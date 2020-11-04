В начале второго тайма «Атлетико» мог прибить «Локомотив». Всё изменил ход Николича

От игры «Локомотива» с «Атлетико» вряд ли можно было получить эстетическое удовольствие, поскольку российская команда максимально засушила футбол, отдала сопернику мяч, вынудила заниматься его не самым любимым делом – строить позиционные атаки, но и сама сыграла впереди не столь интересно, как в более цельном матче с «Баварией».

В итоговой статистике у «Локомотива» значатся лишь два удара, один из них – с пенальти, он же голевой. По показателям ожидаемых голов матч получился скудным – 0,78 против 0,98, причём если бы не 11-метровый от Антона Миранчука (вес 0,76), то красно-зелёные набрали бы всего 0,02 (дальняя попытка Крыховяка). То есть с атакующей точки зрения игра команде Николича не удалась совсем. Всё выглядело разве что чуть-чуть веселее, чем в недавнем матче «Зенита» в Дортмунде. Были понятны идеи (короткий розыгрыш от ворот при помощи опорников и Игнатьева, выманивание «Атлетико» в прессинг, дальнейшие длинные передачи на Зе Луиша под сброс или переводы на Живоглядова, ориентированного на высокие открывания), но реализовать созидательный план не удалось.



Зато в обороне «Локомотив» оказался в порядке – поэтому на ничью наиграл.

Критический отрезок наступил в начале второго тайма. «Атлетико» разрывал левый фланг за счёт смещений Жоао Феликса

Изначально «Локомотив» выстроился по системе 4-4-2 – это базовая структура для команды, от которой в последнее время она отходит только в играх с особенным сценарием. Например, так случилось в матче с «Баварией», где важно было максимально насытить середину поля, исключить получение мяча чужими опорниками и смещающимися фланговыми полузащитниками. Схема 4-3-2-1 («ёлочка») сработала и создала множество проблем для мощного соперника.



Против «Атлетико» Николич выбрал стандартную модель – прессинг был исключительно ситуативным (в первом тайме наблюдалось максимум три-четыре попытки), Зе Луиш и Смолов не давали спокойно получать чужим опорникам, а две линии по четыре футболиста контролировали чужую атакующую группу и ширину. Схема 4-4-2 использовалась весь первый тайм и в начале второго. «Локомотив» оборонялся компактно, хотя понятно, что за счёт уровень индивидуального мастерства «Атлетико» всё равно изредка находил моменты для передач между линиями или резких фланговых разворотов.

Сразу после перерыва «Атлетико» продолжил дело, начатое ещё после 30-й минуты. Гости особенно усердно давили на правый фланг обороны «Локомотива», перенасыщая зону за счёт смещений Жоау Фелиша. Происходило это примерно так: в начале атаки вышедший на замену Коке, номинально левый полузащитник, опускался в глубину для приёма мяча, в то же время левый защитник Лоди поднимался высоко, а Фелиш стягивался в их сторону и помогал создавать ситуации «3 в 2».

В таких эпизодах «Локомотиву» требовался дополнительный футболист в зоне, однако смещать сюда одного из опорных полузащитников было нежелательно, поскольку тогда хуже контролировалась бы середина и дальняя сторона поля. Возникали бы комфортные ситуации для резких разворотов и забросов за спину дальнему фланговому защитнику, то есть Рыбусю.



Момент с суперспасением Гильерме после удара Жоау Фелиша родился как раз после очередного смещения 20-летнего португальца к левому флангу. В той ситуации Игнатьев страховал Живоглядова в единоборстве с Лоди (чтобы не было изоляции), а Смолов, уже получивший от Николича задачу смещаться пятым в линию и располагаться в полуфланге, должен был контролировать как раз Фелиша. Но передача прошла – и у звезды «Атлетико» была уйма времени, чтобы принять мяч, прицелиться и пробить из комфортной для себя позиции. Спасибо Гильерме, что выручил.

Карта действий Жоау Фелиша выглядит следующим образом. Акцент на левую сторону поля, особенно после перерыва, заметен – и это частая история для «Атлетико». Он стал одним из лидеров команды по количеству принятых передач – 38. Его же средний показатель по сезону – 23,5.

Николич отреагировал заменой Смолова на Жемалетдинова. Почти вся острота сразу же пропала

Первая реакция тренера «Локомотива» – корректировка позиции Смолова – стала временной мерой, Фёдор всё равно не смог бы выполнить все оборонительные требования. А на 64-й минуте Николич выпустил Жемалетдинова, который вместе с Игнатьевым и Живоглядовым образовал тройку на фланге. Преимущество «Атлетико» сразу же исчезло. Символично, что первым действием Рифата стал как раз отбор против Фелиша.

В заключительные полчаса «Локомотив» играл 4-5-1 – это была оборонительная стратегия, которая помогла решить сразу две задачи. Первая – нейтрализация смещений Жоау Фелиша, вторая – лучший контроль ширины поля при переводах с фланга на фланг и забросах за спину дальнему крайнему защитнику. Уровень давления резко снизился, до конца матча из этой зоны больше ничего не приходило. В атаке, кстати, стало даже лучше, поскольку Смолов всё равно не выдавал необходимый объём движения.



Итого мы увидели не самый зрелищный матч «Локомотива» в созидании (но всё же план был понятнее, чем у «Зенита» в Дортмунде – и это главное отличие), зато очень грамотную общекомандную работу в обороне. «Железнодорожники» в Лиге чемпионов в порядке. И их главный тренер – тоже.



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