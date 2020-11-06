За первую победу нашего клуба в Европе предложили давать Героя России.

«За что Бог так наказывает нашу страну?» Очередной провал России в еврокубках

«Армейцы» уступили в Нидерландах «Фейеноорду», пропустив 3 мяча за 9 минут. И в этом поражении нет ничего удивительного. Поэтому, глядя на «успехи» российских клубов в еврокубках, болельщикам и экспертам остаётся только пожимать плечами и идти в соцсети, чтобы шутками и мемами заглушить боль от очередной неудачи.

В Европе мы – нули. ЦСКА продлил безвыигрышную серию наших клубов в ЛЧ и ЛЕ «Армейцы» завершили первый круг на последнем месте в своей группе.

С каждым туром знаменитая фраза Остапа Бендера всё больше и больше применима к выступлениям наших команд в Европе.

Болельщики ждали буквально любой помощи.

Не помогло — единственный гол ЦСКА на счету защитника роттердамцев Маркоса Сенеси.

Хотя к судьям тоже есть вопросы.

Впрочем, силы были изначально неравны:

И даже Виктор Васин не мог уже что-либо изменить.

Когда Васина и Карпова нет, в неудачах оказывается виноват тренер. Самый яркий эксперт последних дней — Владимир Быстров на проводе.

Евгений Кафельников — о наболевшем.

Не остался в стороне от перипетий матча и давний «поклонник» творчества Виктора Гончаренко Дмитрий Селюк.

После матча белорусский наставник поставил задачу выиграть два оставшихся домашних матча Лиги Европы.

Правда, не все верят в её реальность.

Но если получится… Чем российские футболисты хуже Хабиба Нурмагомедова?

А пока не выдерживают даже самые преданные болельщики красно-синих.

Поклонников ЦСКА по ходу матча вообще посещали разные мысли.

О новичке «армейцев».

О значимости еврокубков.

А вдруг?

В конце концов, чему тут удивляться. Аршавин бы оценил.

Да, всё снова повторяется. Дивееву пора начать привыкать.

Действительно, за что?

Следующий матч ЦСКА проведёт 26 ноября в Москве. Соперник тот же.