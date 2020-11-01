Спасибо, Шунин! «Динамо» выстояло перед «Тамбовом», играя в большинстве

В 13-м туре РПЛ московское «Динамо» чуть не упустило победу над «Тамбовом», играя с середины второго тайма в большинстве. Матч выдался богатым на события. Тамбовчане получили две красные карточки за пять минут, а в концовке игры пенальти в ворота бело-голубых потащил вратарь Антон Шунин.

Что это было?

Москвичи выдали идеальную по игре первую половину встречи. Уже на 9-й минуте московскому клубу удалось открыть счёт. Полузащитник Даниил Фомин отобрал мяч в центре поля, пробежал несколько метров, а потом отпасовал на своего тёзку Лесового, который с левой ноги «расстрелял» Рыжикова – 1:0.

До перерыва «Динамо» продолжило доминировать, а к концу первого тайма их владение мячом составляло аж 74%. Во втором тайме бело-голубые должны были спокойно удваивать счёт и одерживать убедительную победу.

К тому же на 54-й минуте полузащитник тамбовчан Антон Килин получил вторую жёлтую карточку после опасного стыка с Себастьяном Шиманьским. А ещё через пять минут с поля выгнали защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили, который наступил на всё того же Шиманьского. После просмотра VAR судья Сергей Карасёв принял решение показать Тетрашвили вторую жёлтую карточку и отправить его отдыхать в подтрибунное помещение.

Теперь «Динамо» играло в полном составе против девяти футболистов «Тамбова», но это не помешало хозяевам спустя ещё пять минут после второго удаления заработать пенальти. Украинский защитник бело-голубых Иван Ордец по глупости свалил соотечественника Каплиенко, а Карасёв указал на точку. К мячу подошёл Герман Онугха, который отправил его в правый от Шунина угол ворот – 1:1.

В оставшиеся полчаса второго тайма москвичи прописались на половине поля хозяев, однако по-настоящему острых моментов создать так и не смогли. Наконец на 90-й минуте им удалось заработать пенальти, который успешно реализовал Николай Комличенко. Казалось, что точка поставлена, но «Тамбов» побежал в атаку. И уже в добавленное время, на 96-й минуте, хозяева заработали стандарт, а во время исполнения подачи Комличенко в своей штрафной умудрился задеть защитника Адесойе Ойеволе. Карасёв вновь показал на точку, а к мячу опять подошёл Онугха. Но на этот раз Шунин совершил умопомрачительный сейв, принеся своей команде победу.

Московское «Динамо» одержало тяжелейшую победу, которая позволила им подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.