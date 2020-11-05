Российские клубы – не самые бесхарактерные в Лиге чемпионов. Посмотрите на «ПСЖ»

Глядя на вчерашние выступления «Зенита» и «Краснодара», есть искушение назвать наши клубы самыми бесхарактерными. Особенно «Краснодар». Играть от обороны в гостях у фаворита, когда тебя устраивает счёт, конечно, хочется. Даже если соперник остался вдесятером. Но только спокойно играть от обороны и робко вжиматься в штрафную – немного разные вещи. За что «Краснодар» и был наказан. Ну так вот. Если у вас наши команды тоже вызывают острую фрустрацию, в порядке терапии взгляните на «ПСЖ». Можно иметь те же проблемы только за ещё большие деньги.
Речь даже не о результате. «Лейпциг» умеет перестраиваться по ходу матча лучше чуть ли не всех в Европе. Речь о том, что «ПСЖ», кажется, превратился в команду-невротика, которую может вывести из равновесия что угодно.
Преснель Кимпембе был удалён за подкат сзади на 95-й минуте, который он совершил на чужой половине поля. Только один вопрос: зачем? Это не финал, в группе ещё три матча играть, в «ПСЖ» полно травм, Кимпембе – железный игрок основы. Он нужен. Идти на срыв атаки, имея предупреждение, можно только в одной ситуации: когда есть шанс выиграть что-то такое, что даже важнее удаления. Но это явно не тот случай. Спасти матч уже не было времени, а теоретически пропущенный третий гол только при каком-то безумном раскладе мог стать решающим для выхода из группы. Так зачем рубить соперника сзади по ногам? Если подумать, незачем. Проблема в том, что Кимпембе и не думал. И это норма для всей команды.
«ПСЖ» — чемпион по отданным матчам. Вы сразу можете вспомнить пару недавних ситуаций в Лиге чемпионов, когда всё было в пользу парижан, но очень плохо закончилось. С начала нового сезона ничего не изменилось: «ПСЖ» дома проиграл «МЮ», причём не сказать, что был явно лучше, но всё-таки моментов создал побольше. А теперь умудрился отдать матч «Лейпцигу».
Списывать на несправедливость нечего: игру не убил судья. Не забив пенальти, нанеся шесть ударов из пределов штрафной в первые 15 минут, бессмысленно жаловаться даже на спорные решения судьи (удаление Гейе было спорным). Проблема в том, что после этих шести ударов за 15 минут в следующие 75 минут парижане нанесли два.
Игровых проблем хватало: медленно ходил мяч, «Лейпцигу» было удобно прессинговать, не хватало последнего паса. Это нельзя объяснить только кадровыми потерями. Да, Неймар стал важнейшим игроком при Томасе Тухеле (не по имени, а по влиянию на команду), но почему Кин выпадал из игры так часто, что можно даже сказать, что он включался в неё эпизодами? Почему такая несогласованность в игре в пас, столько немотивированных попыток дриблинга? Можно объяснить игровые проблемы, но не срывы, как у Кимпембе. Тем более что в измученной травмами команде особенно ценен каждый игрок.
Я не уверен, что тут есть какое-то рациональное поведение. Но эмоциональное есть. Точнее, предположение. Возможно, дело в чемпионате Франции. Кажется, что для «ПСЖ» есть только один удобный сценарий игры — когда «ПСЖ» тотально превосходит соперника классом, а ход матча от начала и до конца не выявляет эмоциональную хрупкость команды. Звучит сложно, поэтому приведу пример.
В матче с «Нимом» парижанам было трудно взламывать «автобус» хозяев, но те сами всё испортили. Перенастроились: с первых минут стали рубить гостей за гранью добра и зла, и уже на 12-й минуте Лоик Ландре въехал шипами в грудь Рафинье и был удалён. «Автобус» сломался, в первые 20 минут «Ним» допустил всего два удара по своим воротам, а в следующие 70 минут – ещё 28.
Другой пример – матч с «Истанбулом». Счёт 2:0 не отражает всего скрытого драматизма матча. «ПСЖ» создавал моменты на конвейере, но не мог реализовать. Наказать за это помешал Кейлор Навас (два отличных сейва, пара попроще). «ПСЖ» всё-таки забил во втором тайме и выиграл – то есть как бы убедительно, но даже при таком спокойном счёте не контролировал игру и не мог реализовать превосходство в классе в голы. А теперь сравните с матчем с «Лейпцигом». Гол из офсайда, нереализованный пенальти, пара хороших моментов – у парижан было всё, чтобы убить игру до перерыва. Они просто не умеют это делать.
Команда настроения в абсолюте. Либо всё получается – и тогда «Нимы», «Дижоны» и «Анже» трепещут. Либо домашнее поражение от мёртвого (но злобного) «Марселя». Третьего не дано. Отсюда и безумный разброс результатов: финалист последней Лиги чемпионов к середине группового этапа отстал от второй команды в группе на три очка. За этими скачками бывает интересно наблюдать со стороны. Но как способ построить суперклуб это вызывает большие сомнения.
- 5 ноября 2020
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