В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор

Сегодня тренерский штаб сборной России назвал список игроков, вызванных на матчи с Турцией и Сербией в Лиге наций и товарищескую встречу с Молдавией. Впервые вызов в сборную получили Игорь Дивеев, Константин Кучаев, Иван Обляков, Даниил Лесовой и Роман Евгеньев. По традиции, главный тренер национальной команды объяснил свой выбор журналистам, а ещё ответил на другие вопросы, в частности о состоянии Артёма Дзюбы.

– В нынешнем составе очень много молодёжи. Они вызваны, чтобы познакомиться поближе или рассчитываете на них здесь и сейчас?

– И то, и то, и то. Ситуация может быть разная, мы будем отталкиваться от проявления каждого. У молодёжки нет официальных матчей, только контрольные. Слова с делом у нас не расходятся, у нас есть время посмотреть молодёжь, которая себя проявляет в чемпионате. Мы воспользовались ситуацией, и в марте нам нужны игроки. На этом сборе мы должны закрыть все вопросы. Посмотрим резервы и будем отталкиваться от этого. Также, резервный состав мы никогда не называли, но ситуация на прошлом сборе показала, что это нужно для перестраховки. Довызывать в случае выездных игр будет сложно. Футболисты понимают ситуацию, и у них в подсознании должно быть понимание, что их могут вызвать. Мы внимательно смотрим на то, кто как себя проявляет. Решение по игрокам принимается совместно с тренерским штабом молодёжки.

– Футболисты из резервного списка полетят с командой или останутся в клубах?

– Они останутся в клубах, но предупреждены. Мы собираемся только 8-го числа, чтобы не было сюрпризов, но должны понимать, что опция довызова есть. Они должны быть готовы.

– Почему решили вызвать Заболотного?

– Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной.

В лидеры РПЛ команды выбиваются не благодаря, а вопреки. В этом тоже коронавирус виноват? Гончаренко недавно готов был покинуть ЦСКА, а теперь на вершине. «Спартак» хватило на тур?

– У нас три габаритных форварда, это можно объяснить тактикой?

– Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные. Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.

– Смолов, Дзюба и Соболев не забили ни одного гола в октябре. Это беспокоит?

– Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет. На месте будем ребят подтягивать. Ещё есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе.

– Рассматриваете вариант, при котором Дзюба не выйдет на поле в ближайших матчах? Артём выглядит уставшим.

– Он ещё ни разу не сказал, что устал. Мы смотрим ситуацию, смотрим на всех футболистов. У нас команды играют в еврокубках. Мы созванивались с врачом сборной, чтобы оценить форму футболистов и принимали решение. Сейчас заранее сказать о готовности игроков нельзя. В современном футболе игроки ротируются – это нормально.

– «Зенит» не просил беречь Дзюбу и Жиркова?

– Нет.

Дзюба не играет полтора матча, а вокруг говорят про конфликт с Семаком. Всё серьёзно? А Артём выйдет?

– Как сейчас себя чувствует Головин?

– Мы на связи, он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадёт на этот сбор, так как он только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается.

– Взяли Алексея Миранчука, чтобы он вошёл в ритм?

– Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение. Нужно посмотреть, где всё ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле.

– Жиров только в резервном списке, чем-то недовольны, почему?

– Моё впечатление о Жирове останется у меня, и услышит он его только от меня, а не через прессу. Мы сейчас ещё посмотрим молодёжь и будем делать выводы.

– Сафонов выдаёт безупречные матчи и ошибки, это нестабильность или системность?

– Моя оценка всегда спокойная и трезвая, во всех смыслах. Есть хвалебные отзывы и критика. Сейчас мы смотрим аналитически, он приедет, мы пообщаемся и поймём причины просчётов и подскажем, как их исправить. Чисто рабочие моменты.

– Максименко не рассматривали?

– Нет.

– На прошлый сбор вы не вызвали Фомина в сборную объясняя это тем, что он ещё не адаптировался, сейчас всё хорошо?

– Он перешёл в «Динамо», адаптировался, чувствует себя более комфортно. На прошлом сборе он немного сыграл, мы наблюдаем. Теперь уже нужно ему заявлять о себе, чтобы получить реальный шанс в сборной.

Перехвалили? Ужасный ляп Сафонова в матче с «Челси» В Англии Матвея шуточно сравнили с Кепой.

– Начали ли уже изучать соперника по ближайшим играм?

– Мы их знаем, мы с ними играли до этого, также они играли между собой. Определённая информация у нас есть. Молдаван мы тоже будем изучать, там есть пару опытных футболистов. Анализировать ситуацию всегда намного проще, если свои игры разобрать. Мы так часто играли, что не успевали проанализировать игру основательно. Поверхностно что-то рассматривали, но досконально не успеваем всё-таки. Нужно сначала оценить свою игру, а затем уже переходить на разбор соперника.

– Какую пользу несёт матч с Молдавией? Он необходим или это навязанная история?

– Во-первых, он необходим, потому что это официальная дата УЕФА и мы должны играть в этот день матч. Во-вторых, это игра на уровне сборных, которая дает плюсы в плане рейтинга. В тактическом плане можно отработать нюансы. Опять же, мы не знаем состояние игроков. Помимо этого, у нас есть возможность для проверки игроков, программа.

– Будете рассматривать игру с Молдавией как проверку? Особенно для молодёжи.

– Мы не знаем, кто сколько сыграет в клубе в предстоящем туре. Также не знаем состояние игроков. От этого будем отталкиваться. Сегодня мы пока ничего не наметили, это непрофессионально что-то намечать. У нас даже сбор не начался.

– График сборной похож на условия ЧЕ. Вы как-то моделируете будущий турнир через это?

– Он не похож, а даже жёстче. Там на один день больше между играми. Если последние три игры мы играли дома, то сейчас на выезде. Анализ прошлого сбора поможет нам подготовить команду. Повторюсь, этот график жёстче графика крупных турниров.

– Почему российские клубы играют на меньшем уровне интенсивности, чем сборная? Разница приличная. Насколько это осложняет работу?

– Мы не можем сказать, почему там так, а у нас вот так. Если соперники такой темп для себя считают комфортным, значит, у них такая игра. Вы обратили внимание, что зачастую команды пробегают одну и ту же дистанцию, потому что заставляют друг друга пробегать. Прошлые игры у нас были достаточно интенсивными, и у нас есть цифры по нашим клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы, что там греха таить, разница большая. Проблема это или нет, но мы всегда требуем, чтобы игроки выступали на своём максимуме.