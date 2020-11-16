Тест. Как хорошо вы знаете советского футболиста Эдуарда Стрельцова?

Эдуард Стрельцов — гений, уникальный футболист с тяжёлой судьбой. Про таких говорят: «Рождённый для футбола». Обычный мальчишка стал звездой мирового масштаба. Но в расцвете карьеры молодому нападающему пришлось распрощаться с любимым делом на пять лет. На то были причины, хоть и несправедливые.
О Стрельцове помнят до сих пор: пишут книги, снимают фильмы. Чуть более месяца назад в прокат вышла картина с лаконичным названием «Стрельцов». Режиссёром фильма выступил Илья Учитель, а главную роль исполнил Александр Петров.
Фото: Кадр из фильма «Стрельцов»
К сожалению, ситуация в мире не позволяет вернуться к привычному ритму жизни. Многие не могут выйти на улицу, не говоря уже о посещении кинотеатров. Кстати, именно по этой причине месяц назад большинство друзей и одноклубников Стрельцова не смогли посетить премьеру. «Будем ждать, когда появится в интернете», — с грустью говорили они. Кажется, дождались!
К просмотру фильмов, основанных на реальных событиях, лучше хоть немного подготовиться. Предлагаем пройти наш непростой тест и узнать больше о судьбе великого советского футболиста. Попробуйте отличить, какие из приведённых фактов правда, а какие — всего лишь фантазия редакции.
- 16 ноября 2020
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