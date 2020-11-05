Халк вернется в Россию? За ним может последовать и Муса

Бывшие звёзды чемпионата России Ахмед Муса и Халк собираются вернуться в Европу и, более того, могут объединиться в одном клубе. По информации, турецких СМИ в услугах 28-летнего нигерийца и 34-летнего бразильца заинтересован «Галатасарай». Популярный клуб из Стамбула занял в прошлом чемпионате лишь шестое место, а в новом сезоне замыкает тройку и вылетел из еврокубков в квалификации Лиги Европы, так что легендарный тренер Фатих Терим настаивает на усилении состава.

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Какая ситуация у Ахмеда Мусы

Экс-игрок ЦСКА два года провёл в «Аль-Насре», который выкупил Мусу в августе 2018-го у «Лестера» за 16,5 млн евро. Клуб из Саудовской Аравии сделал Ахмеда самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории. Сообщалось, что зарплата форварда составляла приблизительно 15 млн долларов в год. Муса подписал четырёхлетний контракт, тем не менее по своей инициативе досрочно покинул «Аль-Наср». Его отпустили свободным агентом.



«Я встречался с представителями клуба и просил расторгнуть контракт, – прокомментировал свой уход Муса в интервью для ESPN. – Они были достаточно вежливы и согласились отпустить меня. За два года в «Аль-Насре» мне всё здесь очень понравилось. Но я всегда хотел вернуться в Европу. Чувствую, что сейчас лучшее время для этого шага.



Благодарю «Аль-Наср» и болельщиков за понимание и уважение к моим желаниям. Особенно за то, что они заставили меня почувствовать себя важной частью клуба. Я никогда не забуду их.



Собираюсь снова вернуться к выступлениям на топовом уровне против лучших игроков мира. Мой агент уже контактировал с некоторыми клубами в Европе. Он знает, чего я хочу».



Муса сыграл за «Аль-Наср» 57 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 14 голевых передач. Выиграл с командой чемпионат Саудовской Аравии сезона-2018/2019, а также Суперкубок страны. Наверное, с точки зрения результативности от флангового форварда ждали большего, по крайней мере, в число лучших бомбардиров местной лиги Ахмед не попадал. В заявку на азиатскую Лигу чемпионов «Аль-Наср» нигерийца не включал.



За время отсутствия в Европе ориентировочная трансферная стоимость Мусы снизилась до 6 млн евро (по версии Transfermarkt). Между тем, на момент отъезда в Саудовскую Аравию форварда оценивали в 15 млн. Любопытно, что месяц назад «Аль-Наср» покинул и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который был одноклубником Мусы в течение двух сезонов. Бразилец жаловался на задержки зарплаты в Саудовской Аравии и также получил предложение из Турции. Жулиано подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир».

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Какая ситуация у Халка

Халк дольше задержался в Азии, чем Муса – 4,5 года. Его договор с «Шанхай СИПГ» истекает в декабре. Летом 2016-го «Зенит» продал бразильца китайскому клубу за 55,8 млн евро. Нападающий добросовестно отработал свой нехилый контракт: его зарплата в Поднебесной составляла более 16 млн евро в год.



Заработав деньги, о которых прежде и не мечтал, Халк решил продолжить европейскую карьеру. Солидный по футбольным меркам возраст его, похоже, не смущает. Бразилец получает хорошие предложения от достаточно амбициозных клубов, например, от «Галатасарая» и «Порту».



«Я не буду продлевать контракт, – признавался Халк ещё в июле в интервью Lance. – У меня есть много вариантов в Бразилии и даже в Европе – Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии и Германии. Предложения поступают каждый день. На меня большой спрос на рынке. Клубы следят за моей игрой, а я поддерживаю форму.



Роль финансового вопроса при выборе новой команды? Он не будет так важен теперь. Я гораздо более зрелый игрок, знающий, чего конкретно хочу, чтобы принимать лучшие для себя решения. Не буду ставить финансы на первый план, а прислушаюсь к Богу».



Говоря о своей форме, Халк отвечал скептикам впечатляющими цифрами:



«В 34 года я чувствую себя очень хорошо физически. На мой взгляд, всё ещё нахожусь в оптимальной форме. Год назад у меня было 11% жира, сейчас – 8%. Я стал больше заботиться о себе, стал более сосредоточенным. Знаю, что я возмужал и окреп как физически, так и психологически. У меня впереди много лет выступлений на топ-уровне».



В Китае Халк не снижал результативность, стал капитаном «Шанхай СИПГ». Забил 75 голов и сделал 54 голевые передачи в 140 матчах. В сезоне-2018 команда из Шанхая во многом благодаря игре бразильца впервые в своей истории стала чемпионом Китая, прервав семилетнюю гегемонию «Гуанчжоу Эвергранд». Кроме того, нападающий выиграл Суперкубок Китая. Разве что азиатская Лига чемпионов, о победе в которой мечтали руководители «Шанхай СИПГ», оказалась не по зубам Халку, Оскару и компании. Кстати, только Оскар из «Челси» обошёлся китайскому клубу дороже экс-зенитовца (60 млн евро). Transfermarkt снизил ориентировочную стоимость Халка за четыре года с 32 млн до 5 млн.

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Грустите, что Муса и Халк возвращаются не в Россию? Ахмеда действительно непросто сейчас представить в ЦСКА. У «армейцев» все вакансии в группе атаке заняты: есть Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, а также «новый Муса» – Чидера Эджуке. Впрочем, не стоит забывать, сколько сделал нигериец для красно-синих: этот факт вместе с отсутствием трансферной цены может позитивно отразиться на шансах Мусы снова стать игроком ЦСКА.

А вот «Зениту» как раз очень нужны быстрые футболисты под еврокубки, если, конечно, Халк в 34 года сохранил прежнюю резвость молодого коня. У сине-бело-голубых кроме вечно травмированного в Лиге чемпионов Малкома и неопытного Андрея Мостового просто нет скоростных атакующих игроков – это их главная проблема в Европе. Как утверждает Soho Sport, агенты Халка связывались с «Зенитом» на предмет трудоустройства своего клиента. Однако мы помним, что гендиректор чемпионов России Александр Медведев ещё полтора года назад обозначил позицию клуба по поводу возвращения бразильца, пошутив про ветеранскую команду «Зенита» для Халка.