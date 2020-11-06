В Европе мы – нули. ЦСКА продлил безвыигрышную серию наших клубов в ЛЧ и ЛЕ

Смотреть за мучениями российских команд в еврокубках всё тяжелее и тяжелее. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не выиграли ни одного матча на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Армейцы» второй год подряд неудачно выступают в ЛЕ. После поражения от «Фейеноорда» команда Виктора Гончаренко занимает последнее, четвёртое место в своём квартете. Вроде бы и играли красно-синие неплохо в течение часа, но потом…

Главные события матча «Фейеноорд» – ЦСКА:

— Перед матчем на пустом стадионе «Де Куйп» напомнили о себе поклонники «Фейеноорда». Они устроили беспорядки в центре города, бросали файеры в полицейских. Сообщалось о потасовках с участием фанатов хозяев со стражами порядка.

— В основе ЦСКА не оказалось штатных центрфорвардов – Фёдора Чалова и Адольфо Гайча. Ожидалось, что на острие сыграет Чидера Эджуке, который, выступая в прошлом сезоне за «Херенвен», ни разу не забил «Фейеноорду» в трёх матчах (двух Эредевизии и одного Кубка Нидерландов). Но нет – впереди действовали, активно меняясь местами, Арнор Сигурдссон и Никола Влашич. Кстати, Дик Адвокат признавался, что хотел забрать Эджуке в клуб из Роттердама, однако «армейцы» предложили больше денег за трансфер нигерийца.

Ждал Смолова и Кокорина, а дождался ЦСКА. Как сложилась судьба Адвоката после России Маленький Генерал ещё повоюет! Сегодня — с Гончаренко.

— Адвокат очень внимательно готовился к ЦСКА. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что специально против Марио Фернандеса экс-тренер сборной России поставил на позицию вингера левого защитника Ридгесиано Хапса. За полчаса Фернандес совершил 15 касаний мяча и не сделал ни одного кросса. Марио не успел проявить себя у чужих ворот, а потом покинул поле, получив травму задней поверхности бедра как раз в борьбе с Хапсом. Виктор Гончаренко вынужден был срочно поднимать со скамейки Алана Дзагоева и переводить на фланг обороны Константина Марадишвили.



— В целом первый тайм получился не очень ярким. Команды много работали на поле, но с маленьким выхлопом. Лидер РПЛ скорее выжидал ошибок хозяев, нежели провоцировал их, хотя эпизодически удачно прессинговал «Фейеноорд», благодаря чему имел неплохие подходы. Эджуке (48 касаний мяча за 45 минут – лучший результат в ЦСКА) несколько раз укатывал от соперников словно на велосипеде, так популярном в Нидерландах. Впрочем, как нередко случается с нигерийцем, в конце концов, «забывал дорогу». Гончаренко требовал от игроков лучше контролировать мяч, находить свободные зоны. После первого тайма игры перевес по ударам был у «Фейеноорда» – 10:7 (в створ – 3:3). Самый опасный момент незадолго до перерыва упустил капитан голландцев Стивен Бергёйс: ЦСКА повезло, что он плохо пробил из убойной позиции.

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— Казалось, ЦСКА хорошо начал второй тайм. Улучшил контроль мяча (владение увеличилось до 60%), поддавил «Фейеноорд», перевёл игру в нужное для себя русло. Вот только чуть больший риск привёл к тому, что «армейцы» пропустили. Гол в общем-то получился случайным – в результате того, что Марадишвили поскользнулся, перехватывая мяч. Бактиёр Зайнутдинов уже не первый раз расположился слишком узко, чем воспользовался Бергёйс. Его прострел замкнул всё тот же Хапс.

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— Реакция Гончаренко на пропущенный мяч – выход Чалова на замену. Но как только центрфорвард появился на поле, красно-синие пропустили второй гол. Дзагоев в результате непонятных перестроений оказался один в треугольнике, созданном полузащитниками «Фейеноорда», а Иван Обляков поздно включился и не смог накрыть классный дальний удар Оркуна Кёкчю.



— В этот отрезок ЦСКА откровенно «поплыл». Ещё через минуту Акинфеев в третий раз вынужден был доставать мяч из сетки! Почему Игорь Дивеев остался один против двух атакующих «Фейеноорда»? Кого держали Хёрдур Магнуссон и Марадишвили? Подключение Лютсхарела Гертрейда по центру защитники проспали, и счёт стал крупным – 3:0.



— Избежать разгрома лидеру РПЛ помог автогол «Фейеноорда». Чалов выполнял заброс в штрафную, а Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме голландцы заметно перебили потерявший в какой-то момент баланс ЦСКА – 10:3 (в створ – 6:1), поэтому их победу невозможно назвать несправедливой.