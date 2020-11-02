«Спартак» потерял лидерство в РПЛ. Максименко — в рейтинге вратарей

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 13-го тура. Тройка лидеров остаётся неизменной, но Акинфеев вернул себе первое место.
Слово Владимиру
Темп игры и зрелищность матчей в Премьер-Лиге падают, ярких моментов с участием наших главных героев — вратарей — становится всё меньше и меньше. Сложно сказать, с чем именно это связано — вопрос масштабный, который должен беспокоить всех любителей футбола. Возможно, это общемировая тенденция, связанная с отсутствием зрителей и атмосферы на трибунах. А может, дело в не очень качественной работе тренерских штабов или физическом состоянии игроков.
В 13-м туре снова было очень сложно выбрать пятёрку сильнейших, потому что вратари почти не совершали сложных и влияющих на результат спасений — можно выделить только важный сейв Антона Шунина после пенальти. Но в большинстве матчей, где голкиперы сыграли на ноль, по-настоящему спасать ворота им не приходилось — со своими моментами они обязаны были справляться.
5. Михаил Кержаков, «Зенит»
Хоть «Химки» и не были фаворитами, «Зенит» выглядел не лучшим образом — опасные моменты у ворот Кержакова возникали. Забей команда Черевченко, матч мог сложиться по-другому. А главный сейв вообще совершил Ракицкий, который после ошибки Кержакова на выходе выбил мяч, когда Мирзов уже катил в пустые ворота. Но мне понравилась реакция Миши — со следующими моментами он справлялся чётко и уверенно.
Например, на 65-й минуте Глушаков со штрафного наносил такой плотный удар-подачу в створ ворот. Во вратарской находилась почти вся команда соперника, но Кержаков в эффектном броске отбил мяч, вытащив его из дальнего верхнего угла. Сложность в том, что после такого прострела-удара, когда мяч летит на уровне головы нападающих, в любой момент может произойти рикошет — раньше времени реагировать на него нельзя. Обязательно нужно дождаться, когда набегающие форварды соперника уже не смогут изменить траекторию мяча, что Миша и сделал.
4. Сергей Песьяков, «Ростов»
«Спартак» провёл не лучший свой матч, но заслуга всего «Ростова» и вратаря в этой победе тоже есть. К тому же команда Карпина 15 минут второго тайма играла в меньшинстве. У ворот Песьякова не было стопроцентных голевых моментов, при которых вратарю приходилось бы совершать чудо-спасения, но были неплохие подходы. Сергей действовал уверенно, как после удара Ларссона в створ с линии штрафной на 76-й минуте. Один из критериев нашего рейтинга — «сухой» матч, именно по нему вратарь «Ростова» и заслужил попадание на четвёртую строчку.
3. Йосип Чондрич, «Ротор»
Матч «Ротор» — ЦСКА получился одним из самых зрелищных в туре. Атмосфера в Волгограде была соответствующей, болельщики гнали своих футболистов вперед. Несмотря на то, что команда Чондрича проиграла, он до последнего сохранял минимальный счёт. Игра шла на встречных курсах, моменты возникали у обоих ворот, но ЦСКА более качественно действовал в завершающей стадии атаки, чаще бил по воротам. После очень мощного удара Дзагоева в самый угол, который наносился из-за ног защитников, у Чондрича практически не было шансов выручить.
Во втором тайме вратарь трижды за 9 минут спас «Ротор». На 52-й минуте Чалов плотно бил с 9 метров с разворота, но Чондрич хорошо среагировал и отбил мяч в сторону, чтобы он улетел далеко. На 56-й уже Сигурдссон стрелял из пределов штрафной низом в дальний угол, но голкипер вытянулся в струнку и остановил мяч перед собой одной рукой. А на 61-й минуте Арнор бил с краю штрафной — мяч летел прямо в Йосипа, который занял правильную позицию, но по динамике момент всё равно смотрелся опасно.
2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
У Акинфеева — очередной «сухарь» на выезде. «Ротор» не был фаворитом, но по ходу матча мы наблюдали динамичные, быстрые и иногда качественные контратаки, после которых у ворот Игоря возникали опасные моменты. Удары волгоградцев в створ не были неберущимися, но они вынуждали вратаря потрудиться.
Ещё при ничьей на 7-й минуте Давиташвили вошёл в штрафную к центру и с близкого расстояния пробил, но Акинфеев выбрал правильную позицию, не стал рисковать и ловить мяч, отбив его. По динамке эпизод выглядел остро, но к счастью для Игоря удар пошёл не в угол, а именно в ту точку, которую он выбрал. Также отмечу страховку на 42-й минуте после заброса «Ротора» в штрафную, когда Акинфееву в последний момент удалось забрать мяч из ног Муллина.
Важно, что в этом моменте Игорь выручил сразу после гола Дзагоева, таким образом напрямую повлияв на результат матча.
1. Антон Шунин, «Динамо»
Шунин сделал важное спасение на 99-й минуте. Когда вратарь отбивает пенальти в компенсированное время, это всегда зрелищно. Именно этот сейв и принёс победу «Динамо». Не могу сказать, что Онугха пробил точно в угол, как в случае с первым одиннадцатиметровым, когда у вратаря не было шансов, но удар всё равно получился очень сильным и плотным. Тем не менее, Антон заранее выбрал, куда будет прыгать, своевременно среагировал и отбил мяч.
В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.
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