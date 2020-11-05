Чего грустим? И «Локо», и «Краснодар» в ЛЧ на своих местах. Провалился только «Зенит»

Следующие матчи Лиги чемпионов (с теми же соперниками, что и в минувшем туре) наши команды проведут через три недели. Самое время подвести промежуточные итоги.

Если обобщать, то картина представляется крайне грустной — ни одной победы на троих в 9 матчах, 3 домашних поражения, меньше очков, чем у «Зенита» и «Краснодара», только у «Марселя» и «Мидтьюлланна»… Но если разбирать каждый случай в отдельности, то некоторые надежды ещё остаются.

«Локомотив» при своих. Даже более того — зацепил ничью с «Атлетико». По-прежнему важнейшим видится домашний матч «железнодорожников» с «Зальцбургом». Ну и не хочется получать от «Баварии» в Мюнхене, как те же австрийцы дома — 2:6.

Стоит отметить, что Николич, которого продолжают сравнивать с Сёминым, уже в двух матчах группового этапа набрал очки. У Сёмина и два года назад, и в прошлом сезоне было лишь по одному такому матчу. Зато победному. И очков соответственно по 3. То есть в чём-то серб легенду уже превзошел, в чём-то уступает. Конечно, выход в плей-офф — даже Лиги Европы — станет для Николича лучшим ответом всем критикам и скептикам. Думается, что и для самого Марко, и для Кикнадзе, который сделал на него ставку, этот момент — улучшить сёминские результаты — принципиален.

«Ручной тренер для руководства «Локо»?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы» Марко Николич – о Сёмине, Кокорине, Кикнадзе и своих принципах.

Дебютант «Краснодар» в принципе тоже идёт по плану. И вчерашнее поражение в гостях от «Севильи», которая всего 1,5 месяца назад на равных билась с «Баварией» в матче за Суперкубок УЕФА, вполне можно было спрогнозировать. Другое дело, каким обидным это поражение получилось. Вести в счёте 2:0, целый тайм играть в большинстве, и так сдуться под напором испанцев... Сафонов чуть не плакал после третьего гола. Списать этот антикамбэк на лигочемпионскую неопытность «Краснодара» — лучшее, что я сейчас могу сделать для «быков», не прибегая к крепким выражениям.

Важный момент — от «Локо» и «Краснодара» в матчах с лидерами групп никто многого и не ждал. Зацепились за очки — хорошо, нет — понятно. Опять же, в этих матчах наши клубы действовали вторым номером, что всё-таки проще, чем самим вести игру. А вот в домашних играх с «Зальцбургом» и «Ренном» от команд Николича и Мусаева все будут ждать именно атакующего футбола и побед. Способны ли они на такую трансформацию — от ответа на этот вопрос, собственно, и зависят еврокубковые перспективы «железнодорожников» и «быков».

Очевидно, что речь идёт о плей-офф Лиги Европы. Ну так она об этом изначально шла, разве нет? После жеребьёвки переход во второй по силе еврокубок представлялся и для «Локомотива», и для «Краснодара» лучшим вариантом. И сейчас все шансы на это остаются (да и потеряться после трёх туров они в принципе не могли). Вот главный положительный итог первого круга.

«Краснодар» уникален! От второй лиги и базы без душевых до Лиги чемпионов – за 12 лет Летопись команды: Галицкий собирал фундук, академия спасала от нищеты, зачем на эмблеме шахматная доска.

В Лиге Европы может оказаться и «Зенит». Но всё-таки казалось, что наш чемпион хотел и мог рассчитывать на большее. Казалось…

Если поражение в Дортмунде — это вполне ожидаемый исход, то минус три очка в домашнем матче с «Брюгге» — провал провалов. А тут ещё «Лацио» за 8 минут до конца счёт сравнял… Где и с кем теперь команда Семака может набрать очки, которые позволят ей впервые за пять лет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, — загадка.

Конечно, наступившая пауза — три недели до следующего тура — станет большим подспорьем для всех наших команд в плане возвращения в строй тех, кого им очень не хватало в прошедших матчах. У «Локо» это Чорлука, у «Зенита» — Малком, Азмун и Дриусси, у «Краснодара» - Кабелла (Классон и Вандерсон уже сыграли в Севилье, но тоже должны набрать форму). С лидерами оно повеселее будет.

С другой стороны, как это часто бывает в жизни, проблемы одних оборачиваются шансом для других. Сколько молодых российских игроков дебютировали в этой Лиге чемпионов! Рыбчинский, Шапи, Уткин, Сафонов, Сабуа, Сперцян, Мостовой, Круговой… Парни проходят невероятную школу, которая им обязательно пригодится.

«По потенциалу — второй Кокорин». Ещё один Мостовой для сборной России ЦСКА и «Локомотив» не разглядели, а «Зенит» — оценил.

Лига чемпионов вернётся через три недели, но уже в это воскресенье матч уровня ЛЧ ждёт нас в чемпионате России – «Зенит» — «Краснодар». Поединок представляется крайне любопытным ещё и потому, что командам необходимо проводить еврокубковую работу над ошибками. А мы посмотрим и оценим.