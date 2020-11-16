«Русский танк», которому аплодировала Европа. 7 лучших матчей Эдуарда Стрельцова

Выход на экраны фильма «Стрельцов» пробудил живой интерес к судьбе главного героя даже у далёкой от спорта публики. Ничего удивительного: в нашем футболе не было фигуры более трагичной и уникальной одновременно. Никому и никогда не удавалось вернуться в большую игру после колоссальной паузы – семь лет (пять из них – в заключении, в разлуке с мячом!). Но Эдуард вернулся. И не просто вернулся, а заново стал вожаком родного «Торпедо» и «восстановился» в сборной СССР.

Тёмная история из мая 1958-го безжалостно разделила жизнь Стрельцова на «до» и «после» тюрьмы, отняв у классного бомбардира лучшие годы карьеры. Но даже за отпущенный срок выступлений Стрелец успел покорить сердца миллионов удивительным сочетанием физической мощи, игрового интеллекта, феноменального голевого чутья… и человеческой простоты, скромности.

Фото: РИА Новости

Новая волна популярности Стрельцова – отличный повод вспомнить лучшие игры народного любимца. Из десятков ярких матчей мы отобрали семёрку наиболее знаменательных и знаковых. Притом что главный финал в жизни он, будучи в добром здравии и на пике формы, пропустил.

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А теперь к матчам! Фильм «Стрельцов» российского режиссёра Ильи Учителя сразу же произвёл ажиотаж среди зрителей — прямо в день премьеры. А уже сейчас он стал доступен не только в кинотеатрах, но и. Вновь окунуться в легендарную эпоху советского футбола и следить за историческими поворотами сюжета прямо из дома можно в формате Full HD, перейдя по ссылке и оформив пробную подписку.А теперь к матчам!

Швеция – СССР – 0:6

Когда состоялся? 26 июня 1955 г.

Стрельцов с грохотом распахнул двери взрослого футбола: юнцом, минуя дубль, ворвался в основу «Торпедо», а оттуда в сборную. В ней по-спортивному нахрапистый автозаводец дебютировал за месяц до 18-летия. И что это был за дебют – сказка! Хет-трик за тайм – так результативно в сборной СССР/России не начинали ни до, ни после Стрельцова. Рекорд на все времена. Шведские газетчики не жалели эпитетов в адрес симпатичного парня с озорным чубом, самым красноречивым из которых был – «русский танк». Стрельцов просто смял оборону противника на «Росунде».



Три года спустя ему пророчили лавры главного героя ЧМ-1958, но, увы, теперь Эдуард до Швеции не доехал. И мир рукоплескал другому молодому гению – Пеле.

Фото: РИА Новости

«Торпедо» — «Спартак» — 2:0

Когда состоялся? 2 мая 1956 г.

Уроженец бывшего подмосковного села Перово (теперь это район столицы), Стрельцов никогда не скрывал симпатий к «Спартаку». В детстве-юношестве грезил майкой с ромбиком, а в итоге всю жизнь отыграл с буквой «Т» на груди. Против красно-белых юный Эдик и выдал один из ярчайших перфомансов в чемпионате страны. Пара молодых автозаводских форвардов Стрельцов – Иванов затмила пятёрку нападения «Спартака», в полном составе входившую в сборную Союза. Самостоятельно цель не поразил ни тот, ни другой, но своей вдохновенной, изобретательной игрой они заставили о себе говорить страну. «Душою этого (торпедовского то есть) нападения и был Эдуард Стрельцов, — написал в «Огоньке» журналист Ваньят. — Может быть, впервые после Федотова и Боброва увидели мы центр атаки во всем его блеске».

Спустя много лет в совместной со Стрельцовым книге писатель Нилин опишет ту игру «соавтора» двумя прилагательными — «выдающаяся» и «программная». Она пошатнула незыблемость позиций спартаковских форвардов в сборной и выдвинула на первые роли новых героев.

Фото: РИА Новости

ФРГ – СССР – 1:2

Когда состоялся? 15 сентября 1956 г.

Приезд действующих чемпионов мира в 1955 году вызвал бешеный ажиотаж в Москве. Впервые в истории иностранная команда явилась в Союз в сопровождении внушительной (около полутора тысяч человек) группы поддержки. Стрельцову безумно хотелось принять участие в этом празднике футбола, но не удалось – приболел. Зато уж в «ответке» на следующий год в Ганновере он показал себя во всей красе.



Именно Стрельцов открыл счёт на глазах у 90 тыс. немцев и удостоился похвалы будущего председателя федерации футбола СССР Гранаткина: «Сыграл лучше обычного». В переводе с казённого чиновничьего языка – великолепно!

Объединённая Германская команда (ФРГ) – СССР – 1:2

Когда состоялся? 24 ноября 1956 г.

Олимпиада в Мельбурне могла стать взлётной полосой в карьере Стрельцова, а оказалась высшей точкой, пиком. Горькая ирония судьбы: возможно, самому яркому игроку турнира медали в итоге не хватило. Они полагались только участникам финала, а его Эдуард пропустил. «До сих пор не знаю почему», — признался он с тщательно скрываемой горечью в мемуарах.



Однако именно стрельцовский удар принёс Союзу первую победу на Играх-1956. И вновь от него пострадали немцы: объединённая команда ФРГ, ГДР, Западного Берлина и Саара.

Фото: РИА Новости

Болгария – СССР – 1:2

Когда состоялся? 5 декабря 1956 г.

Сюжет олимпийского полуфинала – готовый сценарий для блокбастера о силе духа и спортивном мужестве. 95-я минута, сборная СССР пропускает гол и доигрывает матч фактически вдевятером. У защитника Тищенко сломана ключица, нападающий Иванов ковыляет на одной ноге с подбитым коленом. Оба остаются на поле только потому, что замен не предусмотрено. Всё кончено? Как бы не так! На 112-й Стрельцов сравнивает счёт, а на 116-й Татушин забивает второй гол. Победный! Об этом матче вспоминал и Никита Симонян:

После финального свистка мы кинулись на поле. Я не мог с собой справиться, бросился на грудь Эдика Стрельцова и разрыдался. «Да что ты, что ты…» — успокаивал он, мальчишка, 30-летнего мужчину. «Вы же не представляете, что вы сегодня сделали!» — твердил я, не в силах успокоиться.

По свидетельству писателя Нилина, спустя годы Стрельцов признался обычному болельщику, что на самом деле тогда, в Мельбурне, мяч у него срезался с ноги (бил в один угол – попал в другой). Характерный штрих к портрету героя, напористого на поле и простодушного в жизни.

В финале юности и азарту Стрельцова тренер Качалин предпочёл опыт Симоняна. Тогда Стрельцов сказал: «Игорь Нетто мне тогда так объяснил: раз Кузьма травмирован, нет смысла разбивать спартаковскую связку Татушин — Исаев. Тренерам виднее. В финале центрального нападающего играл Симонян… Финал он сыграл хорошо. А как бы я сыграл — не проверишь…»

Фото: РИА Новости

Польша – СССР – 0:2

Когда состоялся? 24 ноября 1957 г.

Свидетелями очередного бенефиса Стрельцова стали 115 тыс. зрителей на нейтральном поле в Лейпциге. Уж кто-кто, а немцы были хорошо наслышаны о главном богатыре русского футбола. Обстоятельства этой гастроли Эдуард красочно изложил в автобиографии «Вижу поле». Ему слово.

«В матче с «Зенитом» травму получил. И с травмой играл против поляков дополнительный матч в Лейпциге, когда решалось, кто же — мы или они — попадёт на чемпионат мира. Тогда же целая история вышла… Мы с Кузьмой (Валентином Ивановым – Прим. ред.) опоздали — примчались на Белорусский вокзал, когда экспресс Москва — Берлин от платформы отошёл. Пришлось догонять на машине. В Можайске поезд специально из-за нас остановили. Кругом виноваты — такую вину надо, как на фронте, кровью смывать. Но тут не кровь наша требовалась, а забитые голы. У меня ко всему травма — как я могу гарантировать, что забью? Если же не забью в этой ситуации — кому такой форвард нужен? Я нашему врачу Белаковскому говорю: «Уж вы, Олег Маркович, что-нибудь сделайте, чтобы мне только на поле выйти…» Но выйти мало оказалось — защитники у поляков тоже не дремали и церемониться со мной не собирались. Не успели начать, как я с одним из них столкнулся в воздухе — приземлился, конечно, неудачно: с такой травмой лучше и не прыгать. Но в моём положении отступать некуда. Олег Маркович опять выручил — стянул ногу эластичным бинтом. Свой гол, положенный штрафнику, я забил. И второй мяч тоже с моей подачи забили. Тренер сборной Качалин сказал после матча: «Я не видел никогда, чтобы ты так с двумя здоровыми ногами играл, как сегодня с одной…»

Фото: РИА Новости

Чили – СССР – 1:4

Когда состоялся? 17 декабря 1967 г.

Величие футболиста Стрельцова подтверждено сухими цифрами после возвращения «оттуда»: полсотни голов за «Торпедо», 7 – за сборную. Напоследок он в ней выстрелил очередью – по чилийцам в конце 1967 года. Хет-триком открыл лицевой счёт в национальной команде – хет-триком и закрыл. Красиво. Великий.