Все говорят о Бэйле. Но у «Тоттенхэма» есть действительно топовый трансфер

После семи туров на второе место в АПЛ вышел «Тоттенхэм». Не самое ожидаемое развитие событий, а ведь если бы не случайные потери очков в добавленное время, команда сейчас была бы лидером турнирной таблицы. И это только одна из причин, почему «Тоттенхэм» на слуху.

В «Тоттенхэме» сейчас как никогда много резонансных личностей. Начиная с Жозе Моуринью, для которого, как он сам говорил, матчи начинаются за день до игры на предматчевой пресс-конференции, а заканчиваются на послематчевой пресс-конференции. Заканчивая Гарри Кейном и Сон Хын Мином, каждый из которых раскрылся в новом сезоне по-новому. Ну и в центре внимания, естественно, Гарет Бэйл. Он дважды оглушительно вышел на замену: сначала упустил голевой момент, а его клуб упустил преимущество 3:0, а потом принёс победу.

Бэйл перешёл к Моуринью – это шанс для обоих. Возможно, последний Они оба верят, что ещё на многое способны.

Можно понять, почему сейчас все говорят именно о Бэйле, о месте Бэйла на поле, о перспективах Бэйла на сезон и так далее. Валлиец – самый медийный футболист команды, самый статусный трансфер за последние 146 лет, а теперь ещё и забил. Но вот что важно. Одна из важнейших фигур в команде – и совершенно точно важнейший трансфер этого окна – это одновременно и самый незаметный футболист на поле. Но его роль важна на только на поле, а и в раздевалке тоже.

За Эмиля Хёйберга «Саутгемптон» получил 16,5 млн евро. Если учесть, что одновременно клуб заплатил «Тоттенхэму» 13 млн за ненужного Кайла Уокера-Питерса, получается вообще смешная сумма. За эту смешную сумму Моуринью получил игрока, чью роль в команде трудно свести к позиции на поле.

Что делает Хёйберга особенным

Простой факт, чтобы было с чего начать. На данный момент, после семи туров, Хёйберг сделал больше всего пасов в АПЛ. 589 в семи турах – примерно 84 в среднем за матч. А вот два обстоятельства, чтобы усилить этот факт. Первое: «Тоттенхэм» не входит даже в топ-5 команд лиги по количеству пасов. Второй: Эмиль – единственный не-защитник в первой пятёрке. То есть его объём уникален и для стиля команды, и для позиции на поле. И если вы не следите за «Тоттенхэмом» и вдруг представили себе кого-то наподобие Бускетса, то сразу ещё одна поправка: больше, чем он в лиге сфолили только три футболиста. Датчанин совмещает работу метронома с работой тафгая.

Фото: Andrew Boyers — Pool/Getty Images

Вот ещё пара фактов, не таких впечатляющих, но важных для полной картины. Хёйберг – с отрывом лучший в «Тоттенхэме» по количеству отборов (21, на 11 больше, чем у следующего) и перехватов (6, в два раза больше, чем у следующего). По количеству прессинг-действий он уступает только Сону. Другими словами, пашет от забора и до заката, в смысле, с мячом и без мяча. И он достаточно брутален, чтобы идти в стык при каждом удобном случае, можно даже в обход правил.

Сочетание качеств распасовщика и волнореза редко встречается. В конкретном случае оно является не следствием уникального таланта или набора скиллов. Хёйберга определяет не талант. А культура труда.

На портале The Athletic приведены цитаты Моуринью и игроков «Тоттенхэма». Все говорят об огромной самоотдаче Эмиля. Это человек, который последним уходил с тренировок ещё в «Саутгемптоне», а в новой команде попал в среду, где умение тяжело работать ценится чуть ли не выше способностей (Эрик Дайер как доказательство). Моуринью говорит, что «Хёйбергу не нужна капитанская повязка, чтобы быть капитаном», а Уго Льорис считает, что «его характер многое даёт команде, толкает её вперёд».

В «Саутгемптоне» датчанин стал капитаном в 23 года, но далеко не сразу стал похож на игрока для топ-клуба. Страдало качество решений: он разрывался между позициями, не ощущая себя ни опорником, на атакующим полузащитником, кроме того, слишком тяготел к агрессивному стилю отбора. А для контролирующего опорника ему не хватало каества паса. Правда, в «Саутгемптоне» ему приходилось слишком часто играть на атаку. В «Тоттенхэме» роль немного изменилась.

У Моуринью Хёйберг в большей степени заточен на контроль мяча. К этому он привык ещё по работе с Гвардиолой в «Баварии»: каталонец разглядел его в академии и дал тренироваться с основой, а пару раз даже выпускал 18-летнего опорника в чемпионате и Лиге чемпионов. В «Саутгемптоне» смелость решений ценится чуть ли не выше результат, поэтому его умение справляться с прессингом и сохранять мяч для команды было не так заметно. В «Тоттенхэме» оно используется на 100%.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

По количеству пасов, сделанных под прессингом, он уступает только Кейну. При этом задачи датчанина намного шире простого «отдай ближнему». Он – лучший в команде по количеству пасов в атакующую треть. Более того, лидер с двукратным преимуществом (после семи туров 58 таких пасов у него, 23 у Кейна, который на втором месте). Лучший по количеству Progressive Passes (показатель, который считает передачи, продвигающие мяч на 9 метров вперёд по сравнению с несколькими предыдущими пасами, данные StatsBomb). И третий по общему количеству созданных моментов, то есть действий, приведших к удару по воротам.

Что он даёт «Тоттенхэму»

Из текста выше ясно, что Хёйберг – монстр цифр. Но если отвлечься от цифр и посмотреть, как он играет, то диапазон впечатлений становится ещё шире. Это неброский игрок, но если следить именно за ним, начинает бросаться в глаза тотальная уверенность, с которой он выполняет любое действие. Хёйберг не суетится, он делает минимум движений, необходимых, чтобы вернуть мяч, поставить корпус, осмотреть поле или сделать пас.

Даже по цифрам понятно, что как для контролирующего опорника Эмиль много двигает мяч в атаку. Визуальные наблюдения усиливают это ощущение. Датчанин вообще не опускает голову. Он не стремится обострять игру постоянно, дорожит мячом, но когда видит коридор, отдаёт разрезающий пас любой длины и сложности. Это не то чтобы изобретательность или креативность, а отличное видение поля и абсолютная уверенность в себе, которая позволяет реализовывать редкие смелые решения почти идеально.

Голевой пас на Сержа Орье отлично показывает все перечисленные особенности: он трудный по исполнению, идеальный по реализации, исполнен в касание и не бросается в глаза.

Кстати, Хёйберг не только уверен в себе: он подсказывает, что делать остальным. Когда новичок команды через два месяца начинает командовать Кейном в прессинге – это показатель либо неадекватности, либо крайне высокого авторитета. В данном случае, второй вариант. Хёйберг – единственный, кроме Льориса игрок, который сыграл все матчи в АПЛ с начала сезона от первой до последней минуты. Он командует, потому что всегда сосредоточен на работе и требует того же от окружающих.

Когда-то Моуринью говорил, что его десятка должна быть больше восьмёркой, когда команда без мяча и девяткой, когда команда с мячом. Он получил игрока, который разделяет эти ценности: Хёйберг сочетает качества восьмёрки в фазе атаки и шестёрки в фазе обороны. А заодно лидера, которому не нужна повязка, чтобы быть капитаном.

Единственная серьёзная проблема Хёйберга в «Тоттенхэма» заключается в том, что он незаменим. С его приходом о Гарри Уинксе как-то резко забыли, и неслучайно: по сравнению с датчанином Гарри не хватает сразу всего. Хотя, казалось бы, та же позиция и тот же функционал. Но незаменимость всё-таки является уязвимой точкой команды, а не недостатком самого игрока. Конечно, не факт, что «Тоттенхэм» что-то выиграет в этом сезоне, но факт в том, что Моуринью для побед такие игроки, как Хёйберг, просто необходимы.