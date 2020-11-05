«Шапи сотворил чудо». В Испании оценили гол форварда «Краснодара»

«С нами случилось всё плохое, что могло случиться», — оценил матч своей команды главный тренер «Севильи» Лопетеги. А потом добавил, что характер его парней в этой игре, их усилия были просто варварскими: «Мы страдали, но в итоге достигли своей цели».

«Страдания» «Севильи» отметило не одно испанское издание.

– Mundo Deportivo: «Краснодар» сумел удивить «Севилью» на ранних этапах игры и нашёл возможность забить два гола в первые 20 минут. Первый мяч стал настоящим произведением искусства от Магомеда-Шапи Сулейманова: он сотворил чудо со штрафного. Труп «Севильи» был ещё тёплым, и краснодарцы этим воспользовались – Берг, ветеран, реализовал пенальти».

– Marca: «Перспектива была устрашающей. «Севилья» оказалась в тяжёлой ситуации, хотя её первоначальным намерением было выиграть, побить и убедить всех в своей силе. Весь план оказался на помойке за 20 минут».

– AS: «Севилья» после двух мячей от «Краснодара» выбыла из игры, и ситуация не переставала ухудшаться. Впереди было 70 минут, и на «Санчес Писхуане» будто появились призраки».

– Diario de Sevilla: «После более-менее многообещающего старта хозяев, ритмичного, с заходами к воротам, защищаемым Сафоновым, снова всё почернело. От нуля до двух в мгновение ока. В это было сложно поверить, но это футбол. «Севилья» была ошеломлена, обыграна, и потребовалось много усилий, чтобы оправиться от этого удара».

Вернуться в игру хозяевам помогли две замены Лопетеги на 34-й минуте – с поля ушли Серхио Эскудеро и Жюль Кунде, а вместо них вышли Родригес и Маркос Акунья. После этого испанцы приступили к «плану Б». «Пришло время активировать план действий в чрезвычайной ситуации: передачи на Наваса», — написала Marca. Но долго эта идея не работала: на 45+4-й минуте Навас получил красную карточку. «Стало ещё сложнее. Команда осталась без своего героя в плаще и капитана», — продолжила Marca.

«То, что казалось довольно простым, превратилось для «Севильи» в ад: у команды оставалось 45 минут, чтобы отыграться. Вдевятером. И всё это против краснодарцев, которые забили два мяча и вызвали удаление», – пишет AS.

Но во втором тайме испанцы устроили ад «Краснодару»: голы Юссефа Эн-Несири на 69-й и 72-й минутах положили конец надеждам российского клуба увезти первую победу в Лиге чемпионов.

«Награда за усилия — нападающий, которого критикуют, но иногда благословляют: Эн-Несири изменил счёт. Сперва, воспользовавшись подарком Кайо в штрафной «Краснодара», Эн-Несири обыграл вратаря левой. Затем он воспользовался свободным ударом Ракитича со стандарта: сначала мяч попал в штангу, но потом отскочил в его сторону, и он одним касанием оформил дубль. «Севилья» вышла вперёд, и смогла сохранить лидерство до конца. Команда бежала и жертвовала собой. Это три очка подлинной моральной ценности. Какая вера. Она есть у немногих. Никогда не сдаваться – это не лозунг, а часть идентичности», — описала триумф «Севилья» Marca.

Издание Diario de Sevilla тоже написало про дух и счастливый для испанцев финал этой 90-минутной эпопеи: «Укол адреналина прямо в вены! «Севилья» — неукротимый дух. Отряд Лопетеги изо всех сил старался, чтобы перевернуть матч, который казался невозможным, пытался обратить вспять все неблагоприятные обстоятельства. Это был прекрасный гимн к финалу этой эпопеи – вырвать победу. И превратить победу, которая должна была стать рутинной из-за сильных различий между «Севильей» и «Краснодаром», в нечто выдающееся».

Глупейшее поражение «Краснодара» в ЛЧ! Большой привет Кайо Вели в два мяча, но не удержали даже ничью. И это играя в большинстве!

«Севилья» надела костюм супергероя, чтобы восстать против всего, что было ей противопоставлено, и устроить счастливый конец этой ночи», — эмоционально завершил свою статью автор из издания AS.

А ведь писать о триумфе в этом матче могли российские СМИ.