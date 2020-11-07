«Спартак» снова теряет очки. Опять наказал Погребняк

Если у «Краснодара» выбыла половина состава, то у «Спартака» все основные держатся без травм и дисквалификаций. Бакаев остался на скамейке, просто потому что на старте этого сезона он явно слабее себя самого начала прошло сезона. Тедеско выпустил впереди сразу Понсе и Соболева, плюс Ларссона под ними. В этой ситуации особенно интересно было посмотреть на Соболева, который в последних пяти турах появлялся лишь во втором тайме и голов не забивал. Нападающий сборной России своим шансом воспользовался уже на шестой минуте. Хотя тут в первую очередь стоит отметить не попадание Соболева в пустые ворота с трёх метров, а комбинацию у штрафной – Айртон и Понсе сыграли в стеночку в касание. По-футбольному хороший гол.

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Уже через несколько минут «Урал» сравнял счёт. Эль-Кабир подал угловой на дальнюю штангу, где Погребняк без проблем набежал и подставил голову. По нему играл Крал, но на момент удара остался где-то за спиной форварда. Погребняк забивающий «Спартаку» – это отдельная тема. Воспитанник красно-белых уже в девятый раз отличается в матче с командой, которая его воспитала. Павел забивал «Спартаку» за «Томь», «Зенит», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

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Хозяева неплохо в первом тайме выглядели, но именно гости ушли на перерыв, ведя в счёте. И снова забил Соболев. На этот раз с пенальти, который заработал Мозес (его сбил Рыков). Таким образом, у Соболева стало уже пять голов в этом чемпионате, и он почти догнал Ларссона (6 мячей).

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Надо отметить, что на протяжении матча много эмоций шло от скамеек. По жёлтой карточке получили и те, и другие. Смотря на споры на скамейках сразу вспомнилось недавнее высказывание президента «Урала» Григория Иванова, который признался, что с детства не любит «Спартак».



Второй тайм получился во многом таким же открытым. Пожалели все, кто хотели сделать ставку «обе забьют», но забыли это сделать. Отличиться могли и те, и те, но удалось это сделать именно «Уралу». Смотрелось странно, что Аугустыняку дали пробежать с мячом от своей половины поля до штрафной «Спартака» и не накрыли его удар. Удар, который вроде не очень получился у поляка, но мяч медленно закатился в ворота, ударившись о штангу.

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Ключевой момент – то, как Аугустыняк отобрал мяч у Ларссона в центре поля. Футболисты «Спартака» настаивали, что не обошлось без фола. Арбитр на VAR Панин нарушения правил не заметил. Учитывая последние тенденции, можно ждать официальную жалобу от «Спартака».



В конце матча на поле появился Кокорин, но не сказать, что именно гости давили соперника и были ближе к победе. На 86-й минуте VAR даже проверял нет ли пенальти в ворота «Спартака», но оснований для этого не нашлось.

У Соболева за матч набралось аж 7 ударов (с большой вероятностью это будет рекордный показатель в 14-м туре), но забить третий гол так и не удалось. Кстати, Соболев получил приз лучшему игроку матча, но по собственным словам испытывал ощущение будто в этот день проиграл. Так «Спартак» потерял возможность возглавить турнирную таблицу. Пускай даже с большой вероятностью лишь на один день.