«Стыдно за всех! Наш чемпионат – просто ноль». Унылые итоги первого круга ЛЧ

За три первых тура группового этапа Лиги чемпионов наши клубы набрали четыре очка. Побед российские болельщики не дождались, но домашнюю ничью с «Атлетико» и выездную с «Ренном» многие занесли в актив «Локомотиву» и «Краснодару». А вот к ничьей «Зенита» с «Лацио» в Санкт-Петербурге многие отнеслись со скепсисом. Не особо радует и ЦСКА, набравший после двух туров Лиги Европы два очка. Печальные результаты не могли не возродить разговоры об уровне российского футбола. Но кто провалился больше всех, за кого нашим известным экс-футболистам и тренерам стыдно больше всего? Оказалось, что далеко не все вообще испытывают это чувство от игры российских клубов в еврокубках.

Чего грустим? И «Локо», и «Краснодар» в ЛЧ на своих местах. Провалился только «Зенит» Как всё-таки можно было проиграть дома «Брюгге»?!

Экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что стыдно за наши клубы и вовсе быть не должно:



«Вообще не стыдно. Мы просто показываем уровень нашего чемпионата. Он невысокий, на фоне тех команд, с которыми играли наши клубы, даже низкий. По разным причинам результат может быть положительный или отрицательный, но мы видим закономерность. Мы пытаемся сделать что-то такое, с чем все команды в Лиге чемпионов уже сталкивались. Простые решения, которые демонстрируют наши команды, мы считаем большой заслугой».



Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко тоже не согласен с формулировкой «позор»: «Нельзя сравнивать все наши клубы. Ожидали мы, конечно, большего, да и группы достаточно равные. По игре и самоотдаче мало за кого стыдно, потому что в некоторых моментах выглядели достойно и создавали сопротивление. Больше ожиданий было от «Зенита», а от остальных клубов сюрпризов никто и не ждал».

Российские клубы – не самые бесхарактерные в Лиге чемпионов. Посмотрите на «ПСЖ» Чемпион по созданию себе проблем.

У почётного президента РФС Вячеслава Колоскова тоже не возникло чувства стыда:



«Локомотив» сыграл вполне достойно и по игре, и по результату. «Зенит» тоже играл прилично и 70 минут доминировал, а потом просто встал и позволил делать сопернику всё, что он хотел. У «Краснодара» чётко сказалась нехватка опыта. Несмотря на то что игра была посредственной, стыдно за неё не было. Если бы не нелепая ошибка защитника, ничья как минимум была бы. Чувства стыда нет, но присутствует ощущение неудовлетворённости".

Глупейшее поражение «Краснодара» в ЛЧ! Большой привет Кайо Вели в два мяча, но не удержали даже ничью. И это играя в большинстве!

Известному специалисту Ринату Билялетдинову тоже не стыдно за наши команды, потому что ребята «бьются и стараются»: «Краснодар», конечно, расстроил. В меньшинстве пропустить два мяча… «Зенит» же выжал из себя всё: сыграли агрессивно и достойно. Все команды бьются и стараются, ни за кого не стыдно. Наверное, это наш уровень. Радуемся ничьей «Локомотива», хотя, если бы пенальти не забили, непонятно, что смогли бы придумать».



Экс-форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов находит результаты «Локо» на фоне других команд очень даже неплохими:



«Группы у всех наших команд непростые. Конечно, и «Зенит», и «Краснодар» могли выступить успешнее. Результаты «Локомотива» же достаточно хороши. «Зенит» дома должен был обыгрывать «Брюгге», и с «Лацио» вчера могли добиться более удачного результата. Но у петербуржцев есть ещё шансы хорошо сыграть против «Лацио» и «Брюгге». Это же не «Бавария» и «Барселона». «Краснодар» же проиграл очень обидно. Но показали, что с «Севильей» можно играть».

Сергей Николаевич, чья была идея поставить Кайо центральным защитником? То, о чём все говорят, но боятся спросить.

Зато легендарному Александру Мостовому «понемногу стыдно за всех»:



«Зениту», например, можно поехать в Рим, выиграть, и будет четыре очка. Уже не так безнадёжно. Но никто не думал, что у них будет всего одно очко после первого круга. Группа у них нормальная, а «Зенит» ассоциируется с топовой командой. У нас в стране уж точно, а когда команда делает такие покупки, она ассоциируется с топами и на территории всей Европы.



Про «Краснодар» очень много слышу отговорок, что команда в первый раз играет в Лиге чемпионов. Там ещё 15 таких, а есть такие, которые спустя долгое время играют в Лиге чемпионов. Мы уже забыли, когда «Интер» играл в этом турнире. Это отговорки местного масштаба. В Лиге чемпионов играют не только чемпионы, а и те, кто занимает вторые и четвёртые места. В «Краснодаре» много квалифицированных игроков. После вчерашнего поражения остался неприятный осадок. Одно дело проигрыш случайный, а тут вот такое развитие событий».

В начале второго тайма «Атлетико» мог прибить «Локомотив». Всё изменил ход Николича Главный тренер «железнодорожников» умеет быстро менять структуру игры. Важное качество для матчей такого уровня.

Зато «Локомотив» Мостовой похвалил: «Локомотив» на фоне остальных смотрится интереснее всего, но мы изначально отвели им роль аутсайдера. Они играют очень самоотверженно, защищаются всеми способами как с «Баварией», так и с «Атлетико». Из малейших нюансов всё складывается. Да и стоит отметить, что по составу «Локомотив» не слабее «Зенита» и «Краснодара».



А вот бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв критиковать наши топ-клубы не постеснялся:



«Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли ещё такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдавии».



А что думаете по этому поводу вы?