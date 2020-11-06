Не пора ли Промесу вернуться в Россию? «Зениту» такой игрок нужен позарез

В огороде — бузина, а в Киеве — дядька. В Роттердаме – ЦСКА, и наш очередной провал в еврокубковом сезоне. А в Амстердаме — Промес.

После событий этой недели, в центре которых оказались бывшие звёзды РПЛ или вернувшиеся к нам игроки, вдруг вспомнился Антошка.

«Фейеноорд» Адвоката обыграл ЦСКА. «Лациале» Кайседо — экс-форвард «Локомотива» — забил «Зениту». Зе Луиш помог тому же «Локо» отнять очки у «Атлетико». Сам, правда, после возвращения ещё не отличался. Но африканец старается – этого у него не отнять.

И вот, глядя на Зе, подумалось – а может и Промес вернётся?

В «Севилье» у него не получилось. В «Аяксе» сейчас тоже не всё гладко. Ещё недавно Квинси после убедительного первого сезона сватали в «Арсенал». Но в последних 6 матчах он только раз вышел в основе. И в историческом разгроме «Венло» (13:0), отыграв второй тайм, ни единым голом не поучаствовал. Вообще за год забил всего 4 мяча. По сравнению с 2019-м (14 точных ударов за полсезона), мягко говоря, регресс.

13:0! Историческая победа «Аякса» в чемпионате Нидерландов Промес, скорее всего, недоволен.

Да, он дома. Но видно же — скучает по России. Недавно выпустил клип (хобби Промеса, как и у многих сейчас, читать рэп), в котором почти всё время провел в обнимку с нашим триколором. Анонсируя выход трека, Квинси сделал в «Инстаграме» пост на русском: «Россия, я не забыл тебя. Давай».

А до этого желал удачи в «Спартаке» Кокорину – с эмодзи-огнём и нецензурным подбадриванием (Кокорин ответил: «Жду твоего возвращения»). И несколько раз выкладывал «сториз» с воспоминаниями о чемпионстве. У Квинси даже геймпад для Playstation 4 с эмблемой «Спартака».

Такую любовь Промеса к России понять можно. Тут он был едва ли не главной звездой. А в чемпионате Нидерландов – лишь один из.

Уверен (и безо всяких инсайдов) — наши топ-клубы варианты с его возвращением прощупывали (а может, и сейчас держат в голове). 28 лет (в январе – 29), уровень — даже несмотря на последние сезоны — сомнению не подлежит. К жизни в России адаптирован. Его стоимость «Трансфермаркт» оценивает в 17,5 млн (ещё год назад ценник был 22 млн, а в «Спартаке» — и вовсе 24). Плюс, естественно, определённая «российская надбавка». Так, может, действительно — обратно в РПЛ?

При этом в его возвращение в «Спартак» я не очень верю. И обойма в атаке у красно-белых приличная (чтобы кого-то купить, сначала нужно кого-то продать), и Газизов говорит о «режиме непереплат». Хотя случай с Промесом для «Спартака» особенный — ни под какие режимы не подпадающий. Здесь всё может быть.

Переход в ЦСКА по разным причинам маловероятен. «Локомотив» вряд ли потянет по деньгам (когда летом Промеса сватали в «Арсенал», речь шла о сумме, близкой к 30 миллионам). Немецкий проект в «Динамо» только в стадии формирования. «Краснодар» — вариант интересный. Но Галицкому придётся ради голландца раскошелиться – и уж точно побить клубный рекорд, который сейчас принадлежит Кабелла (12 млн). Готов ли?

«Краснодар» уникален! От второй лиги и базы без душевых до Лиги чемпионов – за 12 лет Летопись команды: Галицкий собирал фундук, академия спасала от нищеты, зачем на эмблеме шахматная доска.

Остаётся «Зенит». Этот и за деньгами не постоит (и в плане трансферной суммы, и в плане зарплаты), и Лигу чемпионов обещать может (представить, что питерцы, при всех их проблемах, не попадут в двойку, довольно сложно). А главное такой игрок в атаке Семаку нужен позарез. Или в связке с Малкомом (должен же он когда-нибудь восстановиться!), или на замену бразильцу.

Согласится ли сам Квинси на такой вариант? Весной 2016-го в одном из интервью он заявил, что никогда не перейдёт в ЦСКА: «Я не какая-то проститутка». Интересно, к «Зениту» это категоричное отрицание тоже относится?

Ещё было сказано: «Если я уеду и у меня будет возможность вернуться, то я выберу «Спартак». Но друг Кокорин в своё время тоже много чего говорил и обещал…

Под новостью о переходе Зе Луиша в «Локомотив» Квинси поставил эмодзи, изображающее тошноту. Однако, по словам новичка «Локо», лично ему голландец прислал совсем другое сообщение: «Квинси написал, что рад за меня».

Воспитанник «Спартака» Дзюба перешёл в «Зенит», причём напрямую — и ничего, мир от этого не перевернулся. Не перевернётся и от явления Промеса в сине-бело-голубых цветах.

Как вам фантазия?