Игрок «ПСЖ» лайкнул пост Хабиба. Теперь его хотят выгнать из сборной Франции!

Футболист «ПСЖ» Преснель Кимпембе вляпался в скверную историю, вызвав шквал критики на себя. Защитник в “Инстаграме” лайкнул пост Хабиба Нурмагомедова, где боец “на грани фола” высказался в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. Помимо Кимпембе публикация понравилась Дэвиду Бекхэму, Кариму Бензема, Миралему Пьяничу, Мамаду Сако и Тьемуэ Бакайоко.

За что Хабиб оскорбил Макрона?

Всё дело в том, что президент Франции после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». По всей стране прошли акции памяти Пати, а учителю посмертно присудили орден Почётного легиона (высшая награда Франции).

Хабибу не понравилась реакция французских властей на трагедию, и он открыто написал об этом в “Инстаграме”.

«Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — написал боец.

Спустя несколько часов Хабиб написал ещё один пост, в котором отметил, что Аллах обрушит своё наказание на каждого, кто покушается на пророка Мухаммада.

«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотней миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей. Неужели они полагают, что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение которого Он обещал довести до конца в своей прекрасной книге. Неужели они считают, что своими низкими и подлыми поступками они смогут чем-то навредить тому, кто пришёл на эту землю с одной лишь целью — ввести людей из мрака невежества и поклонения идолам к свету истины и поклонению одному Аллаху — Создателю и истинному Владыке всего сущего. Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людей невежественных. Что ж, они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы лишь скажем, что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду и светлой памяти о нем в сердцах полутора миллиардов людей.

Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка, а также его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит своё наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний», — написал Хабиб.

Объяснение поступка от футболиста и критика со стороны французского политика

25-летний Кимпембе, понимая, какую реакцию вызовет его лайк, объяснил свой поступок.

«Я занимаюсь спортом, а не политикой. Я также не знаю русского языка. Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия без каких-либо оговорок и все тошнотворные попытки манипуляции», – написал футболист в своём “твиттере”.

Несмотря на то что пост лайкнул не только французский защитник, в центре скандала оказался именно Кимпембе. Французский политик Жордан Барделля (заместитель Мapин Лe Пeн в партии «Национальное объединение») потребовал исключить защитника «ПСЖ» из национальной сборной, обвинив его в одобрении джихадизма.

«Я не знаю русского языка. Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов. Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в “Инстаграме”, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» — написал политик в “Твиттере”.

Теперь вопрос об отстранении француза из сборной действительно может быть поставлен на повестку дня. Не исключено, что решение будет принимать лично Макрон.