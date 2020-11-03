Кто реально достоин быть первым номером сборной. Исследуем надёжность российских вратарей

Прошло уже более двух лет с того момента, как Акинфеев завершил карьеру в сборной. Тогда казалось, что Игорь передаёт пост в надёжные руки, но ситуация всё ещё неопределённая – и отчасти непривычная. Очевидного фаворита на роль основного голкипера национальной команды нет, жаркие споры по поводу позиции разгораются постоянно. И это абсолютно логично, поскольку молодёжь ещё не выросла и не окрепла, а некоторые ветераны не отличаются стабильностью.



Мы решили изучить, кто из вратарей действительно достоин считаться лучшим в стране (на сегодняшний момент, само собой), а поможет нам в этом статистика от компании Wyscout.

Статистическая оценка надёжности

В таблице снизу приведены показатели для вратарей, которые являются кандидатами в сборную или теоретически могли ими стать. Также для сравнения добавлен Акинфеев. Основной упор сделан на модель xG, цифры в которой высчитываются аналитиками Wyscout, — сравнивается количество ожидаемых пропущенных голов xGA (общий вес ударов в створ от соперника) с реальным CG (conceded goals). Соответственно, если разница положительная, то вратарь статистически пропускает меньше, чем должен; если отрицательная – то больше. Важно подчеркнуть, что модель xG не полностью, а лишь частично рассказывает нам о сложности ударов, поскольку удар с весом 0,1 xG может оказаться опаснее, чем удар 0,7 xG – всё зависит от контекста и уровня исполнения.

Но если помимо предотвращённых голов принять во внимание ещё и процент отражённых и зафиксированных ударов, а также свериться с визуальными впечатлениями, можно получить интересную картину для анализа. Лучшие показатели в графах надёжности выделены красным цветом.

Вопрос №1. Действительно ли Шунин – номер один в стране прямо сейчас?

Из вратарей, доступных для вызова в сборную, Антон действительно показывает на сегодня наивысшую надёжность. У него очень достойный общий процент отражённых ударов (79,49%, психологическая отметка обычно начинается от 70 – всё что ниже, уже может изначально настораживать), также у него недобор пропущенных голов, который составляет солидные 7,8. Ниже – карта всех ударов по воротам Шунина (InStat).

Важно, что Шунин избежал по сезону грубых ошибок, стабильно берёт своё, не пропустил ни одного гола из-за штрафной (раньше это было его проблемой), а также выручает в действительно сложных, критических ситуациях. Пример – последний матч «Динамо» против «Тамбова»). По игре ногами и на выходах Антон не входит в топ-3 по стране (особенно заметны проблемы с резким выходом на прострелы вдоль вратарской), но в балансе он на сегодня и вправду больше остальных достоин появления в стартовом составе национальной команды. Цифры это подтверждают.

Вопрос №2. Гильерме сдал? Или он по-прежнему в порядке?

Спад натурализованного бразильца продолжается с прошлой осени. Уже тогда, сразу после несостоявшегося перехода в «Спартак» и продления контракта с «Локомотивом», у него начал проседать показатель надёжности. Если в сезоне-2018/2019 у Гильерме наблюдалась положительная разница ожидаемых и реальных пропущенных голов, то с тех пор она отрицательная. Вратарь «Локомотива» при всех своих плюсах, связанных с игрой ногами и на выходах, стал допускать многовато осечек непосредственно при ударах.

Есть большие вопросы по позиционному расположению – Гильерме выходит из ворот, сокращая расстояние, потом застывает в полупозиции и не успевает среагировать. Бразильца уже дважды за последнее время перебросили (матчи с «Сочи» и «Ротором»), он средне действует по ударам из-за штрафной, эпизодически допускает грубые ошибки при розыгрыше мяча (игры с «Ахматом», «Ростовом»). Визуальная оценка совпала со статистической: Гильерме пропускает больше, чем должен, а общий процент отражённых попыток у него скромный.

Вопрос №3. Сафонов или Максименко – кто всё-таки лучше?

Вряд ли был хоть какой-то шанс, что Черчесов призовёт в сборную сразу двух молодых вратарей, в этом вопросе он осторожен. Выбор в пользу Сафонова выглядит логично, если примерно понимать метод отбора: тренерский штаб оценивает общую психологическую устойчивость, действия футболистов в важных матчах, а особенно ценит еврокубковые. Они в текущем сезоне есть у голкипера «Краснодара» и отсутствуют у спартаковского. Причём до матча с «Челси», справедливо признанного крайне неудачным для Сафонова, по его игре не было никаких вопросов.

Наоборот, он здорово выглядел на дистанции сезона, в том числе классно провёл встречу с «Ренном». Статистика утверждает, что Максименко и Сафонов вполне сопоставимы в надёжности и синхронно превосходят, к примеру, Гильерме. Более того, показатели Максименко даже чуть выше. Но здесь ещё необходимо учитывать общий баланс умений (у Сафонова более выражена игра на выходах, плюс он классно вводит мяч руками) и сверяться с визуальной оценкой.



Мы помним, что в матче «Краснодара» и «Спартака» Максименко чуть не привёз два гола – но в тех же эпизодах после своих же ошибок классно играл по последующим ударам. Можно ли засчитать те эпизоды как положительные? Не уверен. В любом случае в будущем у Александра есть все шансы тоже попасть в сборную.

Вопрос №4. А если вернуть Акинфеева?

К возвращению Акинфеева в сборную почти все относятся скептически. На сегодня вратарь ЦСКА выдаёт достойный перформанс, у него наивысший процент отражённых ударов, а усреднённое (то есть перерассчитанное на 90 минут) количество предотвращённых голов чуть ниже, чем у Шунина: 0,328 у голкипера ЦСКА, 0,407 – у динамовца. При этом экс-основной голкипер сборной лучше фиксирует мячи и качественно играет ногами. Одна явная результативная ошибка (в матче с «Арсеналом» был неудачный выход) – не самая вопиющая погрешность.



Возвращение Акинфеева стало бы благоприятным для сборной событием, но не является панацеей. Конкретно на сегодня есть Шунин, который набрал хорошую форму и поймал уверенность, а к следующему лету могут стать ещё крепче Сафонов и Максименко.