Вагнер Лав – чемпион Казахстана. Что об этом нужно знать

Чемпионство «Кайрата» – удивительно. Предыдущие шесть раз лигу выигрывала «Астана». Это всё равно, что сейчас в Италии чемпионом станет не «Ювентус», а в Германии – не «Бавария».

«Кайрат» последний раз становился лучшей командой страны еще в 2004-м. После этого клуб пережил кризис. У «Кайрата» были проблемы даже с тем, чтобы отправиться на выезд. На один год (в 2009-м) команда даже покинула чемпионат Казахстана. Клуб стал развиваться с приходом бизнесмена Кайрата Боранбаева в 2012 году. Появились солидные академия и база. Предыдущие пять лет «Кайрат» постоянно становился вторым, уступая только «Астане», которую многие обвиняли в использовании админресурса. С 2019 года влиятельный президент «Астаны» Саян Хамиджанов перестал руководить клубом, и во многом с этим связывают то, что сейчас команда борется лишь за вторую строчку в чемпионате. Кстати, под руководством Андрея Тихонова.

Тихонов уехал тренировать в Казахстан. Кажется, он столкнётся с проблемами Уходил со скандалом, но вернулся через 10 лет.

Когда стартовал этот сезон КПЛ, именно у «Кайрата» была самая молодая команда (средний возраст – 23,5 лет). К тому же и главный тренер Алексей Шпилевский невероятно молод для своей должности (32 года). Многие просто не верили, что у белоруса что-либо получится. Появление этого тренера стало возможным благодаря сотрудничеству «Кайрата» с «РБ Лейпциг». Речь про обмен опытом, в том числе на уровне юношеских команд. Шпилевский работал в «РБ Лейпциг» как раз в молодежной команде.

При Шпилевском «Кайрат» стал играть с высоким прессингом, что весьма нетипично для чемпионата Казахстана. Понятно, что для футболистов это было физически тяжело и команде не хватило сил на весь сезон, но в 2020 году «Кайрат» прошел турнир без спада. Возможно, помогло, что из-за пандемии весь турнир доигрывался в одном городе, и отсутствие перелетов способствовало хорошей форме футболистов. В любом случае практически все признали, что «Кайрат» – сильнейшая по игре команда лиги.

Фото: fckairat.com

Тем более что летом у Вагнера Лава сорвался контракт с ЦСКА. Нападающий оказался в «Кайрате» и дал клубу именно то, чего не хватало – опыт. 36-летний бразилец быстро стал лидером команды. Многие сравнивают его с Андреем Аршавиным, который выступал за «Кайрат» на несколько лет раньше. Важно, что Вагнер Лав показал себя командным футболистом, который не только накручивал по 2-3 соперника, но и постоянно ассистировал партнерам. Пускай даже те не всегда могли правильно завершить атаку. Показательно, что в чемпионском матче Вагнер и сам отличился, и заработал пенальти для партнера.

Видео гола Вагнера Лава доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Кстати, именно с пенальти у Вагнера не сложилось в Казахстане – он умудрился не реализовать оба в чемпионате, но это не главное. Важнее, что нападающий много подсказывает партнерам – например, куда и откуда бежать, чтобы правильно открываться. При Вагнере (и хавбеке сборной Польши Горальски) местные молодые футболисты прибавили и стали действовать более неординарно.

Кроме того, Вагнер своим примером показал, как надо относиться к делу. Бразилец находится в хорошем состоянии и следит за питанием (это видно в том числе, когда форвард снимает футболку). И уже сейчас главный вопрос в том, где Вагнер окажется в следующем году. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца 2020-го. Очевидно, что он еще пригодился бы «Кайрату», которому предстоит борьба за группу ЛЧ. С другой стороны, понятно, что не только «Кайрату» он пригодился бы.