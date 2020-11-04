«Он должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление». Скандал в матче Кубка

Матч кубка России между «Рубином» и «СКА-Хабаровском» закончился не только сенсационным поражением казанской команды, но и жуткой травмой полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича. На 26-й минуте игрок хозяев Брагин локтем зарядил игроку казанцев по лицу. Сначала у полузащитника пошла кровь, а в момент оказания ему медицинской помощи он и вовсе потерял сознание и самостоятельно покинуть поле не смог.
При этом главный арбитр встречи Павел Шадыханов показал Брагину лишь жёлтую карточку. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался этим весьма недоволен, о чём и заявил после матча на пресс-конференции:
– По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка.
Брагина действительно стоило удалять – об этом заявил судья Игорь Федотов
Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, поддержал Слуцкого. По мнению Федотова, Брагина действительно нужно было выгнать с поля.
– Игрока «СКА-Хабаровска» за удар Евтичу в игре Кубка России с «Рубином» надо было удалять. Локоть у него выставлен, как оружие, есть скорость, и попал он игроку «Рубина» по голове. Если арбитр не увидел всей картинки, то мог бы обратить внимание на кровь как сопутствующий фактор.
Что известно о состоянии Евтича сейчас?
На данный момент точно можно говорить, что у Евтича очень сильное сотрясение мозга и перелом носа. Но врачи боялись худшего. «Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг», — заявил на пресс-конференции Леонид Слуцкий.
- 4 ноября 2020
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