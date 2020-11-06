Что случилось с ЦСКА в Роттердаме. Главные причины странного поражения

ЦСКА внезапно проиграл в Нидерландах, причём поражение могло оказаться даже более позорным с точки зрения счёта – в середине второго тайма команда Гончаренко оказалась в нокдауне, пропустила три подряд и вообще перестала понимать, что происходит на поле. В дальнейшем главному тренеру удалось чуть-чуть встряхнуть футболистов при помощи массовых замен, но этого хватило разве что для гола престижа. Хотя о каком престиже здесь вообще можно говорить.

РПЛ — дно. Дальше падать некуда. ЦСКА – первые парни на деревне Ноль побед и ноль позитива.

Важно понимать, что поражение ЦСКА вовсе не случайное, его нельзя объяснять сомнительными решениями судейской бригады или отсутствием VAR – первый гол, похоже, всё-таки был забит по правилам, неверно засчитан только третий. К итоговой неудаче «армейцы» последовательно двигались начиная с середины первого тайма, после перерыва они никак не перестроились, а стали играть даже менее системно и строго, никакого контроля матча не было и близко.

Ситуация могла качнуться в любую из сторон – и плохо, что ЦСКА допустил именно такой сценарий.

В Европе мы – нули. ЦСКА продлил безвыигрышную серию наших клубов в ЛЧ и ЛЕ «Армейцы» завершили первый круг на последнем месте в своей группе.

Возможностей для быстрых атак было много. ЦСКА не использовал ни одной

Стартовые 10 минут, пожалуй, единственный отрезок, когда «армейцы» играли солидно. Он вместил в себя шесть перспективных атак ЦСКА, но ни одна из них не была доведена до явного голевого момента.

Слабая реализация подходов до перерыва – основной фактор, не позволивший ЦСКА перевести матч из режима «атака на атаку» в режим тотального контроля игры. Красно-синие никак не могли превратить выгодные эпизоды в опасные удары. Итоговые показатели остроты удручают: 19 ударов (9 в створ) у «Фейеноорда», 9 (4) – у ЦСКА. По ожидаемым голам – 1,64 на 0,64 по версии InStat.

Халтурили в финальной стадии все без исключения: Эджуке (ожидаемо), Влашич (непривычно много неразумных решений), Сигурдссон, Кучаев.

Правы те, кто говорит, что ЦСКА создал мало моментов. Но прав и Гончаренко, который после матча сетовал на неудачные индивидуальные решения в перспективных подходах. Это не взаимоисключающие вещи.

Эджуке называют худшим игроком в команде. Это полный бред

Нигерийский фланговый форвард тоже не проявил себя в финальной стадии атаки. В первом тайме было минимум три эпизода, где он мог и должен был сыграть лучше. Первый – в ситуации на 24-й минуте, когда Эджуке здорово подработал мяч и сместился в центр на дриблинге. Потенциально в передней линии было сразу четыре адресата под разрезающую передачу, кроме того, Чидера мог за счёт партнёров, утягивающих за собой соперников, самостоятельно продвинуться под удар. Но он затянул с решением, зачем-то увёл мяч вправо и всё испортил.

Ещё был несостоявшийся пас с левого фланга на Сигурдссона и средний по качеству удар с 16 метров. Неудачные решения Эджуке в финальной стадии уже привычны, они не удивляют. А вот жестокая критика футболиста, которую постоянно вижу в социальных сетях, смотрится дико — и несправедливо. У нигерийца в Роттердаме набралось не менее десятка абсолютно топовых действий при выходе в атаку: подыгрыш в касание, резкие развороты за счёт движений корпусом и пропуска мяча, заполнение зон на рывке, дриблинг. Плюс он часто и по делу смещался в середину. И это было реально зрелищно и полезно – наравне с Влашичем Эджуке был самым активным игроком на мяче при выходе в быстрые атаки. И ещё важно подчеркнуть очень низкий процент брака футболиста атакующей позиции в конкретном матче.

Но да — финальных точек у Эджуке нет, это проблема. Сложно прогнозировать, как быстро всё это можно наработать, но очевидно, что игроку нужно помочь — потому что сейчас иногда кажется, что бесятся не только болельщики, но и футболисты в команде. В первом тайме было два момента, когда можно было покатить на свободного Эджуке в убойную позицию (Кучаев на второй темп с ближней штанги после навеса справа, затем Влашич вразрез вместо удара с левой уже в компенсированное время), но оба раза игроки ЦСКА предпринимали другие действия.

Надеюсь, дело было исключительно в том, что футболисты ЦСКА не видели варианты с Эджуке. Иначе адаптация парня затянется. А играет он явно не хуже многих.

Влашич, Сигурдссон и Кучаев провели средний матч. Выход Чалова напрашивался раньше

Влашич – игрок с самой большой конкретикой в ЦСКА, от его действий зависит многое, но конкретно в Нидерландах он сыграл ниже своего уровня. С точки зрения движения и приёма мячей между линиями всё было здорово, а вот с решениями, как мы заметили, выше, в этот раз оказалось грустно. Если бы Никола сыграл в свою силу, то как минимум два-три гола «армейцы» наверняка забили.

Слабую игру в передней линии выдал и Сигурдссон: очень средне двигался и боролся (лишь два победных единоборства из 15, то есть 13%), совершал сомнительные открывания. Даже в эпизоде, когда исландец накричал на Эджуке, он на самом деле не успевал вовремя открыться в перспективной зоне, запаздывал на пару метров – передача была не явная, и Эджуке, не самый тонкий игрок, не решился на неё.

Выход Чалова напрашивался раньше – Фёдор лучше открывается и более полезен и стабилен в подыгрыше. Но команда так и пробегала с Сигурдссоном на острие, пока не пропустила три подряд.

Пара Обляков – Дзагоев провалила свои 60 минут. Оба многовато теряли и не справились с оборонительным объёмом

Игра опорных полузащитников в этом матче была особенно важна, учитывая, что ЦСКА встречался с командой, действующей по системе 4-3-3 и часто насыщающей центральную и полуфланговые зоны при выходе в атаку. В таких ситуациях у «Фейеноорда» могло оказаться на одного игрока больше – трое против Облякова и Марадишвили. А в ситуациях, когда соперники вдобавок уводили одного из опорников, проблемы оказывались ещё более явными. И они начались не во втором тайме, а ещё в первом, пусть и возникали реже.

В таких ситуациях была важна доработка от фланговых полузащитников, Кучаева и Эджуке, оба должны были сужать и доигрывать эпизоды. Но нигерийцу не хватает навыков, да и Кучаев провёл матч далеко не образцово, «Фейеноорд» несколько раз вылез из его зоны.

Когда Марио Фернандес получил травму, вышел Дзагоев – и Марадишвили перебрался на фланг. Это ещё сильнее понизило мобильность ЦСКА в опорной зоне, уменьшило количество подборов и концентрацию борьбы. При всей пользе в конструктиве Алан не может выдавать большой объём черновой работы. И во втором тайме, учитывая пассивность в перемещениях от Эджуке, опорная зона красно-синих совсем поплыла.

Вдвойне сложнее стало, когда Дзагоев и Обляков синхронно стали терять в опасных зонах мячи. С появлением Алана у ЦСКА усилился вектор комбинационного выхода вперёд: команда меньше упрощала, больше старалась играть в контроль, двигать мяч низом. Но количество ошибок было высоким: друг за другом обрезались оба опорных полузащитника.

Итоговая статистика Дзагоева удручает: за 60 минут ему насчитали всего четыре единоборства (одно победное) и два подбора. Он не принёс пользу в атаке и навредил в обороне.

Первый гол начался как раз с проигранной борьбы Аланом в центре поля: он мог запросто выткнуть мяч вперёд, но уступил дуэль, а дальше Марадишвили совершил вторую подряд ошибку и неловко скинул мяч в центр.

Второй гол: безобразная общая отработка эпизода. Зайнутдинов оказался один против двух игроков, ему пришлось отклеиться от Кёкчу и реагировать на забегание флангового защитника. Кёкчу остался один между линиями и спокойно принял мяч, развернулся, подработал и пробил. Этот момент можно было сыграть лучше десятком способов (например, Эджуке мог бы добежать по фланговому игроку, а Зайнутдинов остался бы со своим первоначальным оппонентом), но роли в обороне не были перераспределены.

Третий гол – очередная потеря в центральной зоне, провал и отсутствие компактности, а затем и имитация борьбы Дзагоевым.

Выводы

Кадровые проблемы ЦСКА понятны, но даже с имеющимися ресурсами Гончаренко мог бы найти более устойчивую и сбалансированную структуру после травмы Марио Фернандеса. И уж точно он мог бы быстрее среагировать на слабую игру в опорной зоне. Поэтому поражение вовсе не случайное.

Оно закономерное – и в том числе тренерское. Будем верить, что в дальнейших играх такие провальные отрезки не повторятся.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.