А автором мяча стал тот, кто «выбыл из-за коронавируса».

В матче «Аякса» забит редкий для футбола гол. В его создании участвовал Промес

Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес отметился голевой передачей в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» в Дании. Причём голландец поучаствовал в создании редкого для футбола гола. Пожалуй, давно не приходилось видеть такие забитые мячи на высоком уровне.

Этот эпизод случился на 13-й минуте при счёте 1:0 в пользу команды из Амстердама. Кстати, «Аякс» вышел вперёд уже на 1-й минуте! В той голевой атаке Промес тоже поучаствовал. Квинси получил мяч на левом фланге и сделал передачу в штрафную на Душана Тадича, а бразильскому форварду Антони потребовалось всего два касания, чтобы обработать мяч и нанести точный удар по воротам.

Второй же гол «Аякс» забил со свободного. Прерывая атаку гостей, защитник «Мидтьюлланна» Паулу да Силва отбросил мяч назад вратарю Миккелю Андерсену, а тот вместо того, чтобы вынести куда подальше, взял мяч в руки. О чём он вообще думал? Шотландский судья Бобби Мадден зафиксировал нарушение правил. Игроки «Мидтьюлланна» практически всей командой встали на линию ворот, помогая голкиперу, но кое-кто схалтурил во время удара Тадича с линии вратарской. Слегка коснувшийся мяча Промес, сделал, наверное, самый простой голевой пас в своей карьере!

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Этот гол оказался победным. Хозяева смогли только сократить счёт благодаря удару Андреса Драйера с 15 метров. Промес отыграл все 90 минут, совершил 63 касания мяча и отметился помимо «ассиста» четырьмя обводками и одним ударом по воротам (неточным). Победив в Дании, «Аякс» с четырьмя очками вышел на второе место. Столько же очков у «Аталанты». У «Ливерпуля» – девять, а у «Мидтьюлланна» – ноль.

Ещё одна любопытная деталь этой встречи: накануне матча авторитетное издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» из-за вспышки коронавируса потерял 11 футболистов. Среди выбывших назывались голкипер Андре Онана, полузащитники Дэви Классен, Райан Гравенберх и Тадич. Тем не менее все они сыграли в Дании.