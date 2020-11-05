«Мы в ЛЧ, и мы — дерьмо». Бывший тренер «Зенита» проваливается во Франции

У французских клубов в Лиге чемпионов складывается ничуть не лучше, чем у российских: из 9 матчей на троих – 7 поражений, 5 забитых мячей, 16 пропущенных и 4 очка из 27 возможных. «С тех пор как «Лион» и «ПСЖ» дошли до полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне, критика французского чемпионата стихла. Но сейчас наш футбол сходит с ума. И совсем не «немного». В последнем туре все три клуба проиграли, такого не было с 2011 года», — сокрушается France Football по поводу печальной статистики. «Французский футбол пал на землю. Это как сильнейшее похмелье после ночи пьянствования».

«ПСЖ» обыграл «Истанбул Башакшехир», но проиграл «Манчестер Юнайтед» и «Лейпцигу».

Российские клубы – не самые бесхарактерные в Лиге чемпионов. Посмотрите на «ПСЖ» Чемпион по созданию себе проблем.

«Ренн» сыграл вничью с «Краснодаром», а потом проиграл «Севилье» и «Челси».

«Марсель» вообще не может победить уже 12 матчей подряд – это повторение антирекорда «Андерлехта» 2003-2005 годов. После очередного поражения, которое случилось матче с «Порту», Андре Виллаш-Боаш не стал скрывать эмоций: «Что вы хотите от меня услышать? [про серию] Всё началось ещё при Дешаме. У нас проблемы. Но чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали – и мы дерьмо». И добавил, что команда постоянно убивает себя сама, а плюс Лиги чемпионов в том, что она скоро закончится.

После поражения от «Сити» он, кстати, тоже выдал прекрасное: «У «Марселя» нет денег, чтобы привезти сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть только АВБ с его тактикой».

И пока Виллаш-Боаш отбивается от вопросов журналистов громкими высказывания, они пишут про его команду не самые лестные статьи. Да, в прошлом сезоне он стал вторым (чемпионат досрочно завершили, а там кто знает, как бы всё сложилось) и вернул Марселю Лигу чемпионов, но начало нынешнего не вселяет оптимизма: три поражения в ЛЧ, невнятное выступление в Лиге 1.

– Издание La Provence назвало «Марсель» «посмешищем Европы» по итогам матча с «Порту»: «Андре Виллаш-Боаш мечтал о другом сценарии своего возвращения в город, который сделал его королём. Вместо этого тренеру «Марселя» приснился кошмар, и он увидел, что клуб его сердца, «Порту», фактически свёл на нет надежды на квалификацию клуба, которым он руководил с лета 2019 года. Лига чемпионов ничего не прощает, и «Марсель» платит высокую цену, чтобы это понять. В Португалии французская команда стала главными тупицами Европы, посмешищем Старого Света, когда повторила антирекорд «Андерлехта». …> Ещё неизвестно, на какие пружины АВБ будет нажимать, чтобы мобилизовать свои войска и совершить международный прорыв, оставляя менее ужасающее впечатление».

– 90 min не стало спорить со словами Виллаш-Боаша про Лигу чемпионов и дерьмо, но назвало нынешнее положение команды «позорным»: «Андре восстановил свою репутацию проницательного тактика, вернув «Марсель» в Лигу чемпионов впервые после сезона-2013/2014. На этом хорошие новости заканчиваются. Виллаш-Боаш и «Марсель» плохо начали новый сезон, не вошли в четвёрку лучших в Лиге 1 и потерпели три поражения подряд в своих европейских потугах».

– RMC Sport называет возвращение «Марселя» в Лигу чемпионов бесконечным кошмаром: «Смесь стыда, гнева и уныния. «Марсель» проснулся в среду с серьёзной головной болью и впечатлением, будто накануне пережил кошмар. Третье поражение в трех матчах Лиги чемпионов, которое ставит игроков Андре Виллаш-Боаша в напряжённое положение. Групповой этап уже почти закончился. Но даже в этом нет существенного, поскольку в выступлениях «марсельцев» не хватало содержания, желания и таланта для их возвращения в лучшее европейское соревнование».

Подключились и фанаты: наутро после поражения они выставили заявление, которое начали со слова «позор». «Что сказать?.. Невозможно описать словами, что мы пережили после третьего тура Лиги чемпионов. Это оскорбление футбола, «Марселя», 120 лет наших цветов и рассказов всем жителям нашего города об истории клуба. Но это фиаско, к сожалению, было предсказуемым и ожидаемым». При этом фанаты встали на сторону АВБ, акцентируя, что у игроков нет желания что-либо доказывать на поле: «Наши звёздочки прячутся. Мы слышим их в прессе, видим в социальных сетях, но не на поле. Нам больше не нужны ваши извинения после поражений, весь этот медийный цирк звучит фальшиво!»

RMC Sport, несмотря на все громкие слова и обсуждения, выдаёт инсайд: «Команда полностью доверяет тренеру. Отношения внутри хорошие, но боевой характер прошлого сезона отсутствует. Виллаш-Боашу надо принимать какие-то решения».

Журналист L’Equipe Антуан Бурлон по просьбе «Чемпионата» дал свою оценку сложившейся ситуации и рассказал, в чём он видит причину провала «Марселя» и что нужно менять.

«У АВБ небольшой кризис. Большинство болельщиков сходится во мнении, что эта команда скучная. А ведь Марсель особенный город, в нём много страсти. Фанатам нужна интенсивность, высокая вовлечённость, та самая страсть… Вот почему они так влюблены в Марсело Бьельсу: его философия – на 100% марсельская. Виллаш-Боаш в прошлом году проделал большую работу – улучшил прессинг, выиграл серебро. Но в этом году всё гораздо сложнее. Мы не видим в этих матчах много идей, особенно в этом прессинге. В той команда был личный почерк. Сейчас же этого нет. Нет идентичности, а отсюда и результата. Почему так? Нет тактических идей, какими обладают «Аякс», «Аталанта», «Митьюлланн», «Сассуоло», «Брайтон»… Возможно, ситуацию можно изменить, чуть изменив систему и расклад на поле. Схема 4-4-2, к примеру, работала неплохо. И поменять стартовый состав, чтобы изменить менталитет и подход. Думаю, что АВБ хороший тренер для «Марселя», но для роста команды нужен специалист с большой индивидуальностью».



Контракт Виллаш-Боаша с «Марселем» истекает ближайшим летом. Клуб ещё в мае предложил ему новое соглашение на два года, красиво описав, что за 20 лет только три тренера получали предложение остаться в клубе на 4 года и более (летом у АВБ будет как раз два), и португалец среди них, что свидетельствует о доверии и желании написать новую главу в истории команды вместе. Но Виллаш-Боаш до сих пор ничего не подписал.

Судя по последним результатам, и не подпишет.