Изначально этот праздник появился в Великобритании и Северной Ирландии, но со временем обрёл популярность во всех частях земного шара. Мы собрали самые необычные образы футболистов и тренеров, а также их реакцию на Вечер всех святых.
Награда из рук Фредди Крюгера, маска Дали и клыки Бекхэма
Официальный “инстаграм” сборной России вспомнил неудачный матч в Мариборе против Словении, который оставил нашу команду без ЧМ 2010 года.
Леонид Слуцкий и Валерий Карпин после победы над тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», соответственно, пребывали в отличном настроении, представ в необычном образе перед подписчиками в соцсетях.
Карпин выложил фото с женой Дарьей, поздравив свою команду с победой над красно-белыми.
А вот так вчера статуэтку «Игрока матча» получал футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Её техничному грузину вручил великий и ужасный Фредди Крюгер. В образе киношного душегуба предстал руководитель пресс-службы клуба Иван Бодылевский.
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин тоже не остался в стороне от праздника. Футболист вместе со своей девушкой примерил костюм героев популярного сериала «Бумажный дом» — красный комбинезон и маску Сальвадора Дали.
Другой футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес перевоплотился в Халка, а своего сына нарядил в костюм Капитана Америки.
Новобранец «Ливерпуля» Тьяго Алькантара решил не примерять на себя какой-либо образ, отпраздновав Хэллоуин в кругу семьи.
А вот Луиш Нани, уехавший играть в МЛС за «Орландо Сити», наоборот, подошёл к празднованию Хэллоуину очень ответственно.
Не обошлось и без бывших футболистов, которые проявили креативность. Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра станцевал в образе Бэтмена.
А бывший футболист «Ливерпуля» Луис Гарсия выпустил видео с привидением, вспомнив свой гол в ворота «Челси».
Дэвид Бекхэм опубликовал фото со своей дочерью, примерив вместе с ней клыки.
Его бывший партнёр по «Милану» Роналдиньо предстал перед подписчиками в образе мага, отметив в описании бразильский «Атлетико Минейро».
- 1 ноября 2020
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