«За что Бог так наказывает нашу страну?» Очередной провал России в еврокубках

«Армейцы» уступили в Нидерландах «Фейеноорду», пропустив 3 мяча за 9 минут. И в этом поражении нет ничего удивительного. Поэтому, глядя на «успехи» российских клубов в еврокубках, болельщикам и экспертам остаётся только пожимать плечами и идти в соцсети, чтобы шутками и мемами заглушить боль от очередной неудачи.
С каждым туром знаменитая фраза Остапа Бендера всё больше и больше применима к выступлениям наших команд в Европе.
Болельщики ждали буквально любой помощи.
Не помогло — единственный гол ЦСКА на счету защитника роттердамцев Маркоса Сенеси.
Хотя к судьям тоже есть вопросы.
Впрочем, силы были изначально неравны:
И даже Виктор Васин не мог уже что-либо изменить.
Когда Васина и Карпова нет, в неудачах оказывается виноват тренер. Самый яркий эксперт последних дней — Владимир Быстров на проводе.
Евгений Кафельников — о наболевшем.
Не остался в стороне от перипетий матча и давний «поклонник» творчества Виктора Гончаренко Дмитрий Селюк.
После матча белорусский наставник поставил задачу выиграть два оставшихся домашних матча Лиги Европы.
Правда, не все верят в её реальность.
Но если получится… Чем российские футболисты хуже Хабиба Нурмагомедова?
А пока не выдерживают даже самые преданные болельщики красно-синих.
Поклонников ЦСКА по ходу матча вообще посещали разные мысли.
О новичке «армейцев».
О значимости еврокубков.
А вдруг?
В конце концов, чему тут удивляться. Аршавин бы оценил.
Да, всё снова повторяется. Дивееву пора начать привыкать.
Действительно, за что?
Следующий матч ЦСКА проведёт 26 ноября в Москве. Соперник тот же.
- 6 ноября 2020
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